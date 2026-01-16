Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?

Каждый турнир «Большого шлема» в чём-то особенный. «Ролан Гаррос» — самый атмосферный, с его волшебным грунтом. Уимблдон — самый престижный, победа на лондонской траве считается вершиной в карьере теннисиста. US Open — самый денежный: за одиночные титулы в 2025-м выплатили по $ 5 млн, и в этом году наверняка будет ещё больше. А Открытый чемпионат Австралии — просто первый. Перед началом сезона теоретические шансы на календарный «Шлем» есть у любого игрока. А после Australian Open остаётся только один соискатель, который, кроме того, автоматически возглавляет Чемпионскую гонку — иначе просто быть не может, как бы ни закончились подготовительные турниры.

Немного истории

Впервые Australian Open был проведён в 1905 году (женщины соревнуются с 1922-го) на крикетном поле Warehouseman's Cricket Ground, расположенном на улице Сент-Килда-роуд в Мельбурне. Организатором турнира является Tennis Australia, ранее известная как Lawn Tennis Association of Australia (LTAA). Изначально турнир назывался «Чемпионат Австралазии», но в 1927 году его название было изменено на «Чемпионат Австралии». Ещё одно изменение названия произошло в 1969 году, когда турнир был переименован в Открытый чемпионат Австралии. Под этим именем он известен и по сей день.

До настоящего времени Australian Open проводился в пяти городах Австралии и двух городах Новой Зеландии. Хотя в большинстве случаев это был Мельбурн, другими городами, принимавшими турнир, оказывались Сидней, Аделаида, Брисбен, Перт, Крайстчерч и Гастингс. Только в 1972 году было решено предоставить Открытому чемпионату Австралии постоянное место проведения. Мельбурн был выбран в качестве предпочтительного места, поскольку на протяжении многих лет город оказывал наибольшую поддержку турниру. С 1972 по 1987 год теннисисты соревновались в Куйонге (это пригород Мельбурна, где в нaстоящее время проводится выставочный турнир), однако растущая в глазах публики популярность привела к тому, что арены уже не могли вместить всех желающих. Тогда было решено перенести Открытый чемпионат Австралии во Флиндерс-Парк, расположенный рядом с Мельбурнским крикетным стадионом. Тогда же, к слову, и состоялся переход на хард. Да-да, до этого турнир неизменно проводили на траве, за которой ухаживать гораздо сложнее, чем за искусственным покрытием. С 2020 года на AO используется голубой GreenSet.

Australian Open не всегда проходил в первый месяц года. К примеру, в 1919 году он прошёл в январе, но в 1920 году мероприятие было перенесено на март. В 1923-м турнир, проводившийся в Брисбене, состоялся в августе. После этого Открытый чемпионат Австралии ежегодно проводили в январе до 1977 года. Однако в том же году турнир был перенесен на декабрь, что стало причиной проведения двух Открытых чемпионатов Австралии в 1977-м. В 1987 году, наоборот, турнир вернули на январь, что стало причиной отсутствия AO в календаре в 1986-м.

Джокович и другие герои

В мужском одиночном разряде по количеству титулов на Australian Open нет равных Новаку Джоковичу. Великий серб 10 раз брал трофей в Мельбурне. Впервые он сделал это ещё в 2008 году, и тогда, конечно, никто не мог предположить, что много лет спустя Новак станет самым титулованным чемпионом ТБШ в истории. С Australian Open у Джоковича особая связь: с 2011 по 2016 год он выиграл пять AO из шести, допустив сбой лишь в 2014-м (четвертьфинал). А с 2019-го по 2023-й Новак взял ещё четыре турнира, не потерпев ни одного поражения на этом отрезке. В 2022-м сербского теннисиста не пустили в страну ввиду его нежелания прививаться от коронавируса. Вообще, у Джоковича потрясающая статистика в финалах Открытого чемпионата Австралии: 10 побед и ни одного поражения!

По шесть титулов в Мельбурне на счету Роя Эмерсона и Роджера Федерера. Стоит отметить, что австралиец все шесть AO взял ещё до Открытой эры, то есть до 1968 года. У Федерера при шести победах в финалах есть одно поражение. Самым неудачливым финалистом является Энди Маррей: пять поражений в пяти матчах. А действующий чемпион — вторая ракетка мира Янник Синнер, который брал AO не только в 2025-м, но и годом ранее.

В женском одиночном разряде чаще всех побеждала Маргарет Корт — 11 раз. Семь из этих титулов были завоёваны ею ещё в любительскую эпоху. А в Открытую эру успешнее всех выступала Серена Уильямс, семикратная чемпионка Australian Open. 100-процентным результатом в финалах в Открытую эру могут похвастаться та же Корт и Моника Селеш, четырёхкратные победительницы AO. Исторически хорошо выступают здесь белорусские теннисистки (у россиян и россиянок тоже есть успехи, но о них чуть ниже). В 2012 и 2013 годах в Мельбурне побеждала Виктория Азаренко, а в 2023-м и в 2024-м — Арина Соболенко. Год назад Соболенко дошла до финала, в котором проиграла Мэдисон Киз.

Как бы то ни было, серия выходов Арины в финал продолжается. И если она и в этот раз доберётся до титульного матча, то выйдет на чистое третье место по продолжительности серии финалов AO в Открытую эру. Более внушительные отрезки были только у Ивонн Гулагонг и у Мартины Хингис, шесть раз подряд сражавшихся в титульном матче на Australian Open. Австралийка делала это с 1971 по 1976 год, швейцарка — с 1997-го по 2002-й. Обе теннисистки завоевали по три трофея на этих отрезках.

Если же суммировать все титулы во всех разрядах, то у мужчин в Открытую эру нет равных Новаку Джоковичу с его 10 трофеями. А вот если учесть и любительскую эпоху, то первенство принадлежит Адриану Квисту, который трижды брал AO в одиночном разряде и 10 раз — в парном. У женщин в Открытую эру самой успешной чемпионкой во всех разрядах является Мартина Навратилова (12 титулов), в любительскую — Нэнси Уинн-Болтон (20), а по сумме — Маргарет Корт (23).

Любопытно, что у мужчин самым молодым и самым возрастным чемпионом Australian Open является один и тот же человек. В 1953 году Кен Розуолл стал сильнейшим в Мельбурне, когда ему было 18 лет 2 месяца, а в 1972-м победил в возрасте 37 лет 2 месяцев. Последний рекорд так пока никем и не побит. У женщин самой юной чемпионкой стала Мартина Хингис, выигравшая Australian Open в 1997 году. Тогда швейцарской теннисистке было 16 лет 4 месяца, и это рекорд в Открытую эру на ТБШ. На том турнире юная Мартина не проиграла ни сета. А самая возрастная победительница — Тельма Койн-Лонг, победившая на AO в 1954 году. Австралийской теннисистке было тогда 35 лет 8 месяцев.

Вернёмся к мужчинам. Джокович лидирует не только по титулам, но и по проценту побед — здесь и далее речь об Открытой эре. Лишь у двух теннисистов на Australian Open он превышает 90%. Новак одержал 99 побед и потерпел 10 поражений (90,8%), а у Андре Агасси на 48 побед приходится всего пять поражений (90,6%). При этом по количеству побед серб, что интересно, не первый, хотя уже в ближайшие пару недель может возглавить список, ведь у Роджера Федерера 102 победы, и Джоковичу, чтобы обойти его, необходимо выйти во вторую неделю. А вот по количеству побед подряд Джоковичу нет равных. С первого круга AO-2019 по четвертьфинал AO-2024 Новак выиграл 33 встречи. При этом он ни разу не смог выиграть турнир без потери сета — подобным достижением в Мельбурне могут похвастать только Кен Розуолл (1971 год) и Роджер Федерер (2007-й).

