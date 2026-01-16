«Это будет битва подростков». Мирра впервые с марта 2025-го сыграет в финале турнира WTA

За титул в Аделаиде россиянка поборется с 19-летней канадкой Викторией Мбоко, которая в прошлом сезоне сенсационно ворвалась в топ-20.

Близится к развязке турнир WTA-500 в Аделаиде (Австралия). В субботу, 17 января, состоится финальный матч. В нём выступит 18-летняя россиянка Мирра Андреева. Она встретится с представительницей Канады Викторией Мбоко, которая в 2025-м уверенно закрепилась в двадцатке лучших рейтинга.

Мирра, будучи третьей сеяной, удачно стартовала в Аделаиде со второго круга и отдала сопернице чешке Мари Боузковой всего четыре гейма за матч — 6:3, 6:1. В четвертьфинале россиянка сражалась с австралийкой Майей Джойнт, которую вообще разгромила с «баранкой» — 6:2, 6:0.

Но гораздо интереснее была полуфинальная встреча — русское дерби с Дианой Шнайдер — напарницей Андреевой, с которой были выиграны серебро Олимпиады, титулы в Брисбене и Майами. Мирра уверенно победила со счётом 6:3, 6:2. Так она впервые с марта 2025 года вышла в финал турнира WTA.

Перед игрой юная россиянка признавалась, что ей нелегко даются поединки со своими друзьями, но результат никак не повлияет на её взаимоотношения с Дианой: «Это непросто – играть со своими друзьями, но я стараюсь не думать об этом во время матча, а представлять, что напротив очередной соперник. На корте мы незнакомцы. Думаю, Диана так же настраивается. И, как бы игра ни сложилась, мы останемся друзьями», — приводила слова Мирры пресс-служба WTA.

По окончании встречи Андреева сказала, что она и вправду представляла на другой стороне корта другого человека: «Перед матчем я очень нервничала. Старалась представлять, что играю против Ниди Шнупер – это выдуманное имя. Не пытайтесь понять, я странная. Было тяжело. Я рада, что всё сложилось в мою пользу. Очень довольна своим уровнем», — сказала россиянка в послематчевом интервью.

Оценила полуфинальный поединок и победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира теннисистка Светлана Кузнецова: «Интересный полуфинал Аделаиды мы посмотрели: обе девчонки явно нервничали, особенно на старте. Начало было за Дианой, но затем Мирра успокоилась, и всё пошло уже по её сценарию. Мирра выдержала свою тактику, отправляя Диане мячи под двуручный бэкхенд, при этом играла надёжно, без особенного риска и при этом на ключевых мячах здорово читала соперницу из обороны.

Завтра Мирра сыграет с Мбоко первый за последние 10 месяцев финал с момента победного турнира в Индиан-Уэллсе», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Аккаунт издания Tennis Letter тоже разместил комментарий про Андрееву, сопроводив его такими словами: «Мирра выходит в свой первый финал в 2026 году. Это её первый финал после прошлогоднего Индиан-Уэллса. Самый опасный подросток в спорте обрёл форму и уверенность в себе в нужное время. Пятый финал WTA. Возвращается к игре в отличный теннис».

А один из официальных аккаунтов тура отметил, что Мирра выглядит отлично на старте 2026 года: «Завершение 2025-го было тяжёлым в психологическом плане, особенно для Мирры. Но она выглядит отдохнувшей перед началом нового сезона».

За титул в Аделаиде россиянка поборется с юной канадкой Викторией Мбоко, которая старше её всего на год. За сезон-2025 Мбоко поднялась в рейтинге более чем на 300 позиций и ворвалась в топ-20, выиграв домашний «тысячник» в Монреале и турнир WTA-250 в Гонконге.

«На самом деле я ещё не ставила перед собой целей. Но чтобы так быстро подняться в рейтинге, нужно очень быстро адаптироваться. На тренировках я чувствую, что мне всегда нужно совершенствоваться и становиться немного взрослее. Поэтому я просто делаю это день за днём. Мне нравится не торопиться и смотреть, как проходит каждая неделя. Никогда не знаешь, когда у тебя всё получится», — рассказала о своём прогрессе Виктория после выхода в финал в Аделаиде.

Канадка стартовала на турнире с первого круга и в трёх сетах победила представительницу Бразилии Беатрис-Хаддад Майю — 5:7, 6:3, 6:2. Затем она одолела россиянку Анну Калинскую — 6:2, 3:6, 7:6. А в четвертьфинале Мбоко оказалась сильнее победительницы Australian Open – 2025 американки Мэдисон Киз — 6:4, 4:6, 6:2.

В отличие от тяжёлых трёхсетовых матчей, полуфинальная встреча сложилась гораздо проще. Виктория отдала сопернице Кимберли Биррелл всего три гейма и победила со счётом 6:2, 6:1. Она вышла в свой третий в карьере финал.

«19-летняя Виктория Мбоко играет великолепно. Третий финал в её карьере, предыдущие два она выиграла. Сегодня она была бесподобна», — написал португальский журналист Жозе Моргаду в социальных сетях.

«Ещё одна феноменальная неделя для Виктории. Она выходит в свой первый финал WTA-500. Никаких ограничений», — отметил аккаунт издания The Tennis Letter.

Андреева и Мбоко ещё ни разу не встречались на уровне WTA-тура, хотя давно знают друг друга. После матча с Дианой Шнайдер Мирра успела высказаться о своей сопернице в финале: «Вики — отличный игрок. В прошлом году у неё был потрясающий сезон. Я знаю её с 12 лет. Это будет потрясающий матч. Она хорошо играет с начала года, и я думаю, что тоже неплохо играю, так что завтра нас ждёт отличный матч, и я надеюсь, что вы, ребята, придёте нас поддержать», — сказала она в интервью.

Предстоящий поединок между девушками в шутливой форме называют «битвой подростков». Ведь Мирре всего 18, а Виктории — 19.

«Мирра Андреева и Виктория Мбоко встретятся друг с другом в финале турнира в Аделаиде. Битва подростков. Они никогда не играли друг с другом в WTA-туре. Мирра — восьмая ракетка мира, и она выступит в своём пятом финале. Виктория занимает 17-е место, и это её третий финал. 18-летняя Мирра против 19-летней Вики. Два подростка с самым высоким рейтингом в мире. Кто победит?» — такой комментарий опубликовало издание The Tennis Letter.

Удастся ли россиянке завоевать первый в сезоне трофей в одиночном разряде? Узнаем об этом, когда теннисистки выйдут на корт в субботу, 17 января.