«Кличку для щенка подсказали родители». Мирра поделилась подробностями о своей собачке

Выступления 18-летней Мирры Андреевой на турнирах неизменно вызывают интерес у публики, но не меньше внимания болельщики уделяют и её жизни за пределами корта. Во время австралийской серии восьмая ракетка мира дала интервью пресс-службе WTA, в котором поделилась подробностями о своей собачке Рэсси. Россиянка рассказала, почему питомцу дали именно это имя, кто предложил его так назвать, где Рэсси сейчас находится, будет ли щенок сопровождать хозяйку на турнирах и задумывается ли Мирра о том, чтобы завести ещё одного четвероногого друга.

Перед стартом Australian Open Мирра Андреева рассказала, как обстоят дела у Рэсси. «Это довольно нервно. Я не видела её уже две с половиной недели, с тех самых пор, как я прилетела в Австралию, так что это довольно тяжело. Она новый член моей семьи. Я пребываю с мамой в Австралии, а она сейчас находится с моей сестрой и папой, так что по крайней мере она с другой частью семьи.

Я очень по ней скучаю и очень хочу, чтобы она могла путешествовать со мной на всех турнирах. Но это жизнь, так что мне нужно подождать ещё три недели, и я надеюсь, что увижу её снова», — высказалась спортсменка.

Андреева также раскрыла, почему щенка назвали именно Рэсси. Изначально рассматривался вариант дать ей имя Блэр в честь героини сериала «Сплетница», но, увидев собаку, Мирра поняла, что эта кличка ей не подходит. Родители спортсменки вспомнили фильм «Приключения Электроника», где была очень умная, любящая и послушная собака Рэсси, и посоветовали дочери назвать питомца именно так. Теннисистке понравилось имя, и она согласилась с выбором. «Они говорили мне: «О, она такая умная, мы должны назвать её именно так». Так что да, мои родители выбрали ей кличку», — поделилась восьмая ракетка мира.

Мирра Андреева с собакой Рэсси Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

Мирра также рассказала, что дрессировка Рэсси оказалась непростым занятием. Собачка попала в семью, когда ей было несколько месяцев, и у неё уже сформировались свои привычки, к которым пришлось привыкать. На вопрос, планирует ли Андреева завести второго питомца, россиянка ответила, что пока не готова к этому шагу. «Посмотрим, если я выиграю «Шлем» или стану первой ракеткой мира. Время покажет, однако сейчас нам и одного щенка хватит», — заявила спортсменка.

Впервые о желании получить собаку Андреева публично рассказала в июне 2024 года на «Ролан Гаррос». На одной из пресс-конференций теннисистка поделилась с журналистами, что давно мечтает о питомце и даже договорилась с мамой завести щенка, если войдёт в топ-20 рейтинга. Тогда 17-летняя спортсменка занимала 38-е место в мировой классификации, однако уже строила планы на будущее и даже присмотрела породу собачки. «Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне щенка. Такую цель мы поставили с ней ещё на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — сообщила Мирра.

В августе во время Олимпийских игр — 2024 россиянка занимала уже 23-е место в мировом рейтинге и находилась всего в нескольких шагах от заветной двадцатки. В интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову теннисистка ещё раз подчеркнула, что хочет завести именно породу кокер-спаниель и не собирается поддаваться моде на мальтипу. «Я очень хочу кокер-спаниеля, но они слишком большие. Поэтому надо будет думать и выбрать такую, с которой можно будет путешествовать. У всех сейчас мальтипу. Мне тренер (Кончита Мартинес. — Прим. «Чемпионата») тоже говорит: «Бери мальтипу! Я с ней буду жить! Бери! Я буду за ней ухаживать». А я говорю, что не хочу мальтипу, потому что уже у всех есть мальтипу!», — сказала Андреева.

В октябре 2024 года Мирра по итогам «тысячника» в Пекине поднялась на 19-е место в рейтинге и тем самым выполнила главное условие договора с мамой. Однако, вопреки ожиданиям болельщиков, новостей о появлении щенка не последовало — ни сразу после турнира, ни по окончании сезона.

В ноябре 2024-го корреспондент «Чемпионата» Арина Полуянова напомнила Андреевой о питомце, поинтересовавшись, не передумала ли теннисистка заводить собаку. «Папа спрашивает: «Ну что, собаку покупаем или нет?». Хотя до этого он очень отдалённо в этой теме участвовал. Я выбираю между кавальерским спаниелем, мини-таксой и кавапу – это смесь кавальерского спаниеля и пуделя. Ещё думаю, всё сложно с габаритами, весом, билетами. На какие-то турниры не разрешают с собаками. В Англию с ними, например, вообще не въедешь никак.

Так что я пока повременю с этим. Не хочу оставлять собаку, например, надолго в отеле. Я всё равно несу ответственность. Это маленький ребёночек, и, пока я не удостоверюсь, что смогу сделать всё для его комфорта, не буду заводить и торопиться с этим», — заявила спортсменка.

А ещё россиянка рассказала забавную историю, как чуть не купила собаку в Цинциннати-2024 до попадания в топ-20 мирового рейтинга. «Я тогда проиграла Швёнтек и стояла 21-я. Мы пошли в зоомагазин посмотреть собак. Тогда я, помню, уговаривала маму и говорила: «Если ты купишь мне собаку, я сразу на следующем турнире зайду в топ-20, обещаю». В итоге мама не поддалась на мои уловки, но фоток мы наделали много», — поделилась Мирра.

