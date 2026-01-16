Федерер мощно вернулся на AO. Снёс топ-игрока на глазах Джоковича и ждёт битву с легендами

Скидки
Роджер Федерер вернулся на Australian Open: обыграл Каспера Рууда и готовится к матчу с легендами тенниса

Михаил Георгиев
Роджер Федерер
Роджер разгромил 13-ю ракетку мира Каспера Рууда на тай-брейке и доказал, что по-прежнему в отличной форме.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер последние пару дней находится в Мельбурне. Основной целью визита легендарного швейцарца является участие в церемонии открытия Australian Open, но Роджер не ограничивает себя лишь этой программой.

Федерер вместе с женой Миркой и детьми изначально со стороны наблюдал за выставочными и тренировочными матчами, включая нашумевший турнир One Point Slam с призом в 1 млн австралийских долларов, которые достались любителю.

Во время общения с журналистами Роджера спрашивали о молодом поколении игроков. Швейцарец видит много сходства между собой и действующей первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом, однако тренировать 22-летнего испанца в обозримом будущем точно не собирается.

«Алькарас может выигрывать и с тренером, и без тренера – настолько он силён. Но хороший тренер, конечно, поможет. Мог бы я рассматривать сотрудничество с ним? Нет, я точно не рассматриваю такую возможность. Могу разве что дать совет со стороны. Сейчас я полностью занят семьёй и своей жизнью», – сказал Федерер.

16 января Федерер решил, что пришло время самому выйти на корт. Роджер сыграл тай-брейк с 13-й ракеткой мира Каспером Руудом. Это случилось в конце открытой тренировки, которую они провели на центральном корте Australian Open. И 44-летний Федерер победил норвежца со счётом 7:2!

Роджер Федерер на корте в матче с Каспером Руудом

Роджер Федерер на корте в матче с Каспером Руудом

Фото: Graham Denholm/Getty Images

Конечно, Рууд выкладывался не на полную силу, но отличную форму Роджера нельзя не отметить. Швейцарец всё ещё очень плавно передвигается по корту и сохранил в арсенале некоторые технические приёмы времён пикового отрезка карьеры, особенно филигранный одноручный бэкхенд и классные резаные удары. Публика сопровождала каждое его успешное действие громкими овациями.

За действиями Федерера среди прочих с улыбкой наблюдал 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович. Похоже, серба приятно удивили сохранившиеся навыки бывшего принципиального соперника.

Новак Джокович (в очках) наблюдает за матчем Роджера Федерера

Новак Джокович (в очках) наблюдает за матчем Роджера Федерера

Фото: James D. Morgan/Getty Images

Шестикратный чемпион Australian Open Федерер вышел на корт имени Рода Лэйвера впервые после завершения карьеры в 2022 году. В интервью после мини-матча с Руудом он вспомнил самые яркие моменты, которые здесь пережил. Роджер пообещал, что вернётся в Австралию очень скоро, не делая паузу длиной в половину десятилетия. Хотя программа пребывания Роджера в Мельбурне в этом году ещё не закончена.

17 января Федерер примет участие в церемонии открытия Australian Open, проведя выставочные матчи с другими легендами – Андре Агасси, Ллейтоном Хьюиттом и Патриком Рафтером. Мероприятие получило название «Битва первых ракеток мира» и призвано подарить зрителям «шоу перед шоу», как отмечают организаторы. Иными словами, сражающиеся на корте Федерер и компания – лучший способ подогреть интерес к матчам основной сетки AO, которые стартуют уже в воскресенье.

