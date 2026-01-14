Более 50 спонсоров и рекордные доходы. Как на Australian Open делают деньги из всего

Начало года всегда ассоциируется с каникулами и атмосферой праздника, и организаторы Australian Open делают всё возможное, чтобы первый «Шлем» в сезоне прошёл в атмосфере огромной теннисной вечеринки с максимальным уровнем комфорта. Для этого в улучшение инфраструктуры и развитие турнира в целом вкладываются огромные деньги, которые затем возвращаются огромными доходами и позволяют АО платить игрокам высокие призовые.

В 2026 году австралийский мэйджор увеличил гонорары теннисистов на рекордные 16%, доведя их до отметки в $ 75 млн – второй на сегодня показатель среди «Шлемов». Больше всех платит US Open ($ 85 млн), на третьей строчке расположился Уимблдон ($ 72,7 млн) и замыкает четвёрку «Ролан Гаррос» ($ 65,4 млн).

Рассказываем, что помогает Australian Open значительно увеличивать доходы и привлекать свыше 1 млн гостей за сезон.

За последние пять лет выручка АО выросла почти на $ 200 млн

Победители Мельбурна в мужском и женском разрядах в новом сезоне заработают по $ 2,8 млн каждый, финалистам причитается по $ 1,44 млн, полуфиналистам – по $ 840 000, четвертьфиналистам – по $ 504 000. Впервые в истории компенсация участникам первого круга составит $ 100 000 (рост на 15%), что стало возможным не только за счёт увеличения призового фонда, но и благодаря укреплению австралийского доллара по отношению к американскому.

И всё же у значительного поднятия призовых на АО есть ещё две причины. В нaстоящее время Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), которая борется за улучшение условий труда игроков и в том числе за увеличение гонораров, судится с мужским (ATP) и женским (WTA) теннисными турами, а также «Шлемами». Антимонопольный иск был подан в марте в суды Лондона, Нью-Йорка и Брюсселя, и в нём организации и турниры обвиняются в злоупотреблениях и эксплуатации игроков.

Однако в конце 2025 года PTPA и Tennis Australia, которая управляет Australian Open, достигли соглашения по иску. По данным The Athletic, одним из условий исключения австралийцев из судебного процесса стало обещание увеличить призовые. Три остальных «Шлема» не согласны с таким давлением и претензиями, продолжая отстаивать свою позицию в суде. Мельбурнцы сдержали слово и теперь могут спокойно богатеть дальше – и это главная причина роста призового фонда.

Для сравнения, выручка Tennis Australia в 2021 году составила $ 270 млн, в 2022-м – $ 321,1 млн, в 2023-м – $ 365,2 млн, в 2024-м – $ 389,7 млн, а в прошлом году произошёл резкий скачок почти на 20% – $ 465,8 млн. С такими показателями увеличение призового фонда на 16% не является чем-то выдающимся. К тому же уже бывший лидер PTPA Новак Джокович, который недавно покинул профсоюз, не раз высказывался о необходимости того, чтобы «Шлемы» делились с игроками 50% своей выручки, как это происходит в североамериканских топовых лигах (НФЛ, НБА, НХЛ).

«Этот 16-процентный рост демонстрирует нашу приверженность поддержке теннисной карьеры на всех уровнях. От увеличения призовых за квалификационные турниры на 55% с 2023 года до улучшения условий для игроков – мы обеспечиваем устойчивое развитие профессионального тенниса для всех участников соревнований. Кроме того, в этом году мы увеличили помощь в оплате проезда теннисистов на 67%», – гордится исполнительный директор Tennis Australia Крейг Тайли.

В 2025 году АО установил рекорд посещаемости среди «Шлемов» – 1 218 831 болельщик

Основными источниками дохода являются реализация билетов, продажа медиаправ и спонсорство. Во всех этих категориях турнир демонстрирует существенный рост. Особенно австралийцы преуспевают в привлечении зрителей на трибуны. В прошлом сезоне было установлено очередное достижение, когда аудитория «Шлема» составила 1 218 831 болельщик (абсолютный рекорд для турниров «Большого шлема»), что на 108 174 фаната больше, чем годом ранее.

Допандемийные средние показатели посещаемости колебались в пределах 700 000 зрителей за сезон, а резкий всплеск произошёл в 2024 году, когда были сняты все ограничения. Тогда на турнире в Мельбурне побывали 1 110 657 поклонников тенниса. «Каждый год ажиотаж сумасшедший. Мы рады, но не исключаем возможности ограничения числа зрителей, чтобы сохранить уникальную внекортовую атмосферу турнира «Большого шлема», – рассуждает Тайли.

Очень сомнительно, что такие меры будут введены – скорее всего, турнир, как это произошло в прошлом сезоне, прибавит себе ещё один день, и стартовать в Мельбурне будут уже не в воскресенье, а субботу.

