Жеребьёвка Australian Open — 2026! Кто встанет на пути Мирры и Медведева к финалу? LIVE!

В четверг определяются сетки первого в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

В воскресенье, 18 января, в Мельбурне стартует 114-й по счёту Australian Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас (1-й номер посева) и Янник Синнер (2) возглавили свои половины. Зверев (3) и Джокович (4) потенциально составят полуфиналы либо с одним, либо с другим из них. Даниил Медведев (11) благодаря успешному выступлению в Брисбене оказался в топ-12 посева, а значит, с топ-4 может сыграть не ранее 1/4 финала, а с кем-то из второй четвёрки – в 4-м круге: Музетти (5), де Минор (6), Оже-Альяссим (7) и Шелтон (8). Мирра Андреева попала в топ-8 посева, а значит, с первой четвёркой (Соболенко, Швёнтек, Гауфф, Анисимова) может встретиться тоже не раньше 1/4 финала.