Медведев, Рублёв, Мирра, Александрова: все россияне в обеих сетках Australian Open — 2026

С 18 января по 1 февраля в Мельбурне пройдёт Открытый чемпионат Австралии, первый в сезоне турнир «Большого шлема». Российские теннисисты и теннисистки трижды выигрывали Australian Open в одиночных разрядах. Первым это сделал Евгений Кафельников, чемпион AO-1999. Шесть лет спустя его успех повторил Марат Сафин, а в 2008-м лучшей стала Мария Шарапова. В этот раз в основных сетках выступят 12 наших одиночников: трое мужчин и девять женщин.

Мужчины. Даниил Медведев (11-й номер посева)

Медведев, победитель US Open 2021 года, в Австралии тоже не раз успешно выступал. В предыдущие пять сезонов он трижды доходил здесь до финала. Правда, в 2025-м россиянин проиграл во втором круге, и это, конечно, провал.

Но есть и поводы для оптимизма. Даниил впервые сыграет на ТБШ под руководством Томаса Юханссона, который стал его тренером уже после US Open — 2025. Задачи защищать большие очки перед Медведевым не стоит. Во-вторых, он здорово начал сезон. Даниил открыл этот год титулом в Брисбене — он второй раз в карьере, после Сиднея-2018, начал год с личного трофея. В первом круге AO-2026 первая ракетка России сразится с Йеспером де Йонгом из Нидерландов, 73-м номером рейтинга ATP.

Андрей Рублёв (13)

Рублёв трижды играл в 1/4 финала Australian Open, а всего на его счету 10 выходов в восьмёрку лучших на ТБШ — и ни одной победы в этих матчах. Год назад Андрей выбыл из борьбы в первом же круге в Мельбурне, так что ему, как и Медведеву, потеря больших очков не грозит.

На турнире в Гонконге россиянин продемонстрировал неплохую форму. В полуфинале он дал настоящий бой тогда седьмой, а ныне пятой ракетке мира Лоренцо Музетти, который всё же сумел одержать волевую победу. Первым соперником Рублёва на AO-2026 станет другой итальянец Маттео Арнальди, занимающий 65-е место в мировой классификации.

Карен Хачанов (15)

В 2023 году Хачанов дошёл до полуфинала в Мельбурне, повторив свой личный рекорд на ТБШ, установленный на US Open — 2022. В минувшем сезоне россиянин остановился в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Настораживает, что 2025-й Карен закончил не лучшим образом, проиграв шесть из последних восьми матчей, а на старте этого сезона сенсационно уступил 285-й ракетке мира в первой встрече в Гонконге. Откроет AO россиянин матчем с 21-летним американцем Алексом Михельсеном, который идёт на 37-й строчке в рейтинге.

Женщины. Мирра Андреева (8)

У 18-летней Андреевой в принципе не может быть долгой истории выступлений на AO. Тем не менее ей есть чем похвастаться. В 2023-м Мирра дошла до юниорского финала в Мельбурне, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой. На взрослом уровне россиянка дважды подряд доходила до четвёртого круга. Этот результат и придётся защищать ей в 2026-м. А вообще лучший результат Андреевой на ТБШ — 1/2 финала «Ролан Гаррос» 2024 года.

Текущий сезон Мирра начала выходом в четвертьфинал Брисбена, где проиграла Марте Костюк — украинка вообще мощно провела тот турнир. В четвертьфинале Аделаиды Андрееву ждёт встреча с местной теннисисткой Майей Джойнт. А первом круге AO россиянка сразится с Донной Векич, бывшей 17-й, а ныне 70-й ракеткой мира.

Екатерина Александрова (11)

До сих пор максимумом Александровой на Australian Open является выход в третий круг — 11-я ракетка мира явно способна на большее. На остальных ТБШ россиянка как минимум по разу выходила во вторую неделю. Правда, к нынешнему AO Екатерина подходит на серии из двух поражений — во втором круге Брисбена и в первом круге Аделаиды. Турнир в Мельбурне она начнёт матчем с квалифаером — хорошая возможность вкатиться.