В марте 2025 года тема собаки вновь всплыла в разговорах с теннисисткой — на этот раз на турнире в Индиан-Уэллсе, где журналисты на пресс-конференции вновь начали допытывать Андрееву насчёт питомца. Спортсменка призналась, что она с семьёй всё ещё ждёт щенка, а также впервые заговорила о желании завести лабрадудля, а не кокер-спаниеля. «Пока я без собаки, потому что мы всё ещё думаем, как поступить лучше. Думаю завести девочку, поскольку они в основном немного меньше по размеру. С девочкой будет проще путешествовать. Я думаю завести ультра-мини лабрадудля. Это помесь лабрадора с пуделем. Ультра-мини значит, что она даже меньше мини-версии. Пройдёт время, пока у меня появится собака, которую я хочу. Мы пока ждём.

Я должна была войти в топ-20 к концу прошлого года. Мне это удалось, когда выиграла у Магды Линетт в Пекине. Кажется, поднялась на 18-е или 19-е место. Затем отправила снимок экрана маме. Она сказала: «Нет». Я ответила: «Да». Это был матч, после которого я вошла в топ-20. Но мы всё ещё ждём собаку», — отметила россиянка.

Также Мирра рассказала, удалось ли ей придумать кличку для собаки. «Я ещё думаю над именем. Сначала хотела мальчика, поэтому придумала пару имён, но потом мы решили завести девочку. Вариантов не так много, и я даже не уверена, что те варианты, которые у меня есть сейчас, окажутся будущим именем. Так что не могу назвать ни одного. Мне придётся подумать об этом (улыбается)», — заявила спортсменка.

Мирра Андреева с трофеем Индиан-Уэллса-2025 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

После месяцев ожидания и раздумий история с собакой наконец сдвинулась с мёртвой точки. В мае 2025-го на «тысячнике» в Риме 18-летняя россиянка сообщила корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Сальникову, что её щенок уже появился на свет. При этом теннисистка дала понять, что вопрос пока не закрыт окончательно и многое будет зависеть от того, каким вырастет питомец. «Собака родилась, но заводчица мне сказала, что она не уверена пока, будет ли она правильного размера — будет ли она достаточно маленькая, потому что мне нужна маленькая собака. Поэтому она даст мне знать, и она ждёт, подойдёт ли эта собака или мне придётся ещё чуть-чуть подождать, пока вторая мама не родит щенят», — сказала Андреева.

Очередное обновление в истории с питомцем появилось уже в июне 2025 года. На одной из пресс-конференций на «Ролан Гаррос» спортсменка подробно рассказала, на каком этапе сейчас находится процесс выбора собаки и почему решение до сих пор не принято окончательно. «Пока это всё чуть-чуть сложно. У заводчицы родились три девочки, я жду девочку. Однако мне нужно подождать около месяца, чтобы посмотреть, какого размера будет собака. Если она будет достаточно маленькой, она мне её предложит, и я смогу за ней поехать и забрать.

Заводчица находится в Санкт-Петербурге. Поэтому будет сложно с расписанием, или я заберу, или надо будет как-то ещё. Будет ультра-мини лабрадудель. Заводчица посмотрит, какой она будет по размерам, и скажет, стоит ли мне за ней ехать или ждать, пока новые собаки ощенятся. Надеюсь, собака поможет мне снимать стресс. Мы решили для этого её и взять, чтобы она помогала со всем негативом. И неплохо иметь рядом друга. Надеюсь, может, после Уимблдона буду путешествовать с собакой», — отметила Мирра.

И лишь в межсезонье, в ноябре 2025 года, настал долгожданный момент. Андреева показала подписчикам фотосессию с собачкой породы лабрадудль и представила её короткой подписью: «Наша девочка Рэсси». Так завершился путь длиной в почти полтора года — от первых разговоров о питомце до появления в семье лабрадудля вместо изначально задуманного кокер-спаниеля.

В Брисбене-2026 в интервью на корте после одного из матчей Мирра рассказала о маленькой спутнице, которая появилась в её жизни не так давно. Кроме того, россиянка раскрыла, на каких турнирах питомец будет с ней путешествовать. «Я завела щенка в межсезонье. Щенка зовут Рэсси, это девочка. Я буду путешествовать теперь с ней. Может быть, она будет уже в Дубае или США», — сказала теннисистка.

Мирра Андреева с собакой Рэсси Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

С появлением Рэсси жизнь Мирры явно наполнилась дополнительной радостью и теплом. Щенок не только стал источником позитивных эмоций, но и дал Андреевой возможность черпать энергию и хорошее настроение после напряжённых матчей. Остаётся только ждать появления питомца на турнирах в обнимку с счастливой хозяйкой. Хоть в Австралию Рэсси и не прилетела, россиянка вовсю уже планирует расписание для своей собачки и хочет взять её с собой на турнир в Дубае. Теннисистка надеется, что после этого четвероногий друг будет сопровождать её везде.

Турнир в Аделаиде проходит с 12 по 17 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».