У женщин по количеству побед далеко впереди всех Серена Уильямс, выигравшая целых 92 матча на Australian Open. На второй строчке со значительным отставанием располагается Мария Шарапова, на счету которой 57 побед. А вот по проценту побед Уильямс-младшая не входит даже в пятёрку. Лишь у двух теннисисток этот показатель превышает 90%: у Маргарет Корт он составляет 95,5% (21 победа и всего одно поражение), а у Моники Селеш — 91,5% (43 победы и четыре поражения).

Из несеяных — в чемпионы

Порой у турниров бывают совсем уж неожиданные герои. Трижды за всю историю Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде побеждал несеяный теннисист/теннисистка. Впервые это случилось в 1976 году, когда первенствовал Марк Эдмондсон, 212-я ракетка мира на тот момент. Ни до, ни после ТБШ не выигрывал столь низкорейтинговый спортсмен. Триумф Эдмондсона тем ценнее, что в пяти из шести матчей его соперниками были сеяные игроки. Причём какие: в полуфинале Марк одолел первого номера Кена Розуолла, а в финале победил действующего чемпиона Джона Ньюкомба (2).

Несеяные мужчины больше не побеждали на AO, а вот женщины делали это дважды. В 1978-м удача улыбнулась Крис О'Нил, которая к тому же не проиграла ни сета за пять матчей. Австралийке немного повезло с сеткой на домашнем турнире: Ивонн Гулагонг была действующей чемпионкой, но не играла из-за травмы, первые две сеяные выбыли в четвертьфинале… Титул Серены Уильямс на Australian Open — 2007 немного из другой оперы. Назвать сенсацией это всё же нельзя, хотя Уильямс-младшая, пропустившая полгода по ходу сезона-2006, выступала тогда в Мельбурне в статусе 81-й ракетки мира. Шесть из семи матчей Серена провела с сеяными, а в финале была повержена лидер посева Мария Шарапова — 6:1, 6:2.

Незабываемый Australian Open — 2017 и другие

Каждый ТБШ так или иначе откладывается в памяти, особенно если победил ваш любимый теннисист. Однако Australian Open — 2017 в любом случае выделяется. Оба одиночных финала стали по-настоящему примечательными. За мужской трофей сразились старые друзья-соперники Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. Федерер, недавно вернувшийся на корт после шестимесячного перерыва из-за травмы колена, считался аутсайдером в матче против своего главного соперника. Роджер 10 лет не побеждал Рафу на мэйджорах, да и вообще вот уже пять лет не мог выиграть турнир «Большого шлема». Итог? Победа швейцарца в пяти сетах — 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Федерер выиграл свой 18-й ТБШ и после финала отдал должное сопернику: «Честно говоря, я был бы рад и проиграть. Возвращение получилось идеальным. Если бы были ничьи в теннисе, я был бы очень рад её принять и разделить с Рафой». «Сегодняшний матч был великолепным. Роджер заслужил победу немного больше, чем я. Что ж, буду продолжать», — ответил испанец. Так закончился девятый и последний финал ТБШ, в котором встретились Федерер и Надаль.

А в женском турнире Серена Уильямс, не потеряв ни партии за семь матчей, в финале победила свою старшую сестру Винус — 6:4, 6:4. Серена завоевала свой 23-й титул на ТБШ, обойдя великую Штеффи Граф. И вскоре выяснилось, что этот трофей она взяла, уже будучи беременной. Как и в случае с парой Федерер — Надаль, этот финал стал девятым и последним, в котором сёстры Уильямс играли друг против друга. Серена же стала самой возрастной чемпионкой ТБШ в Открытую эру — 35 лет 4 месяца.

Местная публика наверняка навсегда запомнила Australian Open 1988 года. В предыдущем сезоне австралиец Пэт Кэш стал чемпионом Уимблдона и полгода спустя во что бы то ни стало стремился порадовать болельщиков победой на домашнем турнире. «Поверьте, я и так оказывал на себя слишком большое давление — больше, чем следовало. Намного больше, чем нужно. Эти дополнительные ожидания порой были сокрушительными. Это действительно так», — вспоминал Кэш.

В итоге Патрик проиграл Матсу Виландеру в захватывающем матче, длившемся четыре с половиной часа. Швед победил со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 3:6, 6:1, 8:6. «Это совершенно разбило мне сердце. Многие из нас основывают свою самооценку на том, что мы либо побеждаем, либо проигрываем. Поэтому, когда ты проигрываешь, это ужасно обескураживает. Я был чертовски близок к этому… Всякий раз, как я приезжаю в Мельбурн, это очень неприятно», — говорил Кэш.

А мужской финал Australian Open — 2012 до сих пор остаётся самым продолжительным в истории турниров «Большого шлема». Новак Джокович за 5 часов 53 минуты победил Рафаэля Надаля — 5:7, 6:4, 6:2, 6:7 (5:7), 7:5. Прежний рекорд, который на US Open — 1988 установили Матс Виландер и Иван Лендл (6:4, 4:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу шведа за 4 часа 54 минуты), превзошли почти на час! То был единственный случай, когда Надаль проиграл финал мэйджора, после того как взял первый сет. Игроки так утомились, что не могли даже стоять на церемонии награждения, и им вынесли стулья. «Сегодня мы оба должны были выиграть, но в теннисе, к сожалению, бывает только один победитель. Надаль — великий теннисист, играть против которого очень трудно. Это был фантастический матч, самый лучший пока в моей жизни. Я горжусь, что стал частью истории, вошёл в число избранных, которым довелось побеждать тут несколько раз», — сказал Новак.

Уникальные корты

Australian Open — единственный турнир «Большого шлема», который может похвастать сразу тремя крытыми кортами. Арена Рода Лэйвера была одним из первых объектов, построенных перед переездом AO из Куйонга в «Мельбурн Парк» в 1988 году. Она по-прежнему остаётся главным местом проведения первого ТБШ сезона, а также принимает другие мероприятия в течение всего года — концерты и другие действа, не связанные с теннисом.

Организаторы AO берут под контроль арену Рода Лэйвера после завершения последнего концерта в году, который обычно проходит в декабре. Специальная бригада укладывает пластиковый слой и фиксирующее напольное покрытие общего назначения для защиты поверхности корта, когда арена используется вне Australian Open. Требуется пять дней, чтобы нанести два слоя краски на внутреннюю и внешнюю стороны корта и линии.

С момента открытия перед Australian Open 2000 года арена Джона Кейна успела сменить много названий. Правительство штата Виктория, которое является владельцем «Мельбурн Парка» и управляет им совместно с другими структурами, первоначально курировало присвоение названия и продавало права на него. Впоследствии чиновники подписали соглашения с крупными спонсорами о присвоении арене названия «Melbourne Park Multi-Purpose Venue» («Многофункциональный комплекс Мельбурн-Парк») — на арене-то проводились не только спортивные мероприятия. В 2018 году Tennis Australia выкупила права и переименовала арену в «Melbourne Arena». Однако в 2020-м федерация отказалась от прав на название этого объекта, который также имеет 250-метровую велодорожку. 48-й премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс решил почтить память Джона Кейна, переименовав второй по величине корт Australian Open в честь 41-го премьер-министра после его смерти.

Арена Маргарет Корт принимает матчи Australian Open с 1988 года. Первоначально она называлась Show Court 1, но в 2003 году была переименована в честь легендарной австралийской теннисистки — таким образом увековечили наследие знаменитой Маргарет Корт. В 2014 году инвестировали $ 110 млн в реконструкцию арены, в результате чего вместимость увеличили с 6000 до 7500 зрителей, а также добавили раздвижную крышу, которую можно закрыть в случае дождя. На арене проходят баскетбольные и нетбольные матчи, а также концерты.

Самый жаркий «Шлем» и новые правила

Лето в Австралии в разгаре, а это означает, что игрокам, как обычно, придётся бороться с жарой. На протяжении сезона-2025 теннисисты не раз жаловались на условия, в которых им приходилось выступать. Особенно актуальной тема стала во время азиатской серии. Помните, как выглядела футболка Даниила Медведева, которую можно было выжимать?

