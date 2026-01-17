Три чемпионки Аделаиды выигрывали затем и АО! Теннисный мир ждёт от Мирры очередного чуда

Престижный турнир WTA-500 в Аделаиде завершился титулом для Мирры Андреевой! Россиянка идеально вписала соревнование в подготовку к Australian Open, завоевав трофей в финале с 17-й ракеткой мира Викторией Мбоко — 6:3, 6:1. Этот триумф стал важным сигналом перед началом мельбурнского «Шлема» и наглядно показал теннисному миру, в какой отличной форме находится наша спортсменка.

Путь россиянки к титулу в Аделаиде получился безупречным. За весь турнир восьмая ракетка мира не отдала ни одной партии и прошла дистанцию максимально уверенно. Во втором круге Мирра без особых проблем переиграла чешку Мари Боузкову (6:3, 6:1), затем буквально смела с корта местную теннисистку Майю Джойнт (6:2, 6:0), следом в полуфинале Андреева разобралась с Дианой Шнайдер (6:3, 6:2), а в решающем матче россиянка ровно за один час оформила победу над Викторией Мбоко (6:3, 6:1). Получается, что за весь «пятисотник» наша спортсменка отдала соперницам всего лишь 15 геймов — в среднем менее четырёх за поединок!

Соревнования в Аделаиде принесли россиянке сразу несколько важных достижений. Наша спортсменка завоевала четвёртый в карьере трофей и первый – в сезоне, а также первый титул категории WTA-500. Кроме того, Мирра выиграла третий финал подряд, а её общая статистика решающих встреч теперь выглядит ещё солиднее — четыре победы и лишь одно поражение.

Примечательно, что из четырёх матчей на турнире три из них Мирра выиграла у представительниц молодого поколения: Майи Джойнт (19 лет), Дианы Шнайдер (21 год) и Виктории Мбоко (19 лет). Поэтому нет сомнений, что именно 18-летняя Андреева на данный момент является самой успешной и перспективной теннисисткой среди тинейджеров.

Любопытно, что победа в Аделаиде в последние годы нередко становится своеобразным предвестником успешного выступления на Australian Open. Эта тенденция начала формироваться в 2022-м, когда Эшли Барти сначала взяла вышеназванный «пятисотник», а затем завоевала трофей в финале мельбурнского «Шлема». В 2023 и 2025 годах по этому же пути прошли Арина Соболенко и Мэдисон Киз. Исключением стала лишь Елена Остапенко в 2024-м, ограничившаяся третьим кругом Australian Open после титула в Аделаиде. На этом фоне триумф Мирры Андреевой на «пятисотнике» заставляет задуматься о её перспективах на предстоящем мэйджоре в особом контексте.

Успех россиянки после финала отметила и её соперница Виктория Мбоко. В своей речи на корте канадская теннисистка прежде всего поблагодарила поклонников за поддержку, а затем поздравила россиянку с заслуженной победой, подчеркнув уровень её игры в решающем матче. «Хочу поблагодарить всех, кто пришёл поддержать меня. Извините, что не смогла быть на 100% готовой. Но прежде всего хочу искренне поздравить Мирру с потрясающей игрой сегодня, а также её команду, конечно», — сказала Мбоко.

Затем на церемонии награждения слово взяла сама победительница турнира. Сначала Мирра Андреева тепло поздравила Викторию Мбоко с достойным выступлением, а затем поблагодарила свою команду, близких и всех, кто помогал ей на этом пути. «Поздравляю Вики и её команду. Ты показываешь потрясающий теннис ещё с прошлого года. Хочу отметить твою отличную неделю и поздравить с этим. Надеюсь, в будущем нас ждёт ещё много совместных финалов. Не знаю, наверное, дальше очередь моей команды, но я чувствую, что всё это в первую очередь благодаря мне. Даже не знаю, что сказать. Я очень много тренировалась, много работала, потела, и, честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы здесь. Нет, конечно, я шучу (смеётся).

Спасибо Кончите и Агуту за то, что они доводили меня до предела, заставляли работать каждый день. Спасибо Алексею за то, что каждый день спарринговал со мной и иногда даже выводил меня из себя. И да, спасибо друзьям, которые приходили и поддерживали меня на каждом матче, который я сыграла. И, конечно, спасибо моей маме — она всегда рядом со мной и всегда оказывает мне огромную поддержку. Так что большое спасибо моей команде», — отметила спортсменка.

Не обошлось и без уже привычного для болельщиков момента — Мирра Андреева на награждении вновь нашла время поблагодарить саму себя. В шутливой, но при этом очень искренней манере россиянка перечислила всё, за что считает нужным сказать себе «спасибо». «Хочу поблагодарить себя за смелость во всех матчах, которые я сыграла. Хочу сказать спасибо себе за то, что каждый день выкладывалась на тренировках в последние несколько недель. Спасибо мне за то, что я изменила своё мышление и боролась до самого последнего розыгрыша. За то, что делала всё, что должна была делать. Делала то, что мне говорила команда — иногда с жалобами, но ничего страшного. В общем, спасибо мне и ещё раз спасибо всем», — заявила восьмая ракетка мира.

