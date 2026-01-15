Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO

В четверг, 15 января, в Мельбурне прошла жеребьёвка одиночных сеток Открытого чемпионата Австралии, первого турнира «Большого шлема» в сезоне. На Australian Open заявились почти все сильнейшие теннисисты. В мужской сетке турнир пропускают два игрока, которые попали бы в посев, если бы не были травмированы. Речь о Джеке Дрейпере и Хольгере Руне. В женском одиночном разряде тоже не будет двух потенциально сеяных спортсменок. Ранее о снятии с турнира объявили Чжэн Циньвэнь и Вероника Кудерметова.

В мужском турнире из россиян наивысший посев (11-й номер) получил чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, трёхкратный финалист AO. В первой восьмёрке наших не было, и возможные пары 1/4 финала получили следующий вид:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 6)

Александр Зверев (Германия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7)

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Новак Джокович (Сербия, 4)

Бен Шелтон (США, 8) — Янник Синнер (Италия, 2).

Медведев же, в принципе, получил неплохую сетку, если учесть, что на каждой из ранних стадий ему могли попасться более сильные потенциальные соперники. Начнёт турнир Даниил матчем с Йеспером де Йонгом, во втором круге может сыграть или с Кентеном Алисом, или с Алехандро Табило, в третьем — с Артуром Риндеркнешем (24), в четвёртом — с Феликсом Оже-Альяссимом (7), в четвертьфинале — с Александром Зверевым (3)/Андреем Рублёвым (13), в 1/2 финала — с Карлосом Алькарасом (1), в финале — с Янником Синнером (2)/Новаком Джоковичем (4).

Андрей Рублёв (13) в 1/64 финала встретится с Маттео Арнальди. Далее его может ожидать Артюр Казо, в третьем круге — Франсиско Серундоло (18), в четвёртом — Александр Зверев (3), в четвертьфинале — Феликс Оже-Альяссим (7)/Даниил Медведев (11). А Карен Хачанов (15) начнёт турнир с Алексом Михельсеном, в третьем раунде идёт на Лучано Дардери (22), а в 1/8 финала — на Янника Синнера (2).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас в стартовом круге сразится с Адамом Уолтоном. Далее его возможная сетка выглядит так: второй круг — Янник Ханфман, третий — Корентен Муте (32), четвёртый — Алехандро Давидович-Фокина (14), 1/4 финала — Алекс де Минор (6)/Александр Бублик (10), полуфинал — Александр Зверев (3)/Феликс Оже-Альяссим (7)/Даниил Медведев (11), финал — Янник Синнер (2)/Новак Джокович (4).

Янник Синнер, защищающий титул, в первом раунде выйдет с Юго Гастоном. Дальнейший его возможный путь таков: второй раунд — Джеймс Дакворт, третий — Жоао Фонсека (28), четвёртый — Карен Хачанов (15), четвертьфинал — Бен Шелтон (8), 1/2 финала — Новак Джокович (4)/Лоренцо Музетти (5), финал — Карлос Алькарас (1).

Среди других матчей первого круга выделяются такие встречи, как Димитров — Махач, Шелтон — Умбер, Бублик — Бруксби, Зверев — Диалло, де Минор — Берреттини.

А в женской сетке восьмой номер посева получила Мирра Андреева. В предыдущие два сезона 18-летняя россиянка останавливалась в четвёртом круге Australian Open. При жеребьёвке Андреева шла в четверть к кому-то из топ-4, и потенциальной соперницей Мирры на стадии 1/4 финала оказалась Кори Гауфф (3), а в полуфинале возможна встреча с Ариной Соболенко (1). Вот как выглядят возможные четвертьфинальные пары:

Андреева-младшая получила вот какую сетку. В первом круге она встретится с непростой хорваткой Донной Векич, бывшей 17-й ракеткой мира. Зато далее сетка более-менее приемлемая: во втором раунде может сыграть либо с Марией Саккари (бывший третий номер рейтинга давно не в форме), либо с Леолией Жанжан, в третьем круге выходит на украинку Даяну Ястремскую (26), в четвёртом — на Элину Свитолину (12)/Диану Шнайдер, в 1/4 финала — на Кори Гауфф (3), в полуфинале — на Арину Соболенко (1)/Жасмин Паолини (7), в финале — на Игу Швёнтек (2)/Аманду Анисимову (4)/Елену Рыбакину (5).

Удобная сетка и у второй ракетки России Екатерины Александровой (11): первый круг — квалифаер, третий — Марта Костюк (20, вот тут сложно может быть), четвёртый — Жасмин Паолини (7), четвертьфинал — Арина Соболенко (1). А вот Диане Шнайдер (23) повезло меньше. Начнёт турнир она матчем с двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Во втором раунде возможна встреча с Анной Блинковой, в третьем — с Элиной Свитолиной (12), в четвёртом — с Миррой Андреевой (8).

Первая ракетка мира Арина Соболенко на старте сразится с француженкой по имени Тьянцоа Ракотоманга-Ражана, получившей уайлд-кард. Во втором раунде её может ожидать встреча с Анастасией Павлюченковой, в третьем — Эмма Радукану (28), в четвёртом — Клара Таусон (14), в 1/4 финала — Жасмин Паолини (7), в полуфинале — Кори Гауфф (3)/Мирра Андреева (8), в финале — Ига Швёнтек (2)/Аманда Анисимова (4)/Елена Рыбакина (5).

Любопытное начало сетки у Кори Гауфф (3): первый круг — экс-россиянка Камилла Рахимова, второй — легендарная Винус Уильямс (WC), которой уже 45 лет, третий — чемпионка Уимблдона-2023 Маркета Вондроушова (32). Анастасия Захарова, которая вследствие снятий нескольких участниц попала в основную сетку без отбора, в первом матче вышла на Джессику Пегулу (6). Действующая чемпионка Мэдисон Киз (9) начнёт защиту титула матчем с украинкой из топ-100. Александрой Олейниковой. А Анна Калинская (31) в 1/16 финала выходит на Игу Швёнтек (2).

Чуть ранее в этот день российская теннисистка Анастасия Гасанова, занимающая 212-е место в рейтинге WTA, провела матч финальной стадии квалификации AO, в котором её соперницей была турчанка Зейнеп Сёнмез, располагающаяся ровно на 100 строчек выше. Увы, россиянка не смогла пробиться в основную сетку. В первой половине стартового сета явное преимущество было у Сёнмез, выигравшей пять геймов из шести — 5:1. Подавая на партию, турчанка упустила тройной сетбол, однако со второй попытки добилась успеха — 6:3 за 43 минуты.

Во втором сете Гасанова смогла сделать брейк, после того как отдала свою подачу в первом же гейме. Впоследствии Сёнмез вновь захватила инициативу и особо ничего не позволила сопернице. В восьмом гейме турецкая теннисистка отыграла брейк-пойнт и подала на матч — 6:3, 6:2 за 1 час 25 минут. Таким образом, ни одна из шести россиянок, выступавших в отборе, не смогла пробиться в основную сетку.

Соревнования в одиночных сетках Открытого чемпионата Австралии начнутся в воскресенье, 18 января. Женский финал состоится 31 января, мужской — 1 февраля. За всеми событиями Australian Open следите на «Чемпионате».