На «Мастерсе» в Шанхае в октябре дневная температура достигала 34°C, а влажность составляла 80%. Когда Хольгер Руне нуждался в медицинской помощи во время матча третьего круга, датчанин спросил официального представителя: «Вы хотите, чтобы игрок умер на корте?» В Ухане Эмма Радукану была вынуждена сняться с матча первого круга из-за головокружения, Новак Джокович назвал жару в Шанхае невыносимой, Джованни Мпетчи Перрикар заявил, что из-за влажности чувствовал себя умирающим на корте, а Елена Остапенко призналась, что перенесла тепловой удар, после того как снялась с матча из-за плохого самочувствия.

Новое правило основано на показателе температуры по влажному термометру (WBGT), который измеряет тепловую нагрузку при прямом солнечном свете. Оно предполагает наблюдение за температурой, влажностью, скоростью ветра, углом наклона солнца и облачностью. Если показатель WBGT достигает 30,1°C, любой из игроков может запросить 10-минутный перерыв, чтобы охладиться. Под наблюдением медицинского персонала ATP игроки могут попить, переодеться, принять душ и получить консультацию тренера. Игра будет приостановлена, если WBGT превысит 32,2°C.

«Новое правило о жаре предусматривает структурированный, подкреплённый медицинскими данными подход к управлению экстремальной жарой с целью защиты здоровья игроков, а также улучшения условий для зрителей, официальных лиц, болбоев и персонала турнира», — добавляется в заявлении.

Российские звёзды — чемпионы Australian Open

Наши теннисисты/теннисистки трижды становились победителями Открытого чемпионата Австралии в одиночных разрядах. Первопроходцем выступил Евгений Кафельников. В Мельбурне Кафельников завоевал второй и последний титул на турнирах «Большого шлема» — после «Ролан Гаррос» 1996 года. На Australian Open — 1999 российский теннисист имел 10-й номер посева и за семь матчей лишь раз встретился с сеяным. Было это в четвертьфинале с Тоддом Мартином (15), выигранном Евгением в трёх сетах. При этом тяжелее всего Кафельникову пришлось в 1/8 финала, когда он лишь в пяти партиях прошёл Андрея Павела. А в финале турнира Евгений одержал волевую победу над Томасом Энквистом — 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 (7:1).

«В финале Мельбурна-1999 играл с Томасом Энквистом, который за всю австралийскую серию перед этим не проиграл ни одного матча. Пять побед и титул в Аделаиде, потом ещё три — в показательном турнире. И, наконец, Australian Open. Человек по результатам на тот момент был сильнейшим в мире, а мне некоторые уникумы, диванные эксперты, говорят: «Ты какого-то колхозника обыграл, полуинвалида». Ничего себе «колхозник»!» —приводит слова Кафельникова «Спорт-экспресс».

Шесть лет спустя AO выиграл Марат Сафин. В 2005-м Сафин завоевал свой второй и последний титул на мэйджорах — после US Open 2000 года. И это после двух досадных поражений в финалах Мельбурна 2002 и 2004 годов! В первом круге россиянин, имевший четвёртый номер посева, разгромил 6:0, 6:2, 6:1 Новака Джоковича, тогда всего лишь 17-летнего квалифаера. Самую знаковую свою победу на том турнире Марат одержал в полуфинале, отыграв 0:1, 1:2 по сетам и матчбол в сумасшедшем противостоянии с Роджером Федерером (1) — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7. А в решающем матче Сафин одержал ещё одну волевую победу, на сей раз над Ллейтоном Хьюиттом (3) — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.

«Исход финальных матчей действительно чаще всего решает психология. Однако исход финального матча в Мельбурне решила всё-таки совсем не она. Просто Марат Сафин был лучше — с точки зрения как техники, так и физических кондиций. Его подача была превосходна. Его удары и слева, и справа — сильнее и точнее, чем у соперника. Он двигался по корту гораздо эффективнее. Он был впереди по всем статистическим показателям… Понимаете, Ллейтон Хьюитт, выдающийся боец, в очередной раз продемонстрировав все свои сильнейшие качества, Сафина, играющего именно так, одолеть никогда не смог бы. И, возможно, не смог бы никто», — говорил впоследствии легендарный тренер Ник Боллетьери.

А в 2008-м лучшей стала Мария Шарапова, сделавшая тогда третий шаг на пути к карьерному «Шлему». На Australian Open — 2008 Шарапова, которой тогда было 20 лет, завоевала свой третий титул на ТБШ из пяти. За весь турнир российская теннисистка не отдала ни сета и повесила соперницам три «баранки», несмотря на то что уровень оппозиции был ого-го какой. О чём говорить, если во втором круге Марии попалась Линдсей Дэвенпорт, которая тогда, правда, уже прошла пик карьеры. После Дэвенпорт Шарапова, имевшая пятый номер посева, не заметила особого сопротивления со стороны Елены Весниной и Елены Дементьевой (11), а в решающих матчах под натиском россиянки пали Жюстин Энен (1), Елена Янкович (3) и Ана Иванович (4) — её Мария обыграла со счётом 7:5, 6:3.

«Победы на турнирах – те моменты, на которые можно оглянуться, порефлексировать. По-моему, они всегда очень запоминающиеся. Помню сетку 2008 года и то, что в начале сезона я была в хорошей форме. Не было проблем со здоровьем, я ощущала, что готова, до этого был довольно хороший сезон и по рейтингу, и по результатам. Прошла жеребьёвка, и во втором круге я попала на Линдсей Дэвенпорт. Сказала себе: «Думаю, что я готова, надеюсь, что готова». С каждым матчем чувствуешь всё больше внутренней силы, она помогает двигаться вперёд. Матч против Дэвенпорт стал для меня одним из лучших на турнире. Я до сих пор считаю, что это была одна из самых сложных сеток на турнирах «Большого шлема» в моей карьере, но я победила. Поэтому, какой бы ни была сетка, я всегда вспоминаю, как тогда достигла цели, показала отличный результат», — цитирует Шарапову The Herald Sun.

В мужском парном разряде наши теннисисты Australian Open не выигрывали. Зато в женском на счету россиянок четыре титула. Анна Курникова и Мартина Хингис впервые вместе выиграли AO в 1999 году, а в 2002-м повторили свой успех. В 2005-м турнир взяли Светлана Кузнецова и Алисия Молик, а в 2012-м лучшим стал чисто российский дуэт (пока это единственный случай в истории) — Светлана Кузнецова и Вера Звонарёва. В миксте же первый титул в Мельбурне был взят ещё в советский период. Наталья Зверева выиграла турнир вместе с американцем Джимом Пью. Затем наши взяли ещё четыре трофея в Мельбурне в миксте: в 1994-м победили Лариса Савченко-Нейланд и Андрей Ольховский, в 2004-м — Елена Бовина и Ненад Зимонич, в 2007-м — Елена Лиховцева и Даниэль Нестор, в 2016-м — Елена Веснина и Бруно Соарес.

Призовые

На Australian Open теннисисты зарабатывают меньше, чем на других «Шлемах». Но они вряд ли на это жалуются, ведь в последние годы призовые только и делают, что растут. И даже пандемия не помешала! Помогло то, что AO проходит в январе. В 2020-м турнир успели провести до временного закрытия всего мирового спорта. Правда, это касается только общего размера призового фонда, а вот чемпионы в одиночных разрядах только в этом сезоне получат больше, чем за аналогичные достижения давали до пандемии, — систему выплат в последние годы сделали более справедливой. А призовые прежних лет и вовсе выглядят смешными на фоне нынешних заработков. Вот как менялись выплаты участникам в последние годы.

