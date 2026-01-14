А Селехметьева не смогла преодолеть первый круг в Хобарте.

Шнайдер 2-й год подряд вышла в четвертьфинал Аделаиды! И может вновь сыграть с Путинцевой

Новые матчи с участием российских теннисисток прошли утром в среду, 14 января. В них приняли участие Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева.

Диана Шнайдер (№23) во втором круге «пятисотника» в Аделаиде сразилась с Катержиной Синяковой (№46). Чешка попала в сетку как лаки-лузер и на старте турнира не оставила шансов Даяне Ястремской – 6:0, 6:1. Россиянка же в первом круге одолела Лейлу Фернандес – 7:5, 6:3.

Друг с другом Диана и Катержина встретились в третий раз. До этого счёт в их противостоянии был равный (1-1). Оба поединка прошли на харде, первый – в Аделаиде год назад. Тогда сильнее оказалась россиянка (6:3, 0:6, 6:0).

Новый поединок Шнайдер тоже начала в роли лидера, а вот Синякова так тяжело передвигалась по корту, словно ещё не проснулась. Хотя в Аделаиде к старту их матча уже было около 15 часов.

Диана была весела, бодра и крайне активна. Это помогло ей так здорово провести первую партию, чтобы отдать Катержине всего один гейм. Итог: 25 минут и счёт 6:1.

Во втором сете у Шнайдер уже на старте что-то пошло не так: процент попадания первой падал с 71% до 62%, двойных становилось больше, настроение было всё тусклее. Большое количество брака у россиянки привело к тому, что Синякова наконец проснулась, задвигала ногами и взяла партию — 6:2.

Катержина Синякова Фото: Wang He/Getty Images

В решающей партии до последнего девушки удерживали свои позиции, сопротивлялись и боролись за каждый мяч. Первой слабину дала Синякова — и в какой тонкий момент! При 5:5 на своей подаче чешка смогла взять лишь один розыгрыш. Вероятно, сыграла роль изнуряющая австралийская жара. Катержина то и дело под конец матча то падала на корт, то от беспомощности кидала ракетку. Диане потребовался 1 час 54 минуты, чтобы со счётом 6:1, 2:6, 7:5 одержать победу.

Дальше Шнайдер сыграет с Юлией Путинцевой или Эммой Наварро. Кстати, именно Путинцевой Диана уступила в прошлом году в четвертьфинале Аделаиды.

А Синякова продолжит выступление в парном разряде. Вместе с Чжан Шуай она добралась до 1/4 финала, где сразится с Тимей Бабош и Лейлой Фернандес.

А на турнире в Хобарте некоторые матчи первого круга должны были состояться ещё во вторник, 13 января. Но непогода помешала. Так что юная россиянка Оксана Селехметьева, отобравшаяся в основу через квалификацию, сыграла в среду.

В соперницы Селехметьевой (№98) досталась Магда Линетт (№53). Девушки уже встречались ранее, на турнире в Ченнае четыре года назад. Тогда победа осталась за польской спортсменкой – 6:2, 6:0.

Селехметьева здорово провела прошлый сезон, взяла два турнира серии WTA-125 и прорвалась в топ-100. А ещё сыграла в квалификации всех турниров «Большого Шлема» и вышла в основу «Ролан Гаррос» и US Open, где оба раза уступила Маркете Вондроушовой.

Поединок с Линетт выдался трёхсетовым и неровным, словно американские горки. Уже в четвёртом гейме на подаче Селехметьевой игра стала более принципиальной, и россиянке, чтобы оставить эту мини-партию за собой, пришлось спасти пару брейк-пойнтов. Только вот уже через несколько минут Оксана всё же упустила свою подачу, а следом — ещё одну. В итоге первый сет остался за Линетт (6:3).

Вторая партия прошла по совсем иному сценарию — теперь все карты ушли в руки Селехметьевой. Хотя семь геймов девушки играли аж 42 минуты — и только один из них завершился под ноль! В результате Оксана забрала сет со счётом 6:1, пускай и начала его с проигранной подачи.

А вот на третью партию сил у россиянки не хватило. В переходе чуть рассеялось внимание, и оказать должное сопротивление уже не удалось. Линетт дважды сделала брейк, и каждый из них — с первого раза.

Как итог: на корте теннисистки провели почти два часа, и Магда завершила матч в свою пользу со счётом 6:3, 1:6, 6:1. Полька отправилась на пару часов отдыхать перед следующим матчем второго круга с Ван Синьюй. А россиянка получила возможность немного перезагрузиться перед стартом Australian Open.

За развитием событий в Австралии не забывайте следить на «Чемпионате»!