Российская теннисистка сыграет в финале Аделаиды! Кто это будет: Мирра или Диана?

Сетка турнира в Аделаиде сократилась до четырёх участниц, а это значит, что «пятисотник» вышел на стадию полуфиналов. В одном из матчей зрителей ждёт российское дерби, в котором сойдутся Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Нет сомнений, что в предстоящем поединке мы увидим яркую и красочную борьбу.

Четвертьфинал Аделаиды с хозяйкой кортов стал для первой ракетки России Мирры Андреевой одной из ключевых проверок на прочность, и она прошла её безупречно. Встреча с 19-летней австралийкой Майей Джойнт завершилась разгромом — Мирра отдала сопернице всего два гейма (6:2, 6:0). Трибуны явно были не на стороне нашей теннисистки, но это не помешало ей сыграть максимально собранно и уверенно. Если учитывать скорый старт Australian Open, такая победа выглядит отличной тренировкой психологической устойчивости перед возможными матчами с местными спортсменками на мельбурнском «Шлеме».

После выхода в полуфинал россиянка дала небольшое интервью на корте, в котором поделилась эмоциями от триумфа и раскрыла, что опасалась этого сражения из-за давления австралийской публики. «Я просто невероятно довольна тем, как сыграла сегодня. На протяжении всего матча я сохраняла спокойствие. Играла агрессивно, шла на свои удары. Старалась быть смелой и, что бы ни происходило, просто играть в свой теннис — идти на подачу, идти на удары.

Я знала, что против неё будет сложно играть, особенно здесь, при поддержке домашней публики, поэтому ожидала очень трудного матча. И, если честно, мне пришлось сохранять концентрацию до самого последнего розыгрыша. Она провела отличный матч, действовала очень хорошо, а я просто безумно рада сегодняшней победе», — заявила Андреева.

Под самый конец беседы с корреспондентом Мирру спросили об условиях, в которых проходит «пятисотник», и она в шутливой манере поделилась своим мнением:

— Это ваш первый турнир в Аделаиде. Что вам понравилось в городе и на турнире?

— Да, это мой первый раз здесь, в Аделаиде. Пока что всё просто идеально. Мне очень нравится атмосфера. Центральный корт отличный, здесь очень приятно играть, потому что хорошая погода. Единственное — мухи немного раздражают (улыбается)…

– Кажется, вы им нравитесь, это хороший знак.

– Да, я не против, если я им нравлюсь — меня это не беспокоит. Но, если честно, у меня пока не было времени толком изучить город. Знаю только, что здесь очень красивая набережная. Так что, возможно, когда-нибудь у меня появится шанс немного лучше познакомиться с городом, — сказала восьмая ракетка мира.

Выступление россиянки в Аделаиде пока выглядит максимально убедительным с точки зрения цифр. За весь турнир теннисистка не уступила ни одного сета и позволила соперницам взять всего шесть геймов за два матча. Выход в полуфинал стал для Мирры уже седьмым в карьере, причём последний раз она добиралась до этой стадии в марте 2025 года.

Мирра Андреева Фото: Mark Brake/Getty Images

Португальский обозреватель Жозе Моргаду положительно высказался об успешном походе нашей теннисистки по сетке «пятисотника». «10 месяцев Мирра не доходила до полуфинальной стадии. Эта неделя может стать важной для неё. Завтра Андреева разыграет путёвку в финал со своей привычной напарницей Дианой Шнайдер», — написал журналист на своей странице в соцсетях.

Пресс-служба WTA попросила Мирру поделиться ожиданиями от грядущего поединка с Дианой. Россиянка отметила, что она в предвкушении их встречи и думает, что всем понравится сражение: «Я думаю, завтра будет очень интересный и захватывающий матч. Мы играли лишь однажды друг с другом, кажется, это было в 2023 году. Прошло очень много времени. Думаю, всем должна понравиться наша игра», — сказала спортсменка. «Это непросто — играть со своими друзьями, но я стараюсь не думать об этом во время матча, а представлять, что напротив — очередной соперник. На корте мы незнакомцы. Думаю, Диана так же настраивается. И, как бы игра ни сложилась, мы останемся друзьями», — добавила восьмая ракетка мира.