Призовые на Australian Open, AUD (австралийские доллары)

Сезон Чемпионы в одиночных разрядах Общий призовой фонд 2026 4 150 000 111 500 000 2025 3 500 000 96 500 000 2024 3 150 000 86 500 000 2023 2 975 000 76 500 000 2022 2 875 000 74 000 000 2021 2 750 000 71 500 000 2020 4 120 000 71 000 000 2019 4 100 000 62 500 000 2018 4 000 000 55 000 000 2017 3 700 000 50 000 000 2016 3 400 000 44 000 000 2015 3 100 000 40 000 000 2014 2 650 000 33 000 000 2013 2 430 000 30 000 000 2012 2 300 000 26 000 000 2011 2 200 000 25 005 635

Что касается выплат за результаты в одиночных разрядах AO-2026, то они будут выплачиваться по такой схеме:

AUD $ Прирост по сравнению с 2025 годом, в % Титул 4 150 000 2 793 365 18,57 Финал 2 150 000 1 447 165 13,16 1/2 финала 1 250 000 841 375 13,64 1/4 финала 750 000 504 825 12,78 Четвёртый круг 480 000 323 088 14,29 Третий круг 327 750 220 609 13,02 Второй круг 225 000 151 448 12,5 Первый круг 150 000 100 965 13,64 Квалификация Финал 83 500 56 204 15,97 Второй круг 57 000 38 367 16,33 Первый круг 40 500 27 261 15,71

Рейтинговые расклады

К нижеследующим таблицам необходимы пояснения. Первая колонка — это очки, которые участники обнаружат напротив своих фамилий 19 января, в понедельник, уже после старта AO-2026. Вторая колонка — очки, заработанные год назад в Мельбурне. 26 января, то есть по ходу AO-2026, они сгорают (в этом году турнир проходит на неделю позже). Четвёртая колонка (о третьей — чуть ниже) — очки на 2 февраля. Именно к этим числам будут прибавлены очки, которые участники заработают на AO-2026.

Кроме того, очки в первой и четвёртой колонках могут увеличиться до старта AO, потому как некоторые теннисисты ещё не закончили выступления на текущей неделе. Эти игроки помечены звёздочкой. Уменьшиться же очки не могут, потому как у игроков 19 января ничего не сгорает — если отмотать на 52 недели назад от этой даты, попадём как раз на середину Australian Open — 2025. Отсортированы же игроки по четвёртой колонке, чтобы было видно, кто перед новым AO вырвался чуть вперёд, а кто вынужден догонять.

Следует упомянуть ещё вот о чём. Поскольку в этом году Australian Open проходит на неделю позже, очки в четвёртой колонке не всегда представляют собой разность первой и второй колонок. 2 февраля 2026 года у участников не будет не только очков за прошлогодние результаты на AO, но и тех очков, которые они успели заработать на первой неделе после Australian Open в 2025-м. Это отлично видно на примере Екатерины Александровой. Россиянка успеет потерять не только 10 очков за первый круг AO-2025, но и 500 очков за титул в Линце. С другой стороны, сгорание очков означает, что начинают учитываться очки с другого турнира, который в предыдущем рейтинге не входил в зачёт. К примеру, Александрова теряет 500 очков, но приобретает 108 — за 1/4 финала «пятисотника» в Бад-Хомбурге либо в Токио. И фактические потери Екатерины в указанную неделю составляют 392 очка. Всё это учтено в третьей колонке.

Рейтинговые расклады перед Australian Open — 2026 (мужчины)

Место Теннисист Рейтинг на 19 января Очки на AO-2025 Другие потери Рейтинг на 2 февраля 1 Карлос Алькарас 12 050 400 0 11 650 2 Янник Синнер 11 500 2000 0 9500 3 Лоренцо Музетти 4105 100 0 4005 4 Новак Джокович 4780 800 0 3980 5 Александр Зверев 5105 1300 0 3805 6 Тейлор Фриц 3840 100 0 3740 7 Феликс Оже-Альяссим 3990 50 225 3715 8 Алекс де Минор 4080 400 0 3680 9 Бен Шелтон* 4000 800 0 3200 10 Александр Бублик 3065 10 20 3035 11 Даниил Медведев 2910 50 0 2860 12 Джек Дрейпер 2990 200 0 2790 13 Каспер Рууд 2795 50 0 2745 14 Андрей Рублёв 2600 10 90 2500 15 Алехандро Давидович-Фокина* 2635 200 0 2435 16 Хольгер Руне 2580 200 0 2380 17 Карен Хачанов 2320 100 0 2220

На мужских ТБШ очки участникам начисляются по такой схеме: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 800, четвертьфинал — 400, четвёртый круг — 200, третий круг — 100, второй круг — 50, первый круг — 10.

Карлос Алькарас останется первой ракеткой мира и после Australian Open, как бы ни закончился турнир. У Янника Синнера сгорает 2000 очков за прошлогодний титул, а испанец теряет лишь 400 очков за четвертьфинал. И в рейтинге на 2 февраля текущий разрыв между ними превышает 2000 очков. За третью строчку ожидается напряжённая борьба с участием сразу шести игроков, и небольшое преимущество у Лоренцо Музетти, который теряет всего 100 очков за третий круг на AO-2025. У Новака Джоковича и Александра Зверева гораздо более внушительные потери, и потому они в лайв-рейтинге на 2 февраля уступают второй ракетке Италии.

Что касается Даниила Медведева, то для него реально нацеливаться на девятую строчку. Отставание от Бена Шелтона составляет 340 очков, и его можно закрыть, например, выходом в четвертьфинал. Другое дело, что этого не хватит, если Шелтон тоже будет успешно идти по сетке; к тому же есть ещё и Александр Бублик, располагающийся в таблице как раз между ними. От восьмого места, на котором в лайве на 2 февраля находится Алекс де Минор, Медведев отстаёт на 820 очков, и отыграть эту разницу значительно сложнее. Для этого придётся выходить в финал.

Также отметим, что Андрею Рублёву для возвращения в топ-10 нужно выходить в полуфинал, а Карену Хачанову — в финал.

Рейтинговые расклады перед Australian Open — 2026 (женщины)

Место Теннисистка Рейтинг на 19 января Очки на AO-2025 Другие потери Рейтинг на 2 февраля 1 Арина Соболенко 10 990 1300 0 9690 2 Ига Швёнтек 8328 780 0 7548 3 Аманда Анисимова 6320 70 0 6250 4 Кори Гауфф 6423 430 0 5993 5 Елена Рыбакина 5850 240 0 5610 6 Джессика Пегула 5453 130 0 5323 7 Мирра Андреева* 4426 240 0 4186 8 Жасмин Паолини 4267 130 0 4137 9 Белинда Бенчич 3512 240 0 3272 10 Екатерина Александрова 3375 10 392 2973

На женских мэйджорах очки теннисисткам начисляются так: титул — 2000 очков, финал — 1300, полуфинал — 780, четвертьфинал — 430, четвёртый круг — 240, третий круг — 130, второй круг — 70, первый круг — 10.

Арина Соболенко теряет 1300 очков за финал, но в любом случае останется первой ракеткой мира после AO-2026. Её главная преследовательница Ига Швёнтек лишается 780 очков за полуфинал, и разрыв между ними в лайв-рейтинге на 2 февраля превышает 2000 очков.

С другой стороны, у Швёнтек прекрасные шансы сохранить второе место. Догнать её по отдельности могут Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Елена Рыбакина, но каждой из них необходим титул, чтобы опередить польку (если быть совсем точными, то Анисимову устроит и финал в случае снятия Швёнтек до турнира, но Аманду тогда всё равно может обойти Гауфф или Рыбакина, если кто-то из них возьмёт титул). А если Ига выйдет в полуфинал, то обеспечит себе второе место вне зависимости от результатов соперниц. Рыбакина же вполне может нацеливаться на третью строчку. Её отставание от Анисимовой на 2 февраля составляет 640 очков, от Гауфф — 383.

