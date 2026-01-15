На этот раз Андреева и Шнайдер сыграют на противоположных сторонах корта.

Мирра и Диана вышли друг на друга! Нас ждёт «русский» полуфинал «пятисотника» в Аделаиде

Два ярких матча с участием российских теннисисток состоялось сегодня утром, 15 января. На женском «пятисотнике» в Аделаиде за путёвки в полуфинал боролись Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Первой в этот игровой день на корт вышла Диана Шнайдер (№23). Ей в соперницы досталась Эмма Наварро (№15). Девушки встречались трижды, и все матчи пришлись на сезон-2024. Первый поединок состоялся на турнире категории WTA-125 в Париже, второй – на «пятисотнике» в Бад-Хомбурге, третий – на Уимблдоне. И ни одной встречи на хардовом покрытии. При этом Диана в противостоянии с Эммой вела – 2-1.

Период с октября 2025 года сложился для Наварро неважно: она проиграла Чжан Шуай в Ухане, в конце сезона пропустила турниры в Нинбо и Токио, а в начале 2026-го потерпела поражение от 74-й ракетки мира Франчески Джонс.

Шнайдер же под занавес сезона-2025 съездила на парный Итоговый и на старте 2026 года провела в Брисбене пару боевых матчей. Перед встречей с Наварро в Аделаиде Диана одолела Лейлу Фернандес и Катержину Синякову, а Эмма победила Эмерсон Джонс и Юлию Путинцеву.

Нащупать прежний уровень в этом матче Наварро не удалось, хотя в первых геймах девушки демонстрировали равный теннис и держали очень высокий темп. Но чуть точнее и надёжнее в сложных ситуациях действовала Шнайдер — это помогло ей сделать ранний брейк. В шестом гейме, правда, Диана растеряла концентрацию и позволила Эмме с первой попытки оформить брейк обратный. Только вот удержать равенство американке не удалось — во второй половине сета россиянка прибавила и заиграла острее. Стартовая партия осталась за Шнайдер — 6:3.

Во втором сете борьба выдалась не такой упорной, как в первом. Один-единственный брейк пришёлся на восьмой гейм и помог Шнайдер сразу после этого подать на матч. Наварро в концовке не смогла оказать никакого сопротивления, и Диана свою подачу при 5:3 забрала под ноль.

Россиянка одержала победу за 1 час 19 минут – 6:3, 6:3. Этот успех позволил Шнайдер выйти в шестой полуфинал на турнирах категории WTA-500 в карьере. Её соперница должна была определиться в матче Мирра Андреева — Майя Джойнт.

Мирра (№8) и Майя (№32) ранее не встречались. Обе девушки – юные, прорывные, амбициозные. Между ними всего год разницы: Андреевой — 18 лет, Джойнт — 19.

На этом турнире теннисистки играют впервые. Мирра до их поединка выбила Мари Боузкову, а Майя переиграла Софью Кенин и прошла на отказе Айлу Томлянович.

Из любопытного: Джойнт никогда ранее не побеждала соперниц из топ-10. Во всех пяти матчах молодая австралийка уступала. И этот факт мог пойти Андреевой на пользу.

И действительно – Мирра с самого начала захватила роль лидера в этом матче, а помогала ей в этом надёжная, стратегическая игра. Россиянка не бежала вперёд раньше времени, не рисковала излишне, не действовала опрометчиво, а держала мяч глубоко на задней линии. Майя же как можно скорее стремилась пойти к сетке, из-за чего смазывала удары. Уже в четвёртом гейме австралийка почувствовала некоторую беспомощность и стала разводить руками в сторону своего бокса. В итоге первый сет Джойнт упустила — 2:6.

Вторая партия сложилась для Майи ещё более тоскливо. Мирра продолжала держать высокий уровень, хоть и чувствовалось, что при необходимости она ещё может прибавить.

Очень уверенно Андреева провела второй сет. Может, для кого-то даже слишком убедительно. За полчаса Мирра оформила «баранку» – 6:2, 6:0. А ещё — вышла в третий полуфинал на турнирах WTA-500.

Мирра и Диана достаточно давно не играли друг против друга. Их единственный матч состоялся в также Аделаиде чуть больше года назад, тогда сильнее оказалась Андреева – 6:2, 6:3.

Соревнования в Аделаиде завершатся в субботу, 17 января. За развязкой австралийских турниров следите на «Чемпионате»!