Надаль и Алькарас на ТБШ хуже всего играли в Австралии. Готов ли Карлос сломать тренд?

Испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас являются лучшими теннисистами в истории своей страны, хотя последнему всего 22 года, и он только начинает создавать своё наследие.

Карьерные пути Рафы и Карлоса действительно в чём-то похожи. Они начали побеждать на турнирах «Большого шлема» в очень раннем возрасте, но особо неудачно выступали на Australian Open. Почему так?

Надаля и Алькараса нельзя назвать однотипными игроками. Рафа предпочитал действовать от обороны и изматывать соперников, в то время как Карлос в значительной степени нацелен на атаку. Хотя оба превосходны на грунте, что неудивительно для представителей теннисной школы Испании.

При этом Алькараса уместно считать более универсальным игроком. Карлос с первых лет карьеры достаточно успешен на харде и особенно хорош на траве. По состоянию на текущий момент у шестикратного чемпиона ТБШ Алькараса есть своего рода баланс – по два титула на хардовом US Open, грунтовом «Ролан Гаррос» и травяном Уимблдоне.

У Надаля с первых лет в ATP-туре наблюдался явный крен в сторону грунта. Первые четыре мэйджора он взял на «Ролан Гаррос», после чего в 22 года покорил Уимблдон (2008), а затем добирал карьерный «Шлем» на Australian Open (2009) и US Open (2010). Тренд только усиливался с течением времени – на «Ролан Гаррос» у Рафы 14 из 22 побед на ТБШ за карьеру в целом. Не просто так на центральном корте в Париже увековечили след испанца, заслуженно получившего прозвище Король грунта.

След Рафаэля Надаля на центральном корте «Ролан Гаррос» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

За всю свою легендарную карьеру Надаль только дважды побеждал на Уимблдоне – у Алькараса уже столько же титулов в Лондоне и определённо будет больше в будущем. Всего пару трофеев Рафа также брал на Australian Open, причём процент побед на здешнем харде у него ещё хуже, чем на траве.

Надаль 18 раз выступал на AO и выиграл в Мельбурне 82,8% матчей (77 из 93). На травяном Уимблдоне у него два кубка, но при 15 участиях и 82,9% победных встреч (58 из 70). Разница минимальная, а частота выборки на Australian Open более высокая. Вполне возможно, у Рафы был бы худший процент на Уимблдоне, если бы он участвовал в нём те же 18 раз, но хард Мельбурна всё-таки остался для него наименее удобным покрытием. Для сравнения – на US Open у Надаля 16 выступления при 84,8% выигранных матчей (67 из 79) и четырёх титулах. Все эти показатели меркнут перед «Ролан Гаррос», где он добыл победы в 96,6% случаев выхода на корт (112 из 116), причём эта исторически беспрецедентный показатель доминирования был слегка подпорчен во время последнего 18-го участия в 2024 году, когда уже откровенно сбавивший обороты на корте Рафа уступил Александру Звереву в первом же круге, причём в трёх сетах.

Почему Надаль так плохо играл на Australian Open, даже если сравнивать с другим хардовым мэйджором US Open? Покрытие Мельбурна в период пика карьеры Рафы было более быстрым, чем в Нью-Йорке. Его Court Pace Rating (CPR) составлял 40,6. В США долго сохраняли верность традициям и заменили архаичный средний по скорости хард DecoTurf с CPR 35,7 на более быстрый Laykold с CPR 42 только в 2020-м. Australian Open в том же году постелил хардовую систему GreenSet от испанской компании Worldwide с тем же CPR 42, и Надаль даже сумел взять на нём титул, одолев Даниила Медведева в эпичном пятисетовом финале-2022, но увеличение скорости кортов на двух хардовых «Шлемах» в последние годы глобально не повлияло на показатели Рафы.

Рафаэль Надаль выиграл Australian Open – 2022, но в целом не блистал на харде Мельбурна Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Факт остаётся фактом – на медленном харде Надаль был куда лучше приспособлен к успеху, хотя и на нём всё было не так уж легко для легендарного испанца, особенно когда ему противостояли соперники по «Большой тройке» Новак Джокович и Роджер Федерер.