Что касается ближайших перспектив Мирры Андреевой, то она, по всей видимости, поборется за седьмую строчку с Жасмин Паолини. Тут пока преимущество у россиянки, которая на 49 очков впереди. А вот от Джессики Пегулы, которая находится на шестом месте, Мирру отделяет 1137 очков. Этот разрыв можно закрыть выходом в финал.

Кто в фаворитах?

У мужчин в одиночном разряде титул защищает Янник Синнер, у женщин — Мэдисон Киз. Синнер и в этот раз считается главным претендентом на победу. Чуть меньше шансов дают Карлосу Алькарасу, а далее со значительным отставанием идут Новак Джокович, Александр Зверев, Даниил Медведев, Алекс де Минор, Бен Шелтон и Тейлор Фриц. У женщин фаворитом видят Арину Соболенко, далее идут Ига Швёнтек, Кори Гауфф, Елена Рыбакина, Аманда Анисимова, Мирра Андреева, Наоми Осака и Мэдисон Киз — действующая чемпионка только восьмая.

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина выделила главные интриги турнира.

«Главная интрига, конечно, сможет ли Карлос Алькарас выиграть карьерный «Шлем» и закрыть этот гештальт, взяв Австралию. И позволит ли ему это сделать Янник Синнер, который безумно хорош в Австралии из года в год.

Вторая интрига: будет ли в женском туре новая победительница ТБШ, как это было в прошлом году. Позволят ли это сделать Арина Соболенко и Ига Швёнтек, пропустят ли вперёд кого-то из новеньких.

И третье: как наши ребята смогут выступить, потому что, мне кажется, в этом году всё будет по-другому. Будет много интересных результатов, в том числе от Даниила Медведева, только что завоевавшего титул в Брисбене, и Андрея Рублёва, который показывал хороший теннис. Ещё думаю, что Александр Бублик может навести шороху в Австралии. Если он, конечно, не расслабится и на волне дебюта в топ-10 не потеряет контроль над ситуацией. Поэтому мне кажется, что у ребят может случиться прорыв», — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

Двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» отметил, что у мужчин фаворитами являются Синнер и Алькарас, а у женщин выделяется Соболенко.

«Особняком стоят Синнер и Алькарас. Интересно посмотреть, как будет играть Медведев, потому что сейчас он действительно в хорошей форме. На мой взгляд, Рублёв тоже показывал хорошую игру в Гонконге. Интересно посмотреть, кто как начнёт. Уровень сейчас очень высокий. Думаю, вообще все матчи будут интересными.

У женщин? Соболенко явный фаворит. Отмечу Рыбакину, Швёнтек и Гауфф. Всё те же лица, никого нового. Можно ожидать прорыва от наших девочек. Сложно говорить, потому что вроде бы все неплохо играют. Однако названная четвёрка выделяется более стабильными результатами».

Согласен с ним и заслуженный тренер России Виктор Янчук.

«Фавориты? Как всегда, это Синнер и Алькарас. Медведев и Рублёв находятся в неплохой форме, они сыграли на старте сезона. Выиграть Australian Open у них шансов мало, но Медведев может при благоприятном стечении обстоятельств дойти до полуфинала. По потенциалу он вполне может это сделать, его форма пока радует. Они с Рублёвым будут прибавлять в результатах. Конечно, и сюрпризы будут.

Среди женщин Соболенко остаётся фаворитом, но всё зависит от её психологического состояния. У неё есть проблемы с этим. Она сначала борется сама с собой, а потом уже с соперницами. С соперницами, как правило, получается легче. Если она не будет заваливать матчи из-за волнения, у неё шансов больше всего. Она всех бьёт и темпом, и силой ударов», — такое мнение высказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Также тренер полагает, что Алькарас на этом Australian Open сможет собрать карьерный «Шлем» — все остальные ТБШ он уже выигрывал, причём по два раза: «Это сильная мотивация, которая будет им двигать, и он будет рваться. У него всё равно в перспективе такая возможность останется, вопрос лишь в том, когда он это сделает. Вполне может и сейчас. Может быть, это психологически ему помешает».

Бронзовый призёр Олимпиады-2012 бывшая третья ракетка мира в одиночном и парном рейтингах Надежда Петрова в интервью «Чемпионату» высказала мнение, что Соболенко является фаворитом в женской сетке, а вот Мирра Андреева — нет.

«На мой взгляд, [фаворитом является] Арина Соболенко. Особенно после всех неудач прошлого года в финалах «Большого шлема». Думаю, уже в этом году это будет иной человек, если дойдёт до финальных стадий. Не надо забывать и Коко Гауфф, и Елену Рыбакину, которая хорошо закончила прошлый сезон. Вряд ли сейчас можно назвать фаворитом Мирру Андрееву, но она хорошо играла в Австралии. Со свежей психикой из россиянок она может сыграть лучше всех».

Сильные стороны ведущих теннисистов назвала Вероника Кудерметова.

«Синнер, по мне, вообще как робот. Практически никогда не ошибается, делает всё очень быстро и чётко. А Алькарас больше творец, он много комбинирует на корте. Сначала создаёт определённый ритм, потом тут же его обрывает. Он сам по себе очень быстрый. Алькарас и Синнер – это примеры, на которые обязано равняться подрастающее поколение», — цитирует её «Татар-Информ Спорт».

Что касается Соболенко, то в её триумфе, похоже, не сомневаются и в Австралии.

«С момента победы в Аделаиде в 2023 году Соболенко вышла в семь финалов подряд на австралийской земле. Пять из них она выиграла. Эта статистика бесспорно доказывает, что она является королевой австралийских хардовых кортов. Наблюдая за ней в Брисбене, где она не проиграла ни одного сета — и, по правде говоря, редко выглядела так, будто может проиграть, никто не станет спорить, что она одержит шестую победу из восьми в « Мельбурн Парке» в этом месяце. В качестве зловещего знака для остальных участниц она не только смела своих соперниц с корта, но и показала зрителям гораздо больше.

Соболенко давно известна своей силой. И это справедливо. Её подача — грозное оружие. Её удары с задней линии просто потрясающие. Однако это было бы слишком упрощённым представлением о том, что 27-летняя теннисистка продемонстрировала на этом турнире. Первая ракетка мира добавила впечатляющую долю хитрости в свою игру на быстрых кортах Брисбена. Уже одно это должно стать предупреждением для всех остальных участниц основной сетки в Мельбурне», — пишет обозреватель ABC Саймон Смейл.

Ну а что насчёт конкурентов Синнера и Алькараса? Одним из теннисистов, который потенциально может создать сложности фаворитам, называют Бена Шелтона. Американец и сам, похоже, разделяет это мнение.

«Они, безусловно, были впереди всех в последние пару лет. Но в моём понимании есть игроки, которые могут подтянуться и бросить им вызов. Молодые ребята, которые играют отлично, с каждым годом становятся всё сильнее. Когда смотришь, что делают Алькарас и Синнер в таком юном возрасте, забываешь, насколько они молоды. Это ненормально. Но есть много молодых игроков, которые ещё не полностью раскрылись, мы пока не видели их лучший теннис, думаю, для многих есть большие возможности», — приводит его слова пресс-служба турнира в Окленде.

Есть ощущение, что Бен в первую очередь имел в виду себя. Сможет подкрепить это делом?

«Может удивить Бен Шелтон. Он стал мощнее с его неприятной левой рукой. Шелтон может быть очень неприятным соперником», — добавила Надежда Петрова.

Российские участники Australian Open — 2026

В этот раз в мужской сетке в Мельбурне от России сыграют всего три представителя, а в женской — девять.

