Роджер разгромил 13-ю ракетку мира Каспера Рууда на тай-брейке и доказал, что по-прежнему в отличной форме.

Федерер мощно вернулся на AO. Снёс топ-игрока на глазах Джоковича и ждёт битву с легендами

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер последние пару дней находится в Мельбурне. Основной целью визита легендарного швейцарца является участие в церемонии открытия Australian Open, но Роджер не ограничивает себя лишь этой программой.

Федерер вместе с женой Миркой и детьми изначально со стороны наблюдал за выставочными и тренировочными матчами, включая нашумевший турнир One Point Slam с призом в 1 млн австралийских долларов, которые достались любителю.

Во время общения с журналистами Роджера спрашивали о молодом поколении игроков. Швейцарец видит много сходства между собой и действующей первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, однако тренировать 22-летнего испанца в обозримом будущем точно не собирается.

«Алькарас может выигрывать и с тренером, и без тренера – настолько он силён. Но хороший тренер, конечно, поможет. Мог бы я рассматривать сотрудничество с ним? Нет, я точно не рассматриваю такую возможность. Могу разве что дать совет со стороны. Сейчас я полностью занят семьёй и своей жизнью», – сказал Федерер.

16 января Федерер решил, что пришло время самому выйти на корт. Роджер сыграл тай-брейк с 13-й ракеткой мира Каспером Руудом. Это случилось в конце открытой тренировки, которую они провели на центральном корте Australian Open. И 44-летний Федерер победил норвежца со счётом 7:2!

Роджер Федерер на корте в матче с Каспером Руудом Фото: Graham Denholm/Getty Images

Конечно, Рууд выкладывался не на полную силу, но отличную форму Роджера нельзя не отметить. Швейцарец всё ещё очень плавно передвигается по корту и сохранил в арсенале некоторые технические приёмы времён пикового отрезка карьеры, особенно филигранный одноручный бэкхенд и классные резаные удары. Публика сопровождала каждое его успешное действие громкими овациями.

За действиями Федерера среди прочих с улыбкой наблюдал 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович. Похоже, серба приятно удивили сохранившиеся навыки бывшего принципиального соперника.

Новак Джокович (в очках) наблюдает за матчем Роджера Федерера Фото: James D. Morgan/Getty Images

Шестикратный чемпион Australian Open Федерер вышел на корт имени Рода Лэйвера впервые после завершения карьеры в 2022 году. В интервью после мини-матча с Руудом он вспомнил самые яркие моменты, которые здесь пережил. Роджер пообещал, что вернётся в Австралию очень скоро, не делая паузу длиной в половину десятилетия. Хотя программа пребывания Роджера в Мельбурне в этом году ещё не закончена.

17 января Федерер примет участие в церемонии открытия Australian Open, проведя выставочные матчи с другими легендами – Андре Агасси, Ллейтоном Хьюиттом и Патриком Рафтером. Мероприятие получило название «Битва первых ракеток мира» и призвано подарить зрителям «шоу перед шоу», как отмечают организаторы. Иными словами, сражающиеся на корте Федерер и компания – лучший способ подогреть интерес к матчам основной сетки AO, которые стартуют уже в воскресенье.