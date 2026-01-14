«Такая сетка — издевательство над Джоковичем». Грандиозный скандал на жеребьёвке AO-2018

Новак возвращался после травмы и получил в Мельбурне номинально более сложных соперников, чем Рафаэль Надаль.

Жеребьёвка – один из самых интересных моментов перед турнирами «Большого шлема». Australian Open не является исключением из правил. Великие чемпионы обязаны проходить любых соперников, но всё-таки сложность сетки – немаловажный фактор на пути к титулу.

В 2018 году жеребьёвка AO получилась достаточно неравномерной. Новаку Джоковичу достались номинально более сильные оппоненты, чем Рафаэлю Надалю, что стало причиной бурной дискуссии.

Джокович получил 14-й номер посева на Australian Open – 2018 из-за того, что пропустил заключительную часть предыдущего сезона из-за травмы локтя. Новак на тот момент был шестикратным чемпионом турнира и всё равно являлся его фаворитом наряду с двумя первыми ракетками мира Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Джоковичу требовалось какое-то время, чтобы найти игровой ритм, поэтому жеребьёвка имела для него большое значение.

Легендарному сербу откровенно не повезло. В первом раунде Новаку достался 63-я ракетка мира американец Дональд Янг, а уже на следующей стадии шёл № 39 Гаэль Монфис, который годом ранее был шестым сеяным и тоже просел в рейтинге из-за проблем со здоровьем. В третьем круге Джокович выходил на 21-го сеяного испанца Альберто Рамос-Виньоласа, что ещё можно назвать терпимым вариантом, но в 1/8 финала Новаку светила встреча с четвёртой ракеткой мира Александром Зверевым. 20-летний немец уже сполна заявил о себе в туре, выиграв в сезоне-2017 «Мастерсы» в Риме и Монреале с победами над Джоковичем и Федерером в финалах. Этого молодого таланта никто не хотел видеть в качестве соперника на ранней стадии, даже легендарные представители «Большой тройки».

Жеребьёвка Australian Open – 2018 Фото: Scott Barbour/Getty Images

В четвертьфинале Джоковичу грозила встреча с игроками топ-10 Домиником Тимом и трёхкратным чемпионом ТБШ Стэном Вавринкой, а в полуфинале серб потенциально выходил на Федерера. Ещё в половине сетки Новака присутствовали Давид Гоффен и Хуан-Мартин дель Потро, которые на тот момент представляли серьёзную угрозу для фаворитов.

У Надаля путь к решающим стадиям выглядел значительно проще. До четвёртого раунда самым грозным оппонентом выглядел 170-сантиметровый аргентинец Диего Шварцман, который был хорош только на грунте, а на харде и траве выступал довольно посредственно. В четвертьфинале Рафа попадал на чемпиона US Open – 2014 и тогдашнюю шестую ракетку мира Марина Чилича. Это опасный соперник, но Марин ранее особо не блистал в Мельбурне. Хорват дошёл до полуфинала в сезоне-2010, но в большинстве случаев вылетал с австралийского мэйджора уже на первой неделе.

Самые грозные потенциальные соперники Надаля по полуфиналу – третья ракетка мира Григор Димитров и восьмой номер рейтинга ATP Джек Сок, которые поднялись на высочайшие позиции в своей карьере благодаря хаотичному Итоговому-2017, на котором из-за травм не играли Новак Джокович и Энди Маррей, а остальные фавориты во главе с Федерером и Надалем синхронно провалились. Димитров тогда добыл в Лондоне титул, победив Гоффена в финале и упомянутого Сока в полуфинале – такая сетка решающих стадий Итогового больше напоминала «пятисотник» или даже турнир категории ATP-250.

После жеребьёвки Australian Open – 2018 The New York Times выпустил материал с заголовком «Новаку Джоковичу досталась жесточайшая сетка». В материале обозреватель Бен Ротенберг удивлялся, насколько неравными получились половины сеток возвращающегося после травмы Джоковича и взобравшегося в его отсутствие на первое место в мировом рейтинге Рафаэля Надаля. Что уж говорить о рядовых любителях тенниса, которые переполняли соцсети AO гневными комментариями типа: «Для Новака словно специально подбирали максимально сложных соперников», «Такая сетка – издевательство над Джоковичем», «Половина сетки Надаля выглядит на порядок слабее».

В конечном счёте все эти рассуждения не имели особого значения. AO-2018 принёс одни из самых сенсационных результатов на ТБШ в новейшей истории. Из номинально опасных соперников Джокович успел встретиться только с Монфисом (4:6, 6:3, 6:1, 6:3), обыграв своего «клиента» и поведя 14-0 по личным встречам с французом (прямо сейчас у Новака уже исторически рекордное преимущество 20-0 над Гаэлем).

Рафаэль Надаль и Новак Джокович разочаровывающе выступили на Australian Open – 2018 Фото: Michael Dodge/Getty Images

В четвёртом круге Джокович проиграл сенсационному корейцу Чхун Хёну (6:7, 5:7, 6:7), который перед этим выбил Зверева и ещё одного молодого таланта — Даниила Медведева. Остальные фавориты тоже прекращали борьбу довольно рано. Вавринка и Гоффен вылетели во втором раунде, дель Потро – в третьем, Тим – в четвёртом, а восьмой сеяный Сок вообще уступил в стартовой встрече малоизвестному японцу Юити Сугите.

Звучит дико, но одну из четвертьфинальных пар сформировали Чхун Хён и американец Теннис Сандгрен, который за карьеру даже никогда не входил в топ-40. Хён прошёл дальше, а компанию ему в качестве неожиданного полуфиналиста составил одолевший Димитрова британец Кайл Эдмунд, до этого лишь раз добиравшийся на ТБШ до второй недели.

Надаль не воспользовался осечками конкурентов. Лидер мирового рейтинга из-за повреждения ноги снялся по ходу пятого сета четвертьфинала AO-2018 с Чиличем, уступая в счёте 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 2:6, 0:2. Зато максимум из сложившейся ситуации выжал Роджер Федерер. 36-летний швейцарец выиграл пятисетовый финал с Чиличем (6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1), завоевав 20-й и последний в своей карьере титул на турнирах «Большого шлема».

Роджер Федерер выиграл свой последний «Шлем» на Australian Open – 2018 Фото: Michael Dodge/Getty Images

Важно отметить, что конец сезона-2017 и начало следующего года получились на удивление турбулентными в мужском теннисе. Джокович получил травму, что внесло некий дисбаланс и отчасти расслабило его конкурентов. Отсюда сенсационный чемпион Итогового-2017 Димитров, а также Чхён Хун и Кайл Эдмунд в полуфинале Australian Open – 2018.

Очень быстро подобные явления прекратились. Новак набрал форму и вернулся на топ-уровень. «Ролан Гаррос» — 2018 ожидаемо забрал Король грунта Надаль, но следующие за ним Уимблдон, US Open и AO закончились чемпионством Джоковича.