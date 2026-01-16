Мирра взяла русское дерби в Аделаиде! Соперница по финалу выбила из сетки чемпионку AO

У Андреевой — пятый титульный матч в карьере. Диана Шнайдер взяла лишь пять геймов в полуфинале со своей бывшей напарницей.

Когда слышишь имена Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, сразу же приходит на ум парный разряд. И немудрено: серебро Олимпиады, титулы в Брисбене и Майами — всё это ещё свежо в памяти. Но в ближайшее время Андреева и Шнайдер играть в паре вроде бы не планируют.

И иногда эти теннисистки оказываются по разные стороны корта. Такое происходит уже во второй раз. Первая встреча, что интересно, состоялась тоже в Австралии, только не в Аделаиде, как в этот раз, а в Брисбене. В последний день 2023 года Мирра уверенно обыграла Диану в первом круге того турнира — 6:2, 6:3. Прошло два года, обе теннисистки взлетели в рейтинге, и ставки на сей раз оказались более высокими. На кону стоял выход в финал «пятисотника».

В отчётный полуфинал Андреева влетела буквально с крейсерской скоростью. За два предшествовавших матча 18-летняя спортсменка отдала соперницам всего-навсего шесть геймов — от игры Мирры пострадали Мари Боузкова и Майя Джойнт. Шнайдер тоже была хороша. Она провела не два матча, а три, и отдала на этом отрезке всего один сет, что особенно приятно, если учесть уровень оппозиции: финалистка US Open 2021 года Лейла Фернандес, одна из лучших теннисисток в истории парного разряда Катержина Синякова, бывшая восьмая ракетка мира Эмма Наварро.

Перед игрой Андреева заверила, что они со Шнайдер в любом случае останутся подругами, как бы ни завершилась встреча. «Я думаю, завтра будет очень интересный и захватывающий матч. Мы играли лишь однажды друг против друга, кажется, это было в 2023 году. Прошло очень много времени. Думаю, всем должна понравиться наша игра.

Это непросто – играть со своими друзьями, но я стараюсь не думать об этом во время матча, а представлять, что напротив очередной соперник. На корте мы незнакомцы. Думаю, Диана так же настраивается. И, как бы игра ни сложилась, мы останемся друзьями», — приводит слова Мирры пресс-служба WTA.

В первых геймах преимуществом владела Шнайдер. Процент попадания первым мячом у неё превышал 90 на этом отрезке, а вот Андреева регулярно применяла вторую подачу и периодически допускала двойные ошибки. В таких условиях брейк был неминуем — он и состоялся в четвёртом гейме, когда Мирра отдала подачу с 40:15. В следующем гейме она цеплялась за каждый мяч на приёме, и Диана не смогла подтвердить брейк, отдав подачу с четвёртого брейк-пойнта. После этого Андреева отподавала и сравняла счёт — 3:3.

В седьмом гейме расстроенная Шнайдер наошибалась, не взяла ни розыгрыша на подаче и позволила соотечественнице сделать второй брейк подряд. Андреева, у которой стали проходить атаки, понеслась к победе в партии. Мирра подтвердила брейк, а в девятом гейме реализовала второй сетбол на приёме — 6:3 за 45 минут.

Второй сет стал продолжением первого. В этой партии Шнайдер даже до брейк-пойнтов не добиралась — Андреева была сильнее. Определённые трудности у Мирры возникли разве что в пятом гейме, начатом с 0:30 на подаче. Андреева удержала свой гейм, а потом сделала брейк под ноль — 4:2. Забрав ещё два гейма, 18-летняя теннисистка оформила победу (с первого же матчбола на приёме) — 6:3, 6:2 за 1 час 25 минут. Девушки тепло обнялись у сетки.

Так Мирра Андреева впервые в сезоне и в пятый раз в карьере вышла в финал. В предыдущих матчах у неё три победы и одно поражение. Андреева одержала 28-ю победу над теннисисткой топ-25. «Пятисотники» она ещё не выигрывала; лучшим результатом является финал в Нинбо в 2024 году.

За титул Мирра сразится с 19-летней Викторией Мбоко, 17-й ракеткой мира. Канадка разгромила Кимберли Биррелл — 6:2, 6:1. А в 1/4 финала Мбоко победила действующую чемпионку AO Мэдисон Киз — 6:4, 4:6, 6:2.

Финал состоится в субботу, 17 января. За всеми событиями следите на «Чемпионате».