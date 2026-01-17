Скидки
Аделаида-2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Мирра Андреева разгромила Викторию Мбоко в финале

Ай да Мирра! За час взяла финал Аделаиды и впервые в карьере выиграла «пятисотник»
Александр Насонов
Мирра Андреева
Комментарии
18-летняя Андреева начала с 0:3, после чего в блестящем стиле завоевала титул. Виктория Мбоко сорила невынужденными ошибками.

В субботу, 17 января, в Аделаиде состоялся финал турнира категории WTA-500. Участницами решающего противостояния стали 18-летняя россиянка Мирра Андреева, занимающая восьмое место в рейтинге WTA, и 17-я ракетка мира канадка Виктория Мбоко, которая всего на год старше.

Первые три матча Мбоко на турнире были трёхсетовыми. В частности, в четвертьфинале Виктория прошла действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз. В 1/2 финала канадская теннисистка отдала только три гейма Кимберли Биррелл. А Андреева за три матча на турнире проиграла всего 11 геймов, в том числе пять в полуфинале с Дианой Шнайдер.

Андреева во второй раз в карьере выступала в финале турнира WTA-500 (финал Нинбо-2024 она проиграла Дарье Касаткиной, тогда ещё россиянке), притом что она двукратная чемпионка «тысячников». Мбоко же в 2025-м выиграла оба своих финала: «тысячник» в Монреале и WTA-250 в Гонконге.

В преддверии финала Мирра поделилась ожиданиями от встречи с Викторией. «Вики — отличный игрок. В прошлом году у неё был потрясающий сезон. Я знаю её с 12 лет. Это будет потрясающий матч. Она хорошо играет с начала года, и я думаю, что тоже неплохо играю, так что завтра нас ждёт отличный матч, и я надеюсь, что вы, ребята, придёте нас поддержать», — сказала она в интервью на корте.

И добавила на пресс-конференции: «Знаю, она любит рано принимать мяч, играть агрессивно и диктовать розыгрыши. У неё отличная подача. Я постараюсь держать свой уровень и быть на одном уровне с ней. Если она бьёт сильно — тоже могу бить сильно. Уверена, она сделает много виннеров и подаст несколько эйсов. Мне важно придерживаться плана, играть в свой теннис и быть сосредоточенной с самого начала и до конца. А дальше посмотрим, как всё сложится.

В любом случае независимо от результата матч, думаю, получится отличным. Честно говоря, если бы можно было сыграть сегодня вечером, я бы сыграла уже сегодня — настолько жду выхода на корт. Это мой первый финал после Индиан-Уэллса, так что я в нетерпении».

В первом сете Андреевой понадобилось какое-то время, чтобы подстроиться под соперницу. В стартовом гейме россиянка упустила брейк-пойнт, после чего Мбоко сделала брейк и сразу же подтвердила его — 3:0.

Начало неприятное и в чём-то даже тревожное. Но то, что было дальше, заставило забыть об этом неудачном старте. Мирра выиграла все оставшиеся геймы, кроме одного, и в блестящем стиле завоевала титул! Виктория, конечно, помогала ошибками. Невынужденных неточностей у неё в этом матче оказалось целых 30 — против всего 11 у соперницы. Однако это не умаляет заслуг Андреевой. Процент попадания первой подачи у неё оказался на высоком уровне (78%), а баланс виннеров/невынужденных — положительным (15/11).

Превосходство Андреевой видно и по выигранным очкам: 61:35. В стартовой партии Мбоко на протяжении пяти геймов подряд брала не более одного очка за гейм. В итоге после 0:3 россиянка повесила скрытую «баранку», а потом взяла ещё три гейма — всего девять геймов подряд. Канадка всё же остановила это, уйдя с брейк-пойнта, но потом Андреева быстро дожала её. Во втором сете она проиграла всего четыре очка на приёме — 6:3, 6:1 ровно за 1 час.

Аделаида (ж). Финал
17 января 2026, суббота. 05:15 МСК
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Виктория Мбоко
17
Канада
Виктория Мбоко
В. Мбоко

На церемонии награждения первой высказалась Мбоко. Речь вышла короткой. «Хочу поблагодарить всех, кто пришёл посмотреть матч. Простите, что не смогла выложиться на все 100%. Но я хочу поздравить Мирру с невероятной игрой сегодня, и, конечно же, её команду. Потрясающая игра, Мирра, поздравляю, невероятная игра. Спасибо за турнир организаторам, моей команде и моему папе», — сказала канадка.

Затем слово взяла Андреева: «Поздравляю Вики и команду. Ты играешь потрясающе с прошлого года. Хочу поздравить тебя с отличной неделей. Надеюсь, в будущем у нас будет ещё много совместных финалов. Я впервые в Аделаиде, впервые с титулом, каждый день чувствовала поддержку — спасибо всем, что так принимали.

Спасибо судьям, болбоям, волонтёрам, всем, кто принимал участие.

Отдельное спасибо физиотерапевтам, моей команде, которая вывела меня на такой уровень. Спасибо, я восхищена, как вы сработали. Не знаю, что сказать. Я работала в поте лица. Отдельное спасибо маме. Наверное, я должна поблагодарить свою команду, но мне кажется, что это всё благодаря мне (смех). И опять же: хочу поблагодарить себя (на кофте Мирры написана эта фраза, впервые произнесённая ею после одной из предыдущих побед. — Прим. «Чемпионата»). Хочу поблагодарить себя за такие матчи. Стала сильнее ментально, изменила кое-что. Спасибо мне и всем».

Андреева завоевала четвёртый титул в карьере — первый на «пятисотнике». Мирра одержала 22-ю победу над топ-20. После этого турнира она вернётся на седьмое место в рейтинге WTA.

Титулы М. Андреевой в одиночном разряде: 4

2026Аделаида
2025Индиан-Уэллс, Дубай
2024Яссы

Кроме того, Андреева за титул заработала $ 185 500 призовых, а Мбоко за выход в финал — $ 114 500.

Ну а теперь — Australian Open, который стартует уже в это воскресенье, 18 января. Год назад Андреева дошла до четвёртого круга, то есть сыграла в 1/8 финала. Что получится у неё на этот раз?

Читайте большое превью Australian Open:
Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?
Эксклюзив
Медведев и Бублик могут затмить Алькараса и Синнера. Чего ждать на Australian Open — 2026?
Комментарии
