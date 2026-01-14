«Злюсь, что публика настроена против меня». Справится ли Мирра с любимицей австралийцев?

Мирра Андреева уверенно начала выступление на турнире в Аделаиде и уже добралась до четвертьфинала этого «пятисотника». В отличие от прошлой недели в Брисбене, где пришлось провести тяжёлые и затяжные поединки, здесь россиянка действовала гораздо увереннее и спокойнее, что не может не радовать.

Борьбу в Аделаиде россиянка начала сразу со второго круга, пропустив стартовый раунд на правах одной из двух лидеров посева. Дебютный матч сложился для нашей теннисистки максимально удачно: она без особых проблем разобралась с Мари Боузковой, отдав чешке всего четыре гейма (6:3, 6:1). Эта победа принесла Мирре выход в 18-й четвертьфинал в карьере и второй в сезоне.

Испанское издание Punto de Break прокомментировало триумф нашей теннисистки во втором круге «пятисотника» так: «Андреева заводит мотор в Аделаиде и набирает уверенность».

Любопытно, что официальный аккаунт WTA-тура тоже решил высказаться в автомобильном стиле по поводу выхода россиянки в четвертьфинал: «Полный газ, никаких тормозов», — написано в соцсетях Женской теннисной ассоциации.

После выигранного сражения у Мирры взяли небольшое интервью на корте, где она рассказала о своих впечатлениях по поводу успешного старта в Аделаиде. «Понравилось, как играла сегодня. Кажется, мы дважды встречались с Мари в прошлом году. Знала, что это будет нелёгкий матч. Рада, что мне удалось сохранять спокойствие и продолжать играть в своей манере, несмотря ни на что. В начале матча у меня немного не получалось делать это, но я продолжала следовать плану на игру. Мне удалось выиграть, и я очень довольна своей игрой сегодня», — заявила восьмая ракетка мира.

А затем разговор приобрёл юмористический оттенок, и Андреева сообщила, почему раньше не принимала участия в этом «пятисотнике» и кто из её команды не разрешал ей выступать тут.

— Почему ты раньше не приезжала на этот турнир?

— Если честно, это всё мой тренер Кончита Мартинес — она принимает плохие решения (смеётся). Меня даже не слушала. Но ничего…

— Она вообще тебя слушает?

— Не особо (улыбается). Но ничего страшного, потому что в этот раз решение приехать сюда приняла я. Думаю, оно было довольно хорошим. Так что спасибо мне! — пошутила спортсменка.

Официальный аккаунт турнира разместил видео в своих соцсетях, где восьмая ракетка мира поблагодарила болельщиков за поддержку и поделилась эмоциями после триумфа. «Всем привет, это Мирра. Так рада одержать первую победу здесь, в Аделаиде. Большое спасибо, что пришли и что поддерживали меня. Увидимся в следующем раунде. Пока», — сказала россиянка в выложенном ролике.

А ещё Мирра рассказала, как на неё повлияло завоевание титулов на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе в прошлом сезоне. «Победы на турнирах WTA-1000 придавали мне много уверенности на протяжении сезона. Но в то же время я чувствовала, что сама оказываю на себя давление. Я ожидала от себя, что буду играть на одном и том же уровне на протяжении всего года, и теперь понимаю, что это было не совсем реально.

Мы все люди, поэтому нормально, что иногда что-то не получается или идёт не по плану. В прошлом году для меня всё было новым и я всё ещё училась принимать такие моменты и двигаться дальше. Но это был очень хороший опыт — пройти через всё это: выигрывать, но при этом не завоёвывать титулы после этого. Это был важный и полезный урок для меня», — приводит слова спортсменки пресс-служба WTA.

Андреева также высказалась о настрое на сезон и прогрессе в своей игре, отметив, что ей нравится сотрудничать с Кончитой Мартинес. «Я просто собираюсь двигаться день за днём, тренироваться и становиться лучше. Делать всё возможное, чтобы быть лучшим игроком и лучшим человеком. Мне нравится работа, которую мы проделываем с Кончитой, — мы стараемся удерживать уровень, играя агрессивно, идти на удары и не бояться ошибаться.

