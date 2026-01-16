«Готов взять 23-й трофей в Мельбурне». Медведев в хорошем настроении перед Australian Open

Australian Open совсем близко – уже в воскресенье, 18 января, в Мельбурне начнутся первые матчи! Даниил Медведев трижды играл здесь финал, а последние два поражения оказались ещё и невероятно драматичными.

Но в этом году россиянин приехал в Австралию в отличном настроении. А ещё дал пресс-конференцию, на старте которой поздравил всем журналистов с Новым годом. А корреспонденты в ответ начали с вопроса о хорошем:

— Трофей в Брисбене придал вам уверенности на этот сезон?

— Да, конечно. Это отличное чувство. В прошлом сезоне я уже играл хорошо, особенно в концовке. По ходу года я испытывал физические трудности, и с новой командой у нас пока не было времени, чтобы провести большую подготовку, однако предсезонка выдалась неплохой.

И неважно, выиграл бы я Брисбен или нет, я бы всё равно был уверен перед стартом нового сезона. Но победить – это всегда классное ощущение. Так что я счастлив.

Даниил Медведев с кубком на турнире в Брисбене-2026 Фото: Albert Perez/Getty Images

— Мы давно не виделись с вами – с того момента вы разошлись с Жилем [Сервара] и начали работу с новой командой. Что чувствуете по этому поводу?

— Конечно, это важное решение. Можно считать по-разному, но вместе с Жилем мы работали 8-11 лет. Однако в конце концов пришло время принять решение и разойтись. Это мне очень помогло.

Мне нравится работать с Томасом [Юханссоном] и Роханом [Гётцке]. В конце прошлого года у нас был пробный период, и мы решили продолжить, потому что я люблю наше сотрудничество, и это взаимно. Надеюсь, работа получится долгой и успешной.

Конечно, они разные люди, каждый со своим стилем, но нам весело вместе. Работа идёт хорошо, а я здорово чувствую себя на корте.

— Какие изменения вы с новой командой внесли в процесс тренировок? А что захотели оставить как прежде?

— Конечно, как я сказал, это люди с совершенно иным подходом и взглядом. Однако когда я искал новых тренеров, то пытался найти тех, кто поймёт мою игру и то, что я делаю на площадке. И когда я общался с ними, то почувствовал, что они всё понимают.

Может, людей, которые детально не погружаются в теннис, мучит вопрос: «Как Медведев вообще побеждает? Он стоит далеко за задней линией. Ладно, иногда неплохо подаёт, но в то же время допускает двойные ошибки. Как он добывает победы?».

Конечно, Томас и Рохан – отличные тренеры и бывшие игроки. Они всё знают. Однако они также смотрят глубже, видят все детали. Мы смотрели, что можно сделать – как раз это было после US Open – чтобы я вернулся на уровень, на котором хочу быть. После нескольких бесед и тренировок мы стали понемногу добавлять чего-то нового в мою игру, я стал чаще ходить к сетке, улучшил воллей и поработал над мелочами, которые помогают мне.

— Вы уже достигли таких высот в карьере, выиграли «Большой шлем», побывали №1 в мире. Скоро вам 30, а в это время особенно хочется рефлексировать. Что в связи с этим вы планируете на будущее? Какие цели ставите себе до конца карьеры?

— Есть одна. Я обычно говорю, что моя цель – хорошо играть в теннис. И это правда, потому что это самое важное. Когда я показываю свою лучшую игру, я могу побеждать, брать ТБШ, «Мастерсы» и так далее. А это идёт от хорошего тренировочного процесса и всего подобного.

Но сейчас моя цель – выиграть второй трофей в городе, в котором я уже когда-то побеждал. Вполне ясная задача, и я готов говорить о ней вслух. Не уверен, что у меня получится достичь этого, однако я приложу все усилия. Хотя в Мельбурне я готов взять 23-й турнир перед тем, как смогу добыть победу в одном из уже знакомых мне городов.

— Есть какой-то конкретный город?

— Нет, любой. Сейчас я играю турниры, которые мне по душе, поэтому я готов победить на любом из них.

— Теннисисты путешествуют по миру больше других спортсменов. Мучитесь ли вы от джетлага? Если да, то чем спасаетесь от него?

— Конечно да. Я удивлюсь, если кто-то скажет, что совсем не страдает этим. Это тяжело, тем более в Австралии. Непросто бывает в Дубае, Лос-Анджелесе. Но есть несколько способов. Например, в Европе можно потихоньку адаптироваться к австралийскому времени и по приезде чувствовать себя нормально. Так было в прошлом году, потому что в Австралию я приехал поздно.

А вообще, нужно сразу стараться адаптироваться, как только ты приехал в страну. Конечно, ты прилетаешь в Австралию, спать тебе хочется только в полночь. Но так делать не нужно, ложись хотя бы в 22-23 часа, старайся встать в восемь-девять утра – и это тебе поможет. Хоть это и непросто.

Лёнер Тьен и Даниил Медведев Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— По итогам сезона-2025 была сделана подборка главных теннисных противостояний, и туда попали вы с Лёнером Тьеном. Хотя не думаю, что кто-то мог предугадать, что ваша борьба с Тьеном станет одной из главных в году. Что это противостояние, если можете его так назвать, значит для вас? И что думаете о прогрессе и будущем Лёнера?

— Мы сыграли всего несколько матчей, однако они оказались просто нереальными. Один из них был не в рамках ATP-тура [на Australian Open – 2025], но это была отличная встреча. Как по мне, он классный игрок. Да, он ещё очень юн и ему есть над чем работать. Никогда не знаешь… Например, Янник [Синнер]. Ему было 20, и все понимали, что он может здорово играть, однако никто не знал, что в какой-то момент никто не сможет обыграть его. Многие игроки могут добиться того же, и у него [Тьена] есть такой потенциал. Да, наши стили игры в чём-то схожи, из-за этого иногда мы оба не можем пробить виннер, боремся за каждый пойнт, читаем подачу друг друга – и ему ещё нужно поработать над этим элементом.

Оборачиваясь назад, я понимаю, что с ним весело играть. До прошлого сезона я не знал его и ментально был не готов к поединкам. Задавал себе вопросы: «Почему? Как? Что происходит?». Теперь же я получаю больше удовольствия.