Тут ещё раз уместно вернуться к балансу Алькараса. У Карлоса не просто по две победы на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open при пяти участиях в каждом, но и практически идентичный баланс матчей на всех этих «Шлемах». В Париже он составляет 25-3, в Лондоне и Нью-Йорке – 24-3. Если округлить, то получается около 89%.

На резком контрасте находится Australian Open – 73% побед (11 из 15), максимальный результат – два выхода в четвертьфинал (2024, 2025). Почему Карлос так плохо выступает в Мельбурне, если скорость харда здесь сопоставима с US Open? В первую очередь дело в календаре. Стоит признать, что Алькарасу нужно какое-то время, чтобы «вкатиться» в сезон. Карлос любит бурно проводить отпуск, в том числе развлекаться на знаменитых вечеринках в родной Испании. Он не запускает форму тотально, однако всё-таки по спортивной дисциплине ещё есть к чему стремиться. В этом плане он уступает своему главному конкуренту на корте Яннику Синнеру, которого часто сравнивают с роботом.

При небольшой выборке из четырёх участий Алькараса в AO всё-таки не обошлось без элемента случайности и неблагоприятного стечения обстоятельств. В сезоне-2021 Алькарас дебютировал в основной сетке ТБШ именно в Мельбурне. Он прошёл Ботика ван де Зандсхулпа в первом круге, но затем в четырёх сетах уступил Микаэлю Имеру. Для 17-летнего новичка этот результат более чем солиден. Алькарас стал самым молодым игроком, выигравшим матч в основной сетке Открытого чемпионата Австралии с 2009 года, когда это сделал Бернард Томич (16 лет).

Для сравнения – Новак Джокович свой первый поединок на «Шлемах» тоже проводил на AO, но в 2005-м разгромно с «баранкой» уступил Марату Сафину (0:6, 2:6, 1:6). Это не помешало Новаку в будущем стать рекордсменом в истории турнира – у него 10 титулов в Мельбурне, причём первый из них был завоёван только с четвёртой попытки.

В сезоне-2022 Алькарас вылетел в третьем круге Australian Open, уступив на тот момент седьмой ракетке мира Маттео Берреттини на тай-брейке пятого сета. Уже тогда было ясно, что Карлос способен обыгрывать топ-теннисистов на ТБШ, просто в противостоянии с Маттео ему не хватило опыта и немного удачи. При более благоприятном жребии 18-летний Алькарас тогда вполне мог бы дойти в Мельбурне до четвертьфинала, как сделал это на US Open четырьмя месяцами ранее.

Карлос Алькарас на Australian Open – 2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Карлос пропустил Australian Open – 2023 из-за травмы подколенного сухожилия, хотя на этом турнире уже входил бы в число претендентов на титул, если учитывать первый выигранный «Шлем» в Нью-Йорке в сентябре 2022-го и статус самой молодой первой ракетки мира по итогам сезона. Вряд ли Алькарас взял бы кубок, который тогда достался ещё доминирующему Новаку Джоковичу, но молодой испанец уж точно был способен дойти до финала, если это удалось сделать Стефаносу Циципасу.

В сезоне-2024 Алькарас проиграл Александру Звереву (1:6, 3:6, 7:6, 4:6) на стадии четвертьфинала. Результат неудачный, ведь Карлос приехал в Мельбурн в статусе двукратного чемпиона ТБШ и точно котировался выше Зверева, но после поражения сам признал, что пребывал в плохой форме и должным образом не работал в межсезонье.

В 2025-м Алькарас вновь вылетел в четвертьфинале AO, на этот раз его остановил Новак Джокович (6:4, 4:6, 3:6, 4:6). Карлос забрал первый сет, но затем Джокович начал хромать, что заставляло многих заподозрить легендарного серба в имитации травмы с целью сбить молодого испанца. Игра Алькараса действительно разладилась, а Новак вроде как реально перехитрил менее опытного оппонента. Затем оказалось, что Джокович вытащил этот матч на морально-волевых качествах. Он не смог закончить полуфинал со Зверевым и снялся после первого сета из-за травмы колена. Это не отменяет того факт, что Алькарас в противостоянии с Новаком должен был оставаться более собранным. В любом случае Карлос получил ценный урок на будущее.

