Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Жеребьёвка Australian Open 2026: с кем сыграют Мирра Андреева, Медведев, Соболенко, турнир Большого шлема, сетка, где смотреть

Жеребьёвка Australian Open — 2026! Кто встанет на пути Мирры и Медведева к финалу? LIVE!
Даниил Сальников
Даниил Медведев / Мирра Андреева Или вместе
Комментарии
В четверг определяются сетки первого в сезоне «Шлема». Вот-вот теннисисты узнают своих соперников. Все подробности – в трансляции.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В воскресенье, 18 января, в Мельбурне стартует 114-й по счёту Australian Open. А за три дня до начала соревнований пройдёт жеребьёвка, которая определит, как будут выглядеть одиночные сетки – у мужчин и женщин. Лидеры мирового тенниса Карлос Алькарас (1-й номер посева) и Янник Синнер (2) возглавили свои половины. Зверев (3) и Джокович (4) потенциально составят полуфиналы либо с одним, либо с другим из них. Даниил Медведев (11) благодаря успешному выступлению в Брисбене оказался в топ-12 посева, а значит, с топ-4 может сыграть не ранее 1/4 финала, а с кем-то из второй четвёрки – в 4-м круге: Музетти (5), де Минор (6), Оже-Альяссим (7) и Шелтон (8). Мирра Андреева попала в топ-8 посева, а значит, с первой четвёркой (Соболенко, Швёнтек, Гауфф, Анисимова) может встретиться тоже не раньше 1/4 финала.

Скоро жеребьёвка!
Live Даниил Сальников

Скоро жеребьёвка!

В четверг, 15 января, в Мельбурне пройдёт жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Начало — в 6:30 МСК.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android