Мужчины

Даниил Медведев

Несмотря на все свои проблемы в последние годы, Медведев остаётся главной надеждой России на AO в мужском одиночном разряде. Даниил трижды выходил здесь в финал (в 2021, 2022 и 2024 годах), и подобное просто так не вычеркнешь. И это даже не самый успешный его «Шлем». На US Open Медведев в 2021 году стал чемпионом, а помимо этого, ещё дважды доходил до решающего матча. Что касается прошлогоднего выступления россиянина в Мельбурне, то там всё закончилось непривычно рано, во втором круге. Так что путь один: только вперёд.

«Даня всегда хорошо играл в Австралии. Ему в целом подходят климатические условия. Он очень здорово переносит жару. Это отличительная черта Медведева — его выносливость на очень высоком уровне.

Мне кажется, Карену Хачанову исторически было сложно играть в Австралии, и он часто в начале сезона не находит свою игру. А Медведев, например, как и Новак Джокович, уже умудряется быть в топ-форме. Ну и то, что Медведев всё-таки бывшая первая ракетка мира и победитель турнира «Большого шлема» — это сложно отрицать. И когда уже есть эти титулы, у тебя их никто не заберёт. Потенциал играть большие финалы у Даниила был всегда», — считает Елена Веснина.

«В фаворитах два прошлогодних лидера, которые доходили до финалов и всё выигрывали, — Синнер и Алькарас. Вряд ли кто-то сможет их затмить в Австралии. Хочется верить, что это получится сделать Дане Медведеву. Он выиграл Брисбен, находится в хорошей форме, добивал и доигрывал розыгрыши с лёта. Видно, что он с командой много отрабатывал. Сейчас своей вариативностью Медведев может всех переиграть. Все привыкли к старому Даниилу Медведеву, но сейчас у него новые подход и тактика. Он может быть неприятным соперником для многих», — а это мнение Надежды Петровой.

Андрей Рублёв

Рублёв 10 раз играл в четвертьфиналах турниров «Большого шлема», в том числе трижды — на Открытом чемпионате Австралии. Этот барьер он пока так и не преодолел. В минувшем сезоне Андрей выбыл из борьбы после первого же матча в Мельбурне. Отсутствие необходимости защищать очки, по идее, должно раскрепостить россиянина.

Карен Хачанов

Три года назад Хачанов сверкнул на Australian Open, дойдя до полуфинала. Такой же результат он показал на предыдущем «Шлеме», то есть на US Open — 2022. После этого Карен дважды подбирался к тем результатам на расстояние одного шага, то есть выходил в четвертьфинал, причём на других турнирах — на «Ролан Гаррос» 2023 года и на Уимблдоне-2025. В минувшем сезоне российский теннисист не смог выйти во вторую неделю в Мельбурне, после того как уступил в третьем круге.

По мнению Виктора Янчука, Хачанов в этот раз в состоянии выйти в 1/4 финала.

«Хачанов может преподнести сюрприз, но на уровне четвертьфинала. Что касается женщин, много претендентов на подступах. Кто-то может прорваться и преподнести сюрприз, скажем, дойти до четвертьфинала. Будет интересно».

Женщины

Мирра Андреева

В сезоне-2023 15-летняя на тот момент Андреева-младшая дошла до финала юниорского Australian Open, в котором проиграла Алине Корнеевой. Потом уже Мирра выступала во взрослом туре и в Мельбурне дважды подряд выходила во вторую неделю, но не более того — два поражения в 1/8 финала. Выйти как минимум в 1/4 финала ей вполне по силам, ведь она уже не раз делала это на других «Шлемах». Лучший на данный момент результат Андреевой на ТБШ — полуфинал «Ролан Гаррос» 2024 года. В минувшем сезоне юная россиянка дошла до четвертьфинала на том же «Ролан Гаррос», а также на Уимблдоне.

«Кто из россиян способен приятно удивить? Из ребят я уже назвал Медведева и Рублёва. Хачанов не очень впечатляюще сыграл, но, надеюсь, на Australian Open это изменится. Всё-таки пять сетов, где физические кондиции будут играть одну из решающих ролей. Очень важно, какой будет сетка. Тяжело в физическом плане быть готовым к двум неделям и пятисетовым поединкам.

Что касается девушек, Андреева не показала того, чего от неё сейчас ждут, но турнир «Большого шлема» — это другое. Значимость турнира выше, чем у других. Здесь важна психологическая уверенность», — говорит Андрей Ольховский.

«Из россиянок кроме как Мирра вряд ли кто-то может сильно удивить. Да, могут показать свой стабильный теннис, дойти до четвёртого круга или до четвертьфинала, но сотворить какую-то сенсацию может Мирра», — высказала мнение Надежда Петрова.

Екатерина Александрова

Australian Open — неудобный «Шлем» для Александровой. Только на этом ТБШ она ни разу не выходила во вторую неделю. Лучший результат россиянки здесь — третий круг. А последние два турнира в Мельбурне Екатерина провалила, выбывая после первого же матча — в 2024 и 2025 годах.

Людмила Самсонова

Самсонова тоже исторически неудачно выступает на AO. В отличие от Александровой, она даже в третий круг тут ни разу не выходила — максимум во второй, в том числе год назад. И это при том что на всех остальных мэйджорах у неё есть выходы во вторую неделю. А на Уимблдоне-2025 Людмила и вовсе покорила новый для себя рубеж — и вышла в четвертьфинал. Настало время прибавлять и на Australian Open!

Диана Шнайдер

Год назад Шнайдер вышла в 1/16 финала Australian Open, и пока это её лучший результат в Мельбурне. Лишь на одном турнире «Большого шлема» Диана смогла пройти дальше, и было это на US Open — 2024. Прошлый сезон на ТБШ откровенно не задался у россиянки. После выхода в третий круг AO последовали три поражения в пяти матчах — во втором круге «Ролан Гаррос», на той же стадии на Уимблдоне и в первом круге на US Open.

Анна Калинская

Сложно сказать, чего можно ожидать от Калинской на этом турнире. Два года назад в Мельбурне российская теннисистка сенсационно вышла в четвертьфинал. С другой стороны, за исключением того результата Анна не выиграла больше ни одного матча в основной сетке Мельбурна: четыре поражения в четырёх матчах первого круга. А в 2021 и 2022 годах Анна даже квалификацию здесь не проходила. Год назад Калинская пропустила турнир из-за травмы; вот и теперь многое будет зависеть от её физической формы.

Анастасия Павлюченкова

Перед Павлюченковой стоит ответственная задача: необходимо защищать очки за прошлогодний четвертьфинал Australian Open. То был уже четвёртый столь далёкий поход Анастасии в Мельбурне. Дебютировала она на турнире в 2009 году, а в квалификации попробовала свои силы ещё в 2007-м, то есть аж 19 лет назад. На всех «Шлемах» россиянка выходила как минимум в 1/4 финала, а её лучшим результатом остаётся финал «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Анна Блинкова

Блинкова — одна из немногих россиянок в основной сетке, кто пока не выходил во вторую неделю на турнирах «Большого шлема». Выходы в третий круг у неё были на всех мэйджорах, кроме US Open, так что есть от чего отталкиваться. Год назад Анна остановилась в 1/32 финала Australian Open. В отличие от той же Павлюченковой, в голове у неё не будет сидеть мысль о необходимости защищать прошлогодний результат.

Оксана Селехметьева

Australian Open — 2026 стал первым турниром «Большого шлема», на котором Селехметьева сразу попала в основную сетку, без необходимости проходить квалификацию. Ранее Оксана 11 раз предпринимала попытки пробиться на ТБШ через отбор, и в четырёх случаях ей это удавалось. Правда, ни одного матча в основной сетке она пока не выиграла. В Мельбурне россиянка лишь раз играла в основе, в 2023 году, а в минувшем сезоне уступила в решающем матче квалификации.