Карлос Алькарас проиграл Новаку Джоковичу в четвертьфинале Australian Open – 2025 Фото: Cameron Spencer/Getty Images

На Australian Open – 2026 Алькарас приезжает в статусе одного из фаворитов наряду с Янником Синнером. Он уже котируется однозначно выше Джоковича и кого-либо ещё. Сенсационное расставание с тренером Хуан-Карлосом Ферреро в межсезонье несколько настораживает, однако в команде остался Самуэль Лопес, поэтому глобально в игре испанца что-то вряд ли изменится. На днях Карлос одолел Янника (7:5, 7:6) в выставочном матче в Южной Корее. Нужно учитывать формат встречи, но нельзя сказать, что теннисисты «сливали» эту игру и не выкладывались на полную. Вышла своего рода репетиция очень вероятного финала AO между Алькарасом и Синнером, где испанец одержал верх.

Итак, Алькарас получил немало неприятного опыта в Мельбурне, что позволяет ему провести полноценную работу над ошибками и заметно улучшить результат здесь. Мало кто верил в испанца на US Open – 2025, когда Синнер казался абсолютно доминирующей силой на харде. Это не помешало Карлосу легко одолеть Янника в финале, а перед этим также забрать решающий матч с итальянцем на «Мастерсе» в Цинциннати.

Испанец постепенно совершенствует свою игру и «забирается на территорию» Синнера. Он ведёт 10-6 по личным встречам с итальянцем, в том числе — 7-3 на харде. Можно не сомневаться, что рано или поздно Алькарас как следует приспособится к Australian Open и Итоговому чемпионату ATP (ещё один турнир, где Надаль выступал крайне неудачно и вообще ни разу не побеждал), беря на них титулы. Хотя задача не из простых, как отмечает олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина.

«Должно много факторов сложиться. Карлос такой теннисист – очень эмоциональный, живой. Он играет не так дисциплинированно, как, например, тот же Янник Синнер. У него могут быть спады, он может играть волнами, он может в начале турнира, в принципе, даже и отлететь от кого-то неприятного для себя. Но я думаю, что цель закрыть все турниры «Большого шлема» у него сейчас в приоритете. И, возможно, мы увидим другого Алькараса. Когда перед тобой стоит такая серьёзнейшая задача, то ты, конечно же, дисциплинируешься. Для Карлоса, я думаю, это будет крайне сложно. Я не могу сказать, что он всегда здорово играл в Австралии. В прошлом году он дошёл до четвертьфинала, но, можно сказать, оступился о Новака Джоковича, а точнее, Новак Джокович тогда его слегка обдурил своим состоянием, и он, конечно же, расслабился тогда. Но в целом, если Карлос, конечно, будет играть на все свои 100%, я думаю, мы увидим очередной финал с Синнером. Но хотелось бы, конечно, какой-то сенсации», — рассказала Веснина в интервью для «Чемпионата».

Вероятно, AO в конечном счёте не станет самым успешным мэйджором в карьере Алькараса. Хотя на 100% зарекаться не стоит – прошлые неудачи здесь способны лишь дополнительно подстегнуть Карлоса. Одно можно сказать наверняка – Алькарас подровняет баланс в Мельбурне, и он перестанет выглядеть настолько плохо на фоне Уимблдона, «Ролан Гаррос» и US Open. Картины, как у Надаля, не будет, поскольку Карлос действительно более универсален и запредельно хорош не только на грунте. Вопрос лишь в том, когда это случится. Вполне возможно, неудачную тенденцию в Мельбурне Алькарас переломит уже в этом году. Всё-таки мотивация собрать карьерный «Шлем» у Карлоса зашкаливает, он уже даже придумал, какую татуировку хочет сделать в честь триумфа.