Она меня учит быть умной и принимать правильные решения. Например, в матче с Боузковой я увидела те элементы, над которыми мы работали, и это сделало меня очень счастливой. Сейчас я полна энергии. Этот матч придал мне огромную уверенность», — подчеркнула теннисистка.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Напоследок восьмая ракетка мира затронула тему публики на домашних турнирах и рассказала, как реагирует на людей, которые болеют против неё. «Надеюсь, в следующем матче зрители хоть немного будут меня поддерживать. В первой игре атмосфера была отличной, я чувствовала поддержку. Понятно, что в Австралии любят своих теннисистов. Но когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой. Я ещё больше стараюсь выиграть. Доказать, что болельщики неправы. Показать, что, может быть, вы поддерживаете не того игрока. Это даёт дополнительную мотивацию мне», — отметила спортсменка.

Не случайно Андреева с опаской упомянула местных зрителей, ведь в четвертьфинале ей предстоит встреча с хозяйкой кортов Майей Джойнт. До этого спортсменки ни разу не играли друг с другом, и грядущее сражение станет для них дебютным. Интрига зашкаливает, ведь публика будет активно поддерживать 19-летнюю австралийку и создавать тем самым давление на россиянку.

Мирре всегда непросто играть с местными теннисистками, ведь постоянные крики болельщиков оказывают на неё сильное психологическое воздействие. Так, будучи шестой ракеткой мира, россиянка не смогла справиться с эмоциями в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2025 и проиграла француженке Лоис Буассон, которая на момент поединка занимала аж 361-е место в рейтинге.

При этом сложности у нашей спортсменки возникают не только с хозяйками кортов, но и со сверстницами. В 2024 году Андреева в слезах покинула Уимблдон в первом же круге, уступив ровеснице Бренде Фрухвиртовой, входившей тогда в топ-90. Такие эпизоды показывают, что юной россиянке важно работать и над эмоциональной устойчивостью, помимо физической подготовки.

Майя Джойнт, с которой сразится наша теннисистка, в свои 19 лет занимает 32-е место в рейтинге и является обладательницей двух титулов. В 2025-м она выиграла сначала турнир WTA-250 в Истбурне, а потом победила в финале соревнования того же ранга в Рабате.

На «пятисотнике» в Аделаиде австралийка провела уже два матча: в первом круге Джойнт уверенно взяла верх над чемпионкой ТБШ Софьей Кенин (7:6 (7:3), 6:4).

На пресс-конференции после победы над Кенин Джойнт высказалась о своей сопернице и поделилась эмоциями от выигранного матча. «София играла очень хорошо. Она определённо заставила меня попотеть, мне пришлось предпринять разные шаги, чтобы одержать победу. Я играла с ней дважды раньше, поэтому знала, чего ожидать в этом матче. Знала, что ей нравится подавать широко, так что мне просто нужно было держаться сфокусированной.

Я немного нервничала, очень хотела одержать первую победу в сезоне. Я допускала несколько невынужденных ошибок, и мне было немного сложно с подачей. Просто рада, что смогла найти способ победить», — заявила теннисистка.

Под самый конец беседы с журналистами Майя высказалась о возложенных на неё ожиданиях за последнее время в туре. «Я определённо чувствую дополнительное давление. Но, как сказала Билли Джин Кинг, давление — это привилегия. Так что надо просто воспринимать это позитивно», — отметила австралийка.

Во втором раунде Майя оформила выход в четвертьфинал всего за 17 минут, поскольку её соотечественница Айла Томлянович снялась, когда только повела — 2:0.

Очевидно, что матч с Джойнт станет для Андреевой непростым испытанием. Австралийка играет на домашних кортах, чувствует поддержку публики и подходит к четвертьфиналу в отличной форме — не только физической, но и ментальной. Для того чтобы выйти в следующий раунд, Мирре предстоит преодолеть психологические барьеры, сохранить концентрацию на протяжении всего сражения и не позволить эмоциям взять верх.

Турнир в Аделаиде проходит с 12 по 17 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».