Анастасия Захарова

В отличие от Селехметьевой, Захарова впервые выступила на ТБШ без отбора на US Open — 2025, а в этот раз ей нужно было проходить квалификацию. Однако россиянка воспользовалась снятием соперниц из основной сетки и прошла туда напрямую. Вообще, она регулярно играет в отборе на мэйджорах, но ранее лишь дважды проходила его. Наилучший результат Анастасия показала на Australian Open – 2024, когда внезапно вышла в третий круг. А в минувшем сезоне она также смогла выиграть один матч в основной сетке Уимблдона.

Квалификация

Алина Чараева

Чараева предприняла третью попытку пробиться в основную сетку ТБШ. На Australian Open и на «Ролан Гаррос» она этого ещё не делала, на Уимблдоне дошла до второго круга отбора, а на US Open остановилась в финале. Результаты росли — и вроде бы следовало ожидать, что на этот раз Алина пройдёт все три стадии квалификации. Однако она проиграла в первом же матче.

Полина Яценко

Яценко пока не играла в основе ТБШ и даже в квалификации выступила впервые. Как и Чараева, спортсменка редко появляется на уровне тура и выступает в основном на «челленджерах» и более мелких турнирах ITF. Первый опыт оказался неудачным: поражение в первом круге отбора.

Татьяна Прозорова

Однажды Прозорова уже играла в основной сетке на мэйджоре. На US Open 2023 года Татьяна прошла отбор, после чего уступила в первом круге. После этого она ещё трижды пробовала пройти квалификацию, но всякий раз терпела неудачу. На Australian Open — 2024 россиянка уступила в первом матче, а прошлогодний турнир пропустила. В этот раз Прозорова закончила путь в полуфинале.

Елена Приданкина

Приданкина только в 2025 году стала проходить по рейтингу в квалификацию на турнирах «Большого шлема». Пока ей ни разу не удалось преодолеть этот барьер на пути к основной сетке. На Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне Елена покидала отборочную сетку после первых же матчей, а на US Open смогла выйти во второй круг. В квалификации AO-2026 Приданкина, как и Прозорова, выиграла лишь один матч.

Алина Корнеева

В 2023 году Корнеева здорово выступила на юниорских турнирах «Большого шлема». Australian Open она выиграла, победив в финале Мирру Андрееву, потом завоевала титул и на «Ролан Гаррос», а также вышла в полуфинал Уимблдона. На взрослом уровне у Алины пока одно участие в основной сетке ТБШ. На AO-2024 она смогла выйти во второй круг. В 2025-м Корнеева трижды пробовала пройти отбор на мэйджорах (на всех, кроме «Ролан Гаррос»), но потерпела три поражения в трёх матчах первого круга отбора. В этот раз результат, увы, не изменился.

Анастасия Гасанова

Ранее Гасанова лишь однажды (при шести попытках) смогла пройти квалификацию ТБШ, да и то в сетку «Ролан Гаррос» 2022 года попала как лаки-лузер. Тогда она проиграла в первом круге. В остальных пяти случаях Анастасия останавливалась на разных стадиях отбора, проиграв в первом круге квалификации AO в 2022 и 2023 годах. А в 2024-м и 2025-м она не попадала даже в отборочные сетки. В этот раз российская теннисистка уступила в финале, так что в теории ещё может попасть в сетку в качестве лаки-лузера.

Пары

В мужской парной сетке россиян нет, а в женской выступит сразу восемь дуэтов с участием наших теннисисток. Причём два тандема — чисто российские. Однако ожидаемой пары Мирра Андреева/Диана Шнайдер не будет. Мирра с подачи своего тренера Кончиты Мартинес на мэйджорах приняла решение сосредоточиться на выступлениях в одиночном разряде.

«Это абсолютно нормально, потому что люди устают друг от друга. Иногда нужен перерыв, пауза. И полезно иногда поиграть с другими напарницами. Тем более зачастую задачи у девушек разные. Разный календарь турниров. И под это, конечно же, тяжело подстраиваться.

Так что это вполне рабочий момент для Мирры с Дианой. То, что у них есть сыгранность и понимание, что каждая из них делает на корте — это точно. Ещё у них есть результат. Так что это пока временное явление. Если Мирра с Дианой захотят вместе играть, они всегда встанут в пару, потому что контакт у них друг с другом определённо есть», — так объяснила ситуацию Елена Веснина.

Диана Шнайдер/Людмила Самсонова

Шнайдер же нашла себе другую напарницу, и это Людмила Самсонова. В 2024-м они вместе провели два турнира, однако на ТБШ впервые выступят в одной паре. В минувшем сезоне Шнайдер дважды доходила до полуфинала на мэйджорах, в том числе на Australian Open. У Самсоновой таких успехов нет. В Мельбурне на её счету пока один выигранный матч в парной сетке — как раз в 2025 году. Зато на «Ролан Гаррос» 2023 года Людмила смогла дойти до 1/4 финала.

Ирина Хромачёва/Александра Панова

Хромачёва и Панова — опытные представительницы парного тенниса, однако совместных титулов у них нет. Главных успехов они добивались с другими партнёршами. Ирина дважды выходила в четвертьфинал на ТБШ, и оба раза — на US Open, в 2018 и 2024 годах. На Australian Open она пока не проходила дальше второго круга. Александра тоже может похвастаться двумя четвертьфиналами, и оба эти результата были показаны в 2024-м — в Мельбурне и на «Ролан Гаррос». В минувшем сезоне она закончила борьбу на стадии 1/8 финала AO.

Анастасия Павлюченкова/Клара Таусон (Дания)

Павлюченкова довольно регулярно играет на ТБШ в паре. В этом виде тенниса она также побывала в четвертьфиналах на всех мэйджорах. На Australian Open Анастасия добилась этого ещё в 2013 году. В 2024-м она выбыла во втором круге, а в минувшем сезоне не играла здесь в паре. Таусон восемь раз стартовала на мэйджорах в паре, но за всё это время выиграла лишь один матч — на Уимблдоне в прошлом году.

Анна Калинская/Сорана Кырстя (Румыния)

В минувшем сезоне Калинская и Кырстя порадовали титулом на грунтовом «тысячнике» в Мадриде. На «Шлемах» их максимумом пока является четвертьфинал. Калинская дошла до этой стадии на Australian Open — 2023 и на Уимблдоне-2025, в последнем случае — вместе с Кырстей. Год назад ни Анна, ни Сорана не выступали в парном разряде в Мельбурне.

Анна Блинкова/Камилла Рахимова (Узбекистан)

В сезоне-2020 Блинкова дошла до полуфинала US Open в парном разряде, но на Australian Open никогда не преодолевала второй круг. Рахимова же, которая в минувшем сезоне, будучи россиянкой, выступала в нейтральном статусе, готовится к защите очков за четвертьфинал. Пока это лучший её результат на турнирах «Большого шлема».

Вера Звонарёва/Эна Сибахара (Япония)

41-летняя Звонарёва трижды брала ТБШ в парном разряде (и ещё два раза становилась сильнейшей в миксте). Australian Open она выиграла в 2012 году, а US Open — в разные фазы карьеры, в 2006 и 2020 годах. В Мельбурне на счету Веры, помимо титула, полуфинал (2005) и четвертьфинал (2006). В последний раз она играла здесь в сезоне-2022, и тогда Звонарёвой удалось выйти в 1/8 финала. Сибахара же регулярно выступает в паре на AO, и именно этот мэйджор является самым успешным для неё. В 2023 году японка остановилась в шаге от титула, а до этого были четвертьфинал и полуфинал.

Мария Козырева/Сабрина Сантамария (США)

Козыревой предстоит дебют в основной сетке ТБШ. Что касается Сантамарии, то она регулярно играет в парном разряде на мэйджорах, но до сих пор ни разу не выходила хотя бы в третий круг (1/8 финала).

Елена Приданкина/Куинн Глисон (США)

Приданкина уже трижды играла в парной сетке ТБШ, но на Australian Open ей предстоит дебют. На «Ролан Гаррос» в минувшем сезоне она вышла во второй круг, а на Уимблдоне и на US Open покидала турнир после первого же матча. У Глисон схожая статистика: шесть попыток в основных сетках ТБШ и пока только две победы.