Фанаты берут автографы у Янника Синнера Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Важно отметить поддержку и инвестиции в Australian Open правительства штата Виктория, которые способствуют привлечению на трибуны столь огромного числа зрителей. Только за последние 10 лет вложения составили порядка 1 млрд австралийских долларов ($ 700 000 млн). Последняя реконструкция завершилась накануне АО-2023. Была построена новая многоцелевая шоу-арена на 5000 мест, медиа- и функциональный центр на 250 мест, произведена модернизация арены имени Маргарет Корт, построен Национальный теннисный центр с восемью крытыми и 13 открытыми кортами для тренировок и общего пользования.

Как и другие топовые спортивные лиги и турниры, австралийский «Шлем» привлекает значительные средства за счёт продажи телевизионных прав. Самая крупная сделка у АО подписана с одной из крупнейших австралийских коммерческих телесетей с бесплатным доступом Nine Network, которая ежегодно платит порядка $ 60 млн. Сопоставимую сумму приносят международные соглашения с ESPN (транслирует турнир в США), Eurosport/Discovery (Европа), WoWow (Азия), а также beIN Sports и Star+ (Ближний Восток и Африка).

Одним из показателей успешности и востребованности АО является стремительно увеличивающееся с каждым годом количество спонсоров, которое в 2026 году перевалило за 50. Турнир поддерживают компании с мировым именем, а главным партнёром является корейский автопроизводитель Kia, который сотрудничает с мэйджором уже почти четверть столетия. Последнее пятилетнее соглашение с этой компанией, подписанное до 2028 года, принесёт АО $ 70 млн ($ 14 млн за сезон). Также у «Шлема» подписано множество контрактов с ведущими производителями в сфере моды, финансов, логистики, технологий, электроники, продуктов питания, напитков и брендами спортивной одежды и экипировки.

Главный идейный вдохновитель АО Крейг Тайли Фото: James D. Morgan/Getty Images

«Прошлый год стал для нас самым успешным с точки зрения партнёрских отношений и брендов, которые мы выводим на австралийский рынок. Мы больше не говорим о «спонсорах», это настоящее партнёрство. Также очень важно, что почти половина гостей АО приезжает из других штатов и из-за рубежа. Всё это помогает увеличивать стоимость лого «Мельбурн» на корте, которое сейчас оценивается в $ 1 млрд», – заключает Тайли.

Шоу-матч с участием Федерера, музыкальные концерты и зона для детей

Australian Open – единственный «Шлем» с тремя раздвижными крышами (на других турнирах не больше двух), что гарантирует продолжение игр независимо от капризов погоды в городе. По итогам прошлого сезона за АО наблюдало 1,9 млрд болельщиков со всего мира, что привело к 2,3 млрд упоминаний в социальных сетях, а также принесло рекордные экономические выгоды штату Виктория – $ 367,8 млн.

За последний год было инвестировано ещё $ 20 млн в точечные улучшения, такие как установка нового телескопического навеса над баром на крыше «Rod Laver Arena» и дополнительных теневых навесов над открытыми кортами. Также ежегодно организаторы предлагают гостям множество предложений и интеграций. К примеру, в 2026 году фанатов ждут 15 вечеров с выступлениями музыкантов мирового класса на арене Рода Лейвера перед началом матчей. В программе участвуют как международные звёзды, так и местные знаменитости. Перед мужским финалом выступит британская певица Софи Эллис Бекстор.

На протяжении всех трёх недель турнира под брендом AO LIVE на других аренах и в разных локациях пройдут многочисленные выступления. Электронная музыка, диджей-сеты и акустические концерты на Grand Slam Oval (основное место отдыха болельщиков), а также серия концертов в конце турнира (28 января – 1 февраля) на «John Cain Arena». Здесь выступят такие группы и исполнители, как Kid LAROI, Peggy Gou, Spacey Jane, The Veronicas, SOFI TUKKER и Reneé Rapp.

Роджер Федерер снова сыграет на главной арене АО Фото: Chaz Niell/Getty Images

В 2025 году в «Мельбурн Парке» была открыта зона TOPCOURT с множеством магазинов, аттракционов, музыкальными фестивалями и площадками для игры в пиклбол и падел. Огромное пространство в этой зоне предназначено для детей, где их развлекают аниматоры, а также есть специальная зона с инструкторами, которые учат малышей играть в теннис.

Для придания атмосферности и статуса турнира в новом сезоне организаторы АО впервые в истории решили провести официальную церемонию открытия. Она пройдёт 17 января на центральном корте и включит в себя выступление музыкальной группы Crowded House. Главным же событием вечера станет парный матч с участием многократных победителей турнира Роджера Федерера и Андре Агасси, а также Патрика Рафтера и Ллейтона Хьюитта. Шоу получило название «Битва первых ракеток мира».