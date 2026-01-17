Ай да Мирра! За час взяла финал Аделаиды и впервые в карьере выиграла «пятисотник»

В субботу, 17 января, в Аделаиде состоялся финал турнира категории WTA-500. Участницами решающего противостояния стали 18-летняя россиянка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, и 17-я ракетка мира канадка Виктория Мбоко, которая всего на год старше.

Первые три матча Мбоко на турнире были трёхсетовыми. В частности, в четвертьфинале Виктория прошла действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз. В 1/2 финала канадская теннисистка отдала только три гейма Кимберли Биррелл. А Андреева за три матча на турнире проиграла всего 11 геймов, в том числе пять в полуфинале с Дианой Шнайдер.

Андреева во второй раз в карьере выступала в финале турнира WTA-500 (финал Нинбо-2024 она проиграла Дарье Касаткиной, тогда ещё россиянке), притом что она двукратная чемпионка «тысячников». Мбоко же в 2025-м выиграла оба своих финала: «тысячник» в Монреале и WTA-250 в Гонконге.

В преддверии финала Мирра поделилась ожиданиями от встречи с Викторией. «Вики — отличный игрок. В прошлом году у неё был потрясающий сезон. Я знаю её с 12 лет. Это будет потрясающий матч. Она хорошо играет с начала года, и я думаю, что тоже неплохо играю, так что завтра нас ждёт отличный матч, и я надеюсь, что вы, ребята, придёте нас поддержать», — сказала она в интервью на корте.

И добавила на пресс-конференции: «Знаю, она любит рано принимать мяч, играть агрессивно и диктовать розыгрыши. У неё отличная подача. Я постараюсь держать свой уровень и быть на одном уровне с ней. Если она бьёт сильно — тоже могу бить сильно. Уверена, она сделает много виннеров и подаст несколько эйсов. Мне важно придерживаться плана, играть в свой теннис и быть сосредоточенной с самого начала и до конца. А дальше посмотрим, как всё сложится.

В любом случае независимо от результата матч, думаю, получится отличным. Честно говоря, если бы можно было сыграть сегодня вечером, я бы сыграла уже сегодня — настолько жду выхода на корт. Это мой первый финал после Индиан-Уэллса, так что я в нетерпении».

В первом сете Андреевой понадобилось какое-то время, чтобы подстроиться под соперницу. В стартовом гейме россиянка упустила брейк-пойнт, после чего Мбоко сделала брейк и сразу же подтвердила его — 3:0.

Начало неприятное и в чём-то даже тревожное. Но то, что было дальше, заставило забыть об этом неудачном старте. Мирра выиграла все оставшиеся геймы, кроме одного, и в блестящем стиле завоевала титул! Виктория, конечно, помогала ошибками. Невынужденных неточностей у неё в этом матче оказалось целых 30 — против всего 11 у соперницы. Однако это не умаляет заслуг Андреевой. Процент попадания первой подачи у неё оказался на высоком уровне (78%), а баланс виннеров/невынужденных — положительным (15/11).

Превосходство Андреевой видно и по выигранным очкам: 61:35. В стартовой партии Мбоко на протяжении пяти геймов подряд брала не более одного очка за гейм. В итоге после 0:3 россиянка повесила скрытую «баранку», а потом взяла ещё три гейма — всего девять геймов подряд. Канадка всё же остановила это, уйдя с брейк-пойнта, но потом Андреева быстро дожала её. Во втором сете она проиграла всего четыре очка на приёме — 6:3, 6:1 ровно за 1 час.

На церемонии награждения первой высказалась Мбоко. Речь вышла короткой. «Хочу поблагодарить всех, кто пришёл посмотреть матч. Простите, что не смогла выложиться на все 100%. Но я хочу поздравить Мирру с невероятной игрой сегодня, и, конечно же, её команду. Потрясающая игра, Мирра, поздравляю, невероятная игра. Спасибо за турнир организаторам, моей команде и моему папе», — сказала канадка.

Затем слово взяла Андреева: «Поздравляю Вики и команду. Ты играешь потрясающе с прошлого года. Хочу поздравить тебя с отличной неделей. Надеюсь, в будущем у нас будет ещё много совместных финалов. Я впервые в Аделаиде, впервые с титулом, каждый день чувствовала поддержку — спасибо всем, что так принимали.

Спасибо судьям, болбоям, волонтёрам, всем, кто принимал участие.

Отдельное спасибо физиотерапевтам, моей команде, которая вывела меня на такой уровень. Спасибо, я восхищена, как вы сработали. Не знаю, что сказать. Я работала в поте лица. Отдельное спасибо маме. Наверное, я должна поблагодарить свою команду, но мне кажется, что это всё благодаря мне (смех). И опять же: хочу поблагодарить себя (на кофте Мирры написана эта фраза, впервые произнесённая ею после одной из предыдущих побед. — Прим. «Чемпионата»). Хочу поблагодарить себя за такие матчи. Стала сильнее ментально, изменила кое-что. Спасибо мне и всем».

Андреева завоевала четвёртый титул в карьере — первый на «пятисотнике». Мирра одержала 22-ю победу над топ-20. После этого турнира она вернётся на седьмое место в рейтинге WTA.

Титулы М. Андреевой в одиночном разряде: 4

2026 Аделаида 2025 Индиан-Уэллс, Дубай 2024 Яссы

Кроме того, Андреева за титул заработала $ 185 500 призовых, а Мбоко за выход в финал — $ 114 500.

Ну а теперь — Australian Open, который стартует уже в это воскресенье, 18 января. Год назад Андреева дошла до четвёртого круга, то есть сыграла в 1/8 финала. Что получится у неё на этот раз?