Юниоры

Савва Рыбкин (16 лет)

Формально Рыбкин — главная надежда России на этом юниорском Australian Open. В мировом рейтинге по своему возрасту он занимает 13-е место, а в списке участников грядущего турнира идёт 11-м. Главными титулами в карьере Саввы пока являются два трофея, завоёванные на турнирах категории J60 в сезоне-2024. В прошлом году юниорский Australian Open он пропустил, на «Ролан Гаррос» добрался до третьего круга (1/8 финала), а на Уимблдоне и на US Open проиграл в первом круге.

Кирилл Филаретов (17 лет)

Достижения у Филаретова весомее: в минувшем сезоне он выиграл два турнира категории J200. Однако на юниорских мэйджорах Кирилл пока не выступал.

Мария Макарова (15 лет)

Макарова на юниорском уровне завоевала в общей сложности 10 титулов разных категорий, главный из которых — J300 в прошлом году. Мария готовится к дебюту на юниорских ТБШ.

Кристина Лютова (15 лет)

У Лютовой целых два титула J300, завоёванных в прошлом сезоне. На юниорских мэйджорах она тоже ещё не выступала.

Анна Пушкарёва (16 лет)

В минувшем сезоне Пушкарёва открыла счёт титулам на юниорском уровне. Анна выиграла один из турниров J200. На юниорских ТБШ ей только предстоит дебютировать.

Анастасия Лизунова (17 лет)

А Лизунова завоевала уже пять титулов на юниорском уровне, самый крупный — J300 в сезоне-2025. И опыт участия в юниорских мэйджорах у неё уже есть. Правда, не очень удачный: на Australian Open — 2025 Анастасия уступила в первом же круге.

Александра Малова (17 лет)

Малова может похвастаться шестью титулами на юниорском уровне, два из них — категории J200. На ТБШ Александра ещё не играла.

Полина Березина (16 лет)

А у Березиной пока четыре трофея, и один из них — J200. У неё тоже нет опыта участия в юниорских турнирах «Большого шлема».

Рада Золотарёва (17 лет)

Золотарёва завоевала девять титулов по юниорам, шесть из них — на грунте. В 2025-м она открыла счёт трофеям на уровне J300. На «Шлемах» в своём возрасте Рада пока играла лишь однажды. На «Ролан Гаррос» в прошлом году она проиграла в первом круге.

Фелицата Дорофеева-Рыбас (16 лет)

Теннисистка с необычным именем ещё не выступала на юниорских «Шлемах». «Кто выбрал такое имя? Папа и дедушка. Это вообще древнерусское имя (православное. — Прим. «Чемпионата), но есть же ещё такое итальянское «феличита» («счастье». — Прим. «Чемпионата»). Мне очень нравится, я очень счастлива, что мне его выбрали», — приводит слова спортсменки пресс-служба ФТР. На юниорском уровне у Фелицаты Дорофеевой-Рыбас четыре титула, главный из которых — J100 в 2025 году.

Екатерина Тупицына (17 лет)

А у Тупицыной шесть титулов, крупнейший из них — J200 в 2025 году. Екатерина уже дважды играла на юниорских ТБШ — на «Ролан Гаррос» и на US Open, оба раза – в прошлом сезоне, но пока не выиграла ни матча.

Жеребьёвка

Самое горячее событие последних дней в теннисе — жеребьёвка одиночных сеток Открытого чемпионата Австралии. В принципе, можно утверждать, что Даниилу Медведеву с сеткой повезло. Начнёт турнир он матчем с Йеспером де Йонгом. А вот Мирре Андреевой со старта досталась непростая соперница — Донна Векич. Ещё меньше повезло Диане Шнайдер, которая сразится с двукратной победительницей мэйджоров Барборой Крейчиковой. Подробнее обо всём, что касается жеребьёвки, читайте в отдельном материале.

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников так оценил итоги жеребьёвки для россиян.

«Безусловно, для каждого теннисиста есть комфортные турниры, страны, города, покрытия. Там, где ты себя особенно комфортно чувствуешь. Медведеву в Австралии, кажется, комфортно. Плюс победа на турнире в Брисбене на прошлой неделе придаст уверенности.

Подвигов на предстоящем турнире ждём от многих. Как будет в действительности — скоро узнаем. Но у женщин могут хорошо выступить Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Есть предпосылки, что кто-то из них здорово проявит себя», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Виктор Янчук заявил, что Медведев в состоянии далеко пройти по сетке.

«У Медведева хорошая жеребьёвка. В первом круге у него не должно возникнуть проблем, соперник значительно уступает ему в классе. Что касается сетки в целом, то в первых кругах проблем быть не должно, и ему вполне по силам дойти до решающих стадий. У Рублева и Хачанова соперники посложнее, чем у Медведева, но они им вполне по силам. Рублев показал на прошлой неделе, что находится в неплохой форме, а Хачанов проиграл в первом же матче, поэтому ему будет непросто», — цитирует Янчука ТАСС.

Андрей Ольховский предрёк Андреевой и Шнайдер сложные матчи на старте. «Мирре и Диане достались очень непростые соперницы, несмотря на то что россиянки выше них в мировом рейтинге. В женском теннисе многое зависит от психологии, и ярко выраженных лидеров не так много. И Векич, и Крейчикова являются сильными и опытными теннисистками, легко обыграть их вряд ли получится», — цитирует его ТАСС.

«В профессиональной среде жеребьёвку воспринимают без особых эмоций. Тем более в отношении сеяных игроков. Даниил Медведев начал сезон с хорошим настроением и с очередного титула, что всегда дает дополнительный заряд энергии. Что касается Мирры Андреевой, то её первые матчи сезона настраивают на оптимистичный лад. После изнуряющей концовки прошлого года ей было особенно важно эмоционально отдохнуть и перезарядиться», — подвёл в интервью «Чемпионату» итоги жеребьёвки член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко.

Известный своей тёплой атмосферой, чёткой организацией и добрым гостеприимством по отношению к игрокам и зрителям, Открытый чемпионат Австралии получил прозвище Happy Slam («счастливый Шлем»). Это прозвище, придуманное Роджером Федерером, отражает приятную атмосферу, демонстрирующую состояние души никогда не унывающих австралийцев. Стефанос Циципас однажды признался в интервью: «Когда я впервые посетил Австралию, то понял, насколько тёплые и приятные люди там живут. Посещение Австралии всегда занимает особое место в моём сердце».

«Это Зелёный континент, и для меня он всегда был связан с ощущением какой-то радости, праздника, потому что турнир выпадает на новогодние праздники, и мы отмечали их уже будучи там, в Австралии. Турнир отличался тем, что организаторы всегда очень хорошо относились к игрокам, старались создавать самые комфортные условия. Если сравнивать с другими турнирами «Большого шлема», Australian Open первый шёл на все изменения, которые предлагали ATP и WTA. Поэтому мы как игроки всегда это ощущали и с благодарностью относились к этому «Шлему». Я думаю, многие игроки согласятся со мной», — солидарна с Циципасом Елена Веснина.

***

Каждый год Australian Open по-настоящему оправдывает свой статус лишь для группы избранных. Речь о чемпионах — счастливее победителей нет никого в этом мире. Круг фаворитов очерчен: Синнер, Алькарас, Соболенко, Швёнтек… В мужском разряде главные претенденты, конечно, выделяются ещё более ярко. Достаточно взглянуть на очки в рейтинге. Но, может, вмешается Даниил Медведев, который уже знает, что такое победа на ТБШ? Или Мирра Андреева? Мечты — да, но они появляются не на пустом месте. Если хотя бы одно из этих пожеланий воплотится на деле, Australian Open станет не только «счастливым», но и «чудесным Шлемом».