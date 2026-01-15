Звёзды АО-2026 в шоке! Теннисист-любитель выиграл миллион на глазах у Синнера и Алькараса

В преддверии Australian Open прошёл выставочный турнир под названием One Point Slam, в котором принимали участие профессиональные спортсмены и любители. В числе звёздных игроков оказались первая ракетка мира в одиночном разряде среди мужчин Карлос Алькарас, Янник Синнер, Елена Рыбакина, а также ряд других топ-теннисистов, среди которых россияне Даниил Медведев, Андрей Рублёв, а также двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Марат Сафин. Несмотря на огромное число знаменитостей, победителем стал любитель Джордан Смит, который и заработал главный приз — 1 млн австралийских долларов. Рассказываем, как это было.

Турнир проводился уже во второй раз, и его формат достаточно прост. Всего участвует 48 игроков. В рамках соревнований на выбывание матч состоит из одного розыгрыша, то есть до первой ошибки. Подающего выбирают игрой в «камень-ножницы-бумага». Но у любителей есть небольшое преимущество — даётся две попытки на подачу, в то время как у профессионалов она только одна. Самое интересное — главный приз в 1 млн австралийских долларов.

One Point Slam запомнился неожиданно ранними сходами с дистанции топовых теннисистов, их эмоциями и реакциями на мини-матчи.

Розыгрыш дня состоялся в поединке между Даниилом Медведевым и любителем из Австралии Петаром Йовичем. Даниил удивился твинеру своего соперника, не ожидав получить такой ответный удар на обычную свечу. Далее Медведев резаным ударом завершил матч, чудом попав в корт.

Эмоции Даниила Медведева Фото: Graham Denholm/Getty Images

Одновременно разлетелась по всем социальным сетям реакция Карлоса Алькараса на этот матч. «Лицо Карлоса говорит обо всём», — с такой подписью опубликовал видео с испанцем официальный аккаунт Australian Open. Алькараса не меньше Медведева поразило то, что происходило на корте.

Эмоции Карлоса Алькараса Фото: Кадр из видео

Но уже в следующем круге Даниил Медведев проиграл американке Аманде Анисимовой и завершил борьбу за титул.

Андрей Рублёв в одном из раундов встретился с австралийцем Ником Кирьосом. Ник, известный своим провокационным поведением, выбрал необычную тактику — стал пародировать Андрея и звуки, которые он издаёт на корте во время игры. Вероятно, это сбило с толку и рассмешило Рублёва, поэтому завершающим ударом слева он попал в коридор, а не по линии.

Ник Кирьос празднует победу над Рублёвым Фото: Кадр из трансляции

В следующем круге Кирьос сразился с будущей финалисткой Джоанной Гарленд. С первого же удара после подачи австралиец решил активно атаковать и сразу попал в аут. В своей манере он сломал о корт ракетку — скорее больше для шоу, чем от собственных эмоций.

Ник Кирьос разбивает ракетку Фото: Кадр из трансляции

Карлос Алькарас тоже проиграл на ранней стадии. В матче с 52-й ракеткой мира среди женщин Марией Саккари он с укороченного удара попал в сетку.

Карлос Алькарас после проигранного розыгрыша Фото: кадр из трансляции

Тепло встретили трибуны и Марата Сафина. Однако двукратный победитель турниров «Большого шлема» выбыл уже во втором круге, проиграв американцу Фрэнсису Тиафо. «Я наслаждаюсь жизнью», — сказал Марат в интервью на корте.

Марат Сафин Фото: Andy Cheung/Getty Images

Победителем турнира и счастливым обладателем 1 млн австралийских долларов стал теннисист-любитель Джордан Смит. В поединке за титул он оказался сильнее 117-й ракетки мира Джоанны Гарленд из Китайского Тайбэя, а на пути к финалу прошёл Пабло Карреньо-Бусту, Янника Синнера (итальянец на подаче попал в сетку), Аманду Анисимову и Педро Мартинеса.

О Смите известно не так много. В прошлом он играл на уровне ATP-тура и даже становился чемпионом одного из австралийских штатов, будучи юниором. Он входил и в профессиональный рейтинг. Правда наивысшая его строчка — 1141-я. Сейчас Джордан — тренер в теннисной академии Castle Hill в Сиднее.

Джордан Смит Фото: Пресс-служба Australian Open

Победительница двух турниров «Большого шлема» и бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова оценила формат One Point Slam: «Интересный вечер в Мельбурне: организаторы Australian Open разыграли 1 млн австралийских долларов в рамках выставочного шоу One Point Slam. Соревновались как профессионалы, среди которых Алькарас, Синнер, Швёнтек, Гауфф, Медведев, Рублёв, Бублик и даже чемпион АО-2005 Марат Сафин, так и любители, с той лишь разницей, что у профи был лишь один шанс на подачу. В финале австралийский любитель Джордан Смит, против которого, кстати, дал слабину на подаче Янник, победил 117-ю ракетку мира Джоанну Гарленд, выбившую Зверева и Кирьоса.

Мне кажется, организаторы ожидали увидеть кого-то из топов в финале, но, получается, выиграл тот, кому нужнее. Хотя я в финале симпатизировала Джоанне: хотелось, чтобы она забрала главный приз и потратила его на развитие карьеры», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».