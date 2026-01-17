Федерер зажёг на исторической церемонии открытия AO. Он победил легенд — публика в шоке

Роджер показал крутой уровень игры. Некоторые считают, что он мог бы хоть сейчас пройти пару кругов в основной сетке «Шлема».

Australian Open в этом году решил провести первую церемонию открытия в истории турнира. Её главным событием стал выставочный матч легендарных Роджера Федерера и Андре Агасси с Патриком Рафтером и Ллейтоном Хьиюттом.

По ходу третьего сета самого возрастного участника встречи 55-летнего Агасси заменила трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Эшли Барти, что помогло команде во главе с Федерером победить Рафтера и Хьюитта (2:4, 4:2, 4:2).

Стоит отдать должное организаторам Australian Open. Они не стесняются внедрять различные новшества, чтобы привлечь внимание к турниру. В среду прошли выставочные соревнования One Point Slam, где титул и 1 млн австралийских долларов (в полтора раза меньше в американском эквиваленте) призовых добыл любитель Джордан Смит. Профессиональные теннисисты тоже выходили на корт и отлично провели время.

Позже всё внимание переключилось на 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Федерера, который среди прочего шесть раз становился победителем AO. В пятницу Роджер одолел действующую 13-ю ракетку мира Каспера Рууда на тренировочном тай-брейке со счётом 7:2. Уже тогда стало ясно, что легендарный швейцарец всё ещё пребывает в отличной форме, что он в очередной раз подтвердил во время парной игры с Агасси и Барти.

Церемония открытия Australian Open стартовала с концерта популярной рок-группы Crowded House, после чего на центральный корт имени Рода Лэйвера в Мельбурне вынесли флаги стран, представители которых начнут сражаться в основной сетке турнира с 18 января. И всё-таки зрители заполнили арену в основном ради выставочного матча Федерера и других легенд.

Роджер Федерер, Андре Агасси, Патрик Рафтер, Ллейтон Хьюитт и легендарный Род Лэйвер Фото: Fred Lee/Getty Images

Билеты на мероприятие «Битва первых ракеток мира» стоили от 299 австралийских долларов ($ 200).

Максимальная цена составила $ 13,4 тыс. Этот VIP-пакет включал места прямо у корта на арене Рода Лэйвера, шампанское, ужин и встречу со швейцарским чемпионом после мероприятия. Все 14 860 мест на стадионе были заполнены, включая позиции премиум-класса. Одну из них занял 24-кратный чемпион Новак Джокович, которого по ходу встречи Роджер тепло поприветствовал.

Федерер и Агасси проиграли стартовый сет встречи с Хьюиттом и Рафтером (2:4). 55-летний Андре в силу возраста ошибался несколько чаще, хотя даже он сумел сделать твинер и эйс, порадовав зрителей. Ещё Агасси выступал в роли главного шутника на корте, заводя публику и остальных участников матча.

Андре Агасси и Роджер Федерер весело провели время на корте Фото: Fred Lee/Getty Images

Во второй партии Роджер и Андре сумели одолеть Ллейтона и Патрика с зеркальным счётом 4:2. Это стоило Агасси огромных сил, из-за чего в начале третьего сета он уступил место 29-летней Эшли Барти. Бывшая первая ракетка мира вкатилась в игру без разминки и изначально часто ошибалась, однако затем набрала ход и вместе с Федерером добилась брейка на подаче Рафтера. Роджеру выпала честь подавать на матч, с чем он успешно справился. Решающее очко швейцарец добыл эффектным смэшем, ставшим возможным благодаря мощной подаче, которую Хьюитту было крайне сложно принять.

«Федерер играл так, что, похоже, мог бы пройти пару кругов в основной сетке на этом турнире», — отметил журналист Channel 9 Джон Дин.

Счастливые участники «Битвы первых ракеток мира» Фото: James D. Morgan/Getty Images

Формат матча был выставочным, но нельзя сказать, что кто-то умышленно поддавался. Легенды порой подавали со скоростью выше 170 км/ч, активно передвигались по корту, старались тактически переиграть оппонентов. Количество брака у Федерера было минимальным, поэтому он вполне заслуженно принёс победу своей команде.

После «Битвы первых ракеток мира» участники встречи пообщались с Джимом Курье на корте, вспомнив пережитые успешные моменты на арене Рода Лэйвера. Сам 87-летний Лэйвер тоже присутствовал на игре и даже помог провести жеребьёвку у сетки, несмотря на почтенный возраст.

Дебютная церемония открытия Australian Open удалась на славу. Возможно, организаторы сделают данное мероприятие ежегодным. Федерер выразил желание вернуться в Мельбурн как можно скорее. Проведение матча легенд в этом же или новом составе в сезоне-2027 стало бы вполне неплохой идеей. Это отлично привлекает внимание к основной сетке AO, игры которой стартуют уже завтра.