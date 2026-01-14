Только одна россиянка вышла в финал квалификации AO: Гасанова повесила «баранку»

Приданкина отдала матч, хотя была в 2 очках от победы. А подопечный экс-тренера Медведева потроллил соперника — тот рано начал праздновать.

Сегодня, 14 января, на Открытом чемпионате Австралии состоялись матчи второго круга квалификации. В полуфинал отбора Australian Open вышли три российские теннисистки, хотя что в сетку изначально были заявлены шесть наших спортсменок.

Два поединка с участием россиянок поставили первым запуском. Так, Татьяна Прозорова вышла на корт с Гуйомар Маристани Сулетой де Реалес. Прозорова в настоящий момент занимает 173-е место в рейтинге WTA, а испанская теннисистка идёт 11 строчками ниже. Первый сет Прозорова провела неудачно. Она дважды не удержала свою подачу, а на приёме брейк-пойнтов у неё не было; максимум «ровно» в последнем гейме. В восьмом гейме де Реалес подала на партию — 6:2 за 36 минут.

Во втором сете россиянка взяла реванш с тем же счётом. Она уступала 1:2 с брейком, однако после этого взяла пять геймов подряд. Важнейшим стал пятый гейм, когда Татьяна при 2:2 ушла с двух брейк-пойнтов. Закончила она партию третьим брейком подряд — 6:2 за 41 минуту.

Решающий сет получился драматичным. Прозорова уступала с брейком, в середине партии восстановила равенство, а в 12-м гейме не смогла реализовать четыре матчбола на приёме, в том числе тройной. Расплата наступила на тай-брейке, на котором испанская теннисистка использовала первый же матчбол — 6:2, 2:6, 7:6 (10:7) за 2 часа 31 минуту.

Анастасия Гасанова играла с Юстиной Микульските из Литвы. Обе теннисистки располагаются за пределами топ-200: Гасанова является 212-й ракеткой мира, а Микульските ниже неё на четыре строчки. В начале первого сета преимущество было у литовки, которая начала с брейка и всё время вела в счёте. Россиянка долгое время не имела шансов вернуть брейк, а в восьмом гейме упустила целых шесть брейк-пойнтов. Несмотря на это, Анастасия затянула Юстину в тяжёлую концовку. В девятом гейме она отыграла сетбол на приёме, а в 10-м не дала сопернице подать на партию — 5:5. После этого состоялся обмен брейками, и Микульските упустила ещё один сетбол, теперь уже на подаче. На тай-брейке теннисистка из Литвы дожала россиянку — 7:6 (7:4) за 1 час 31 минуту.

А второй и третий сеты завершились с разгромным счётом в пользу Гасановой. На этом отрезке Анастасия лишь раз дала сопернице выйти на брейк-пойнт, когда подавала на партию во втором сете. Брейк-пойнт этот она отыграла, а в решающей партии и вовсе навесила «баранку» — 6:7 (4:7), 6:2, 6:0 за 2 часа 58 минут. В финале квалификации Гасанова сразится с турчанкой Зейнеп Сёнмез — 112-я ракетка мира посеяна в этом отборе под пятым номером.

А 189-й номер мировой классификации 20-летняя Елена Приданкина провела матч с австрийкой Лилли Таггер — 154-я ракетка мира на три года младше. В первом сете Приданкина избежала больших неприятностей, хотя уступала с брейком. В четвёртом гейме россиянка ответила обратным брейком и сравняла счёт — 2:2. В оставшейся части партии брейк-пойнтов ни у кого не было, а на тай-брейке Елена использовала второй сетбол — 7:6 (7:5) за 53 минуты.

Второй сет Приданкина проводила ещё собраннее: точность попадания первой подачи выросла с 60% до 80%, а соперница россиянки только в последнем гейме добралась до брейк-пойнта. В седьмом гейме Елена взяла чужую подачу, но подать на матч не смогла — в концовке начались большие неприятности. Таггер в 10-м гейме реализовала свой первый же шанс на приёме и сравняла счёт — 5:5. Взяв ещё по гейму на подаче, теннисистки ушли на второй в этой встрече тай-брейк, и там Приданкина вела 5:0, но, оказавшись в двух мячах от выхода в финал, растеряла всё и отдала сет — 7:6 (7:5) в пользу австрийки за 1 час 6 минут.

В решающей партии Таггер раз за разом переигрывала Приданкину в обменах, и та ничего не противопоставила ей. Россиянка взяла лишь один гейм, когда уже уступала 0:4. В седьмом гейме Таггер приняла на матч — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:1 за 2 часа 33 минуты.

Таким образом, в финале квалификации от России выступит только Анастасия Гасанова. Она ещё ни разу не выигрывала все три матча отбора на ТБШ. Гасанова, правда, играла на «Ролан Гаррос» 2022 года, но попала тогда в основную сетку как лаки-лузер.

Забавный эпизод произошёл в матче второго круга квалификации с участием Нишеша Басаваредди и Себастьяна Офнера. Новый подопечный Жиля Сервара, бывшего тренера Даниила Медведева, одержал победу на тай-брейке в третьем сете — 4:6, 6:4, 7:6 (13:11). Офнер начал праздновать победу при 7:1 на тай-брейке, но забыл, что в решающей партии он играется до 10 очков. После такого Басаваредди дожал его и показал жест, символизирующий удушение (англ. choke; choker — «неудачник»).

Себастьян Офнер и Нишеш Басаваредди. Фото: Кадры из трансляции

А в женской квалификации в финал вышла чемпионка US Open 2017 года Слоан Стивенс, одержавшая волевую победу над местной теннисисткой Оливией Гадеки — 3:6, 6:3, 6:3. Отборочные матчи завершатся в четверг, 15 января.