В отличие от Андреевой, Шнайдер не стала одним из лидеров посева, поэтому начала турнир с первого круга. В стартовом матче россиянка уверенно справилась с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес (7:5, 6:3), затем Диана одержала тяжёлую победу над чешкой Катержиной Синяковой (6:1, 2:6, 7:5). А в четвертьфинале наша спортсменка без лишних проблем разобралась с Эммой Наварро (6:3, 6:3).

В мини-интервью на корте после победы над американкой Шнайдер рассказала о своих впечатлениях от завоёванной путёвки в полуфинал:

– Ты вышла в полуфинал. Какие ощущения?

– Я безумно счастлива. Спасибо всем, кто пришёл и поддерживал меня. Я очень жду завтрашний день и невероятно рада быть в полуфинале, особенно прямо перед поездкой в Мельбурн. Сегодня я чувствовала себя просто отлично и очень горжусь тем, что показала на корте.

– У тебя проходило так много ударов по линии. Можно ли назвать этот матч одним из самых «чистых» в твоей карьере?

– Определённо, это один из самых «чистых» матчей в этом году. Но нам всё равно есть над чем работать. Всегда можно добиться большего и сыграть ещё лучше, это точно. Сегодня я немного больше прислушивалась к своему тренеру и старалась сохранять спокойствие. Я очень счастлива и надеюсь, что он тоже доволен, — отметила теннисистка.

Теперь нас ждёт настоящая битва за выход в решающий матч «пятисотника», и по накалу противостояние Мирры и Дианы вполне может восприниматься как скрытый финал. Последние два сезона россиянки часто выступали в паре и демонстрировали отличную командную игру. Вместе наши теннисистки взяли серебро Олимпиады-2024, а в 2025-м они выиграли трофеи на «тысячнике» в Майами и на «пятисотнике» в Брисбене.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер с серебром Олимпиады Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Но так сложилось, что дуэт МиДи распался, и теперь бывшие партнёрши сразятся в одиночном поединке. Этот факт не может не придавать сражению особую нотку драматизма.

В издание NationPress уверены, что предстоящий матч Мирры и Дианы получится ярким и захватывающим, и отмечают, что этот полуфинал добавляет азарта перед стартом Australian Open. «В захватывающем противостоянии Мирра Андреева и Диана Шнайдер готовятся к российскому полуфиналу на турнире в Аделаиде. Обе теннисистки продемонстрировали выдающиеся навыки, задавая тон предстоящему захватывающему противостоянию перед Australian Open. Не пропустите эту яркую встречу в пятницу!

Противостояние Андреевой и Шнайдер подчёркивает растущий пул талантов в женском теннисе, особенно из России. Обе спортсменки продемонстрировали большие перспективы, и их предстоящий матч является свидетельством их упорного труда и решимости. Этот полуфинал не только задаёт тон их будущему, но и добавляет азарта турниру в Аделаиде перед Australian Open», — высказались обозреватели.

История личных встреч между Андреевой и Шнайдер пока насчитывает лишь один матч. Он состоялся в первом круге Брисбена-2024 и завершился уверенной победой Андреевой (6:3, 6:2). Впрочем, с того поединка утекло много воды, и обе теннисистки заметно выросли в рейтинге и статусе. Тогда Мирра была лишь 58-й ракеткой мира, а Диана находилась ещё ниже — на 97-й строчке. Именно поэтому предстоящий полуфинал в Аделаиде обещает стать более равным и напряжённым, чем их первая очная дуэль.

Журналисты Tenisaldia считают, что фаворитом в этом сражении будет Андреева, подчеркивая, что ей необходимо подойти к поединку с холодной головой и забыть о дружбе: «Андреевой придётся отставить в сторону сантименты в этом матче, потому что Шнайдер является её напарницей и также близкой подругой. Мирра выиграла их единственную встречу, которая прошла в Брисбене-2024, так что преимущество на её стороне. Шнайдер восстанавливает часть своей лучшей формы после слабого сезона-2025, поэтому предстоящий поединок будет очень интересным».

В любом случае наши спортсменки не только добрались до полуфинала, но и получили бесценную игровую практику, что крайне важно перед Australian Open. К тому же вне зависимости от исхода матча решающее сражение в Аделаиде будет украшено участием российской теннисистки.

Турнир в Аделаиде проходит с 12 по 17 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».