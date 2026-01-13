Все чемпионы в сборе: Алькарас, Джокович, Синнер, Соболенко уже опробовали арену Мельбурна

Карлос удивил появлением в джерси Леброна и тренировкой подачи как у Новака. А сам серб тепло поприветствовал свой любимый корт.

18 января стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. В то время как идёт насыщенная игровая неделя и кто-то сражается за очки и трофеи — в Аделаиде, Хобарте и Окленде, большинство звёзд тенниса заранее приехали в Мельбурн. В их числе чемпион Открытого чемпионата Австралии — 2025 — Янник Синнер, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Андрей Рублёв, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас на своей тренировке появился в майке форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Вероятно, это связано с тем, что недавно двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас раскритиковал современных игроков и экспертов за чересчур большое внимание к эпохе выступлений Майкла Джордана. По его мнению, это идёт в ущерб нынешним звёздам лиги (в их числе и Леброну Джеймсу, которому принадлежит большинство рекордов) потому что их достижения недооценивают.

«Приветствую молодого короля», — так отреагировал в социальных сетях сам Леброн Джеймс на яркое появление испанца.

У Алькараса из всех трофеев ТБШ отсутствует только награда за победу на Australian Open. Он ещё ни разу не проходил дальше четвертьфинала на этом турнире. Перед стартом сезона-2026 испанец поделился, что выиграть Открытый чемпионат Австралии в этом году — его главная цель: «Моя цель на 2026 год — Австралия. Хорошо, что это первый турнир в году. Мы постараемся быть максимально хорошо подготовленными, чтобы показать хороший уровень и, надеюсь, достичь желаемой цели.

Думаю, что показывал очень хороший теннис в Австралии, просто мне не хватало последнего шага, чтобы пройти дальше. Верю и надеюсь, что в этом году всё будет по-другому», – приводит его слова The Tennis Gazette.

Одним из новшеств Карлоса, которое появилось после предсезонной подготовки, стала модифицированная подача. Её сходство с подачей Новака Джоковича стало очевиднее, чем когда-либо. Алькарас стремится к большей лёгкости, силе, и учится у одного из лучших в теннисе.

Карлос встретился на корте с Янником Синнером. На прошлой неделе оба участвовали в выставочном матче в Южной Корее и на одном самолёте прилетели в Австралию. Испанец и итальянец продолжают демонстрировать публике свои хорошие отношения. Их команды пересеклись между тренировками и тепло поприветствовали друг друга.

Карлос Алькарас встретился на корте с Янником Синнером Фото: Кадр из видео

Первая ракетка планеты среди женщин Арина Соболенко тоже успела потренироваться. Белоруска дважды брала «Шлем» в Австралии — в 2023-м и 2024-м. После недавней победы в Брисбене она написала на своей странице в социальных сетях: «Австралия, мы только начинаем». Не остаётся сомнений в том, что Арина решительно настроена на третий трофей Australian Open в этом году.

Приехал в Мельбурн Новак Джокович. Он стартует в 2026-м «без разгона» — в то время как остальные теннисисты заявлялись на турниры в Брисбене, Аделаиде и Гонконге, Новак набирал форму, готовясь к первому ТБШ в сезоне.

В этот раз он потренировался на главной арене — стадионе Рода Лэйвера — в окружении зрителей. Перед тем как начать, Новак дотронулся рукой до корта и посмотрел на небо. Можно сказать, что это намоленное место для теннисиста. Ведь здесь он выиграл рекордные 10 титулов.

А чемпионка Итогового турнира — 2025, представительница Казахстана Елена Рыбакина уже сразилась с одной из своих соперниц — итальянкой Жасмин Паолини (седьмая ракетка мира) в рамках выставочного матча. Рыбакина победила в двух сетах 6:4, 6:2. В преддверии нового сезона она рассказала, что сейчас её главная цель — выиграть турнир «Большого шлема». В 2023-м она уже выходила в финал Australian Open, но уступила Арине Соболенко.

Появился на корте и россиянин Андрей Рублёв. На фотографии, опубликованной в официальном аккаунте турнира с подписью «счастлив вернуться», он предстал улыбающимся и выглядит довольным.

Андрей Рублёв Фото: ausopen.com

Даниил Медведев тоже приехал в Мельбурн. Уже в среду, 14 января, он потренируется с Новаком Джоковичем в 4:45 мск.

Также запланированы следующие совместные занятия теннисистов:

3:45. Арина Соболенко — Ига Швёнтек;

4:00. Карлос Алькарас — Александр Зверев;

6:15. Янник Синнер — Тейлор Фриц.

А вот Карен Хачанов осваивается на мельбурнских кортах по-другому. Он принимает участие в выставочном турнире в Куйонге — Kooyong Classic. В рамках соревнования Карен сыграл с американцем Фрэнсисом Тиафо и победил в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».