Екатерина Александрова Фото: Sarah Reed/Getty Images

Людмила Самсонова (18)

Самсонова на AO никогда не проходила дальше второго круга, но для неё это далеко не потолок на ТБШ. На других мэйджорах она выходила во вторую неделю, а на Уимблдоне 2025 года даже до четвертьфинала добралась. Сезон-2026 Людмила начала в Брисбене. Там она дошла до стадии 1/4 финала, а в Аделаиде покинула турнир после первого же матча. В первом круге AO Самсонову поджидает опытнейшая Лаура Зигемунд, располагающаяся в конце топ-50.

Диана Шнайдер (23)

Australian Open — 2025 закончился для Шнайдер в 1/16 финала, и пока что это её лучший результат в Мельбурне. Диана лишь раз выходила во вторую неделю ТБШ — на US Open 2024 года. Сезон-2026 россиянка начала в Брисбене, и там ей удалось дойти только до второго круга. Зато в Аделаиде Шнайдер уже вышла в полуфинал, где может сыграть с Миррой Андреевой. А на AO Диане досталась непростая первая соперница — двукратная победительница мэйджоров Барбора Крейчикова, ныне 55-й номер рейтинга WTA.

Анна Калинская (31)

Четвертьфинал Australian Open 2024 года остаётся личным рекордом Калинской на мэйджорах. Тот результат защищать ей не довелось, поскольку год назад Анна пропустила ТБШ в Мельбурне. В этом сезоне российская теннисистка уже успела провести четыре матча, одержав в них две победы — по одной в Аделаиде и Брисбене. Первой соперницей Калинской на этом AO станет 63-я ракетка мира из Великобритании Сонай Картал.

Анастасия Павлюченкова

Финалистке «Ролан Гаррос» 2021 года предстоит защищать очки за прошлогодний четвертьфинал Australian Open. Форма Павлюченковой пока загадка: в этом сезоне она провела один матч (в Брисбене), который проиграла. AO-2026 Анастасия начнёт встречей с кем-то из квалифаеров, а если пройдёт этот барьер, то в 1/32 финала, скорее всего, встретится с Ариной Соболенко.

Анастасия Павлюченкова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Анна Блинкова

Третий круг пока является пиком Блинковой и на ТБШ вообще, и на AO в частности. Год назад россиянка уступила во втором круге Australian Open. Сезон-2026 Анна начала с двух поражений: в первом круге Брисбена и в квалификации Аделаиды. Избежать третьей неудачи подряд Блинкова попробует в первом круге AO, где её соперницей станет 21-летняя Талия Гибсон. 119-й ракетке мира предоставили уайлд-кард на домашний турнир.

Оксана Селехметьева

Селехметьева в пятый раз сыграет в основной сетке ТБШ, в том числе во второй раз на AO — после 2023 года. Ей ещё ни разу не удавалось выйти во второй круг. В этом году в Брисбене Оксана уступила в первом же матче квалификации, а в Хобарте выиграла две встречи в отборе, но покинула основную сетку после стартового поединка. В первом круге Australian Open россиянку ожидает противостояние с 20-летней немкой Эллой Зайдель, 78-й ракеткой мира.

Анастасия Захарова

Захарова должна была выступать в квалификации, однако ввиду снятия сразу нескольких участниц, изначально представленных в основной сетке, получила освобождение от отбора. Два года назад российская теннисистка сенсационно выбилась в третий круг AO, а в 2025-м не прошла квалификацию. В настоящий момент у Анастасии серия из трёх поражений, начавшаяся ещё в прошлом году на турнирах ITF. В этом сезоне Захарова уступила на старте квалификации Брисбена. Жребий оказался жесток к ней: в первом круге AO придётся играть с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Кроме того, ещё в сетку в теории может попасть Анастасия Гасанова. Она уступила в финальном круге квалификации, но у неё остаётся возможность стать лаки-лузером.

Australian Open пройдёт с 18 января по 1 февраля. Одиночные титулы защищают Янник Синнер и Мэдисон Киз. За всеми событиями мэйджора в Мельбурне следите на «Чемпионате».