Любопытной деталью церемонии награждения стало и то, что наша теннисистка произносила речь в кастомной куртке Nike с нанесённой на ней надписью — собственной цитатой: «Я хочу поблагодарить себя». Этот посыл уже стал своеобразным символом её побед. Впервые россиянка таким образом сказала себе «спасибо» после завоевания титула в Яссах в 2024 году.

Триумф россиянки не остался без внимания со стороны теннисного сообщества. Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова поздравила 18-летнюю спортсменку с титулом в Аделаиде, а ещё намекнула на её возможную победу на Australian Open. «Мирра — красотка, выиграла четвёртый титул, поздравляю её с этой победой, отличное начало сезона. Теперь скорее перебираться в Мельбурн, потому что первый матч непростой, с Донной Векич, но мы поддержим Мирру и верим в неё! Ни на что не намекаю, однако в прошлом году чемпионкой Аделаиды стала Мэдисон Киз. Что потом было на Australian Open, вы помните», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Мэдисон Киз с трофеем Australian Open — 2025 Фото: Kelly Defina/Getty Images

Титул Мирры Андреевой в Аделаиде впечатлил и олимпийского чемпиона Евгения Кафельникова, который отметил высокий уровень игры теннисистки и выразил надежду, что она сможет продолжить демонстрировать такую же стабильность на Australian Open. «Отличный результат! Хорошо, что она поднимается в рейтинге. Делает задел на этот год. Осталось только продолжать играть на том же уровне на самом Australian Open. Атмосфера в Аделаиде ничем не отличается от Мельбурна, всё одно и то же: те же корты, те же мячи, те же зрители», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский также прокомментировал триумф Мирры. По его мнению, результат на аделаидском «пятисотнике» имеет большое значение не только для рейтинга, но и для психологической уверенности спортсменки. «Счёт говорит сам за себя. Важная победа для Мирры с точки зрения психологической уверенности. Этот турнир пойдёт на пользу, и это то, чего не хватало Мирре в последнее время. По игре всё ничего, но с психологией была небольшая проблемка. Надеюсь, сейчас она решена», — отметил Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина тоже обратила внимание на психологический аспект победы Андреевой, подчеркнув, что этот «пятисотник» стал ценной проверкой перед Australian Open и помог россиянке набрать уверенность. «Это была хорошая, нужная и важная победа для Мирры. Очень вовремя это получилось. Мне было интересно посмотреть финал с Викторией Мбоко — будет ли Мирра сомневаться в своей игре, но нет. Мирра провела финал на одном дыхании. Она набирала форму от матча к матчу, играла всё лучше. Уже матч со Шнайдер Мирра провела на очень высоком уровне: здорово двигалась, последовательно вела игру. Финал она провела ещё лучше.

Очень нужный титул. Да, в Аделаиде не было соперниц из топ-10, но сейчас это не имеет никакого значения. На турнир «Большого шлема» важно приезжать в хорошем психологическом состоянии. Уже сейчас можно сказать, что у неё очень непростая сетка, но эта уверенность должна помочь преодолеть первые нервозные матчи на турнире «Большого шлема», чтобы выйти во вторую неделю», — высказалась Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Мирра Андреева с трофеем Аделаиды-2026 Фото: Mark Brake/Getty Images

Триумф нашей теннисистки вызвал настоящий восторг в мировом теннисном сообществе. Официальный аккаунт турнира в Брисбене отреагировал кратко, но эффектно: «Феноменальный подросток».

Тренер Мирры Андреевой Кончита Мартинес тоже не осталась в стороне и поздравила свою подопечную с трофеем. «Горжусь тобой, мисс Андреева!!! Рада, что ты выиграла первый турнир в новом сезоне», — написала испанка в соцсетях.

«Потрясающий забег в Аделаиде», — отметили в Tennis Channel. «Доминантное выступление», — добавили они.

«Невероятная неделя для Андреевой. Она была безупречна всю неделю!» — подчеркнул португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Чемпионка коронована», — так отреагировала пресс-служба WTA.

«У обеих — Андреевой и Мбоко — огромный талант, но сегодня в битве тинейджеров победила Мирра. Единственная в своём роде!» — восторгается аккаунт The Tennis Letter в соцсетях.

Победа в финале Аделаиды позволила Мирре Андреевой укрепить свои позиции в рейтинге WTA. После этого трофея россиянка поднимется с восьмого на седьмое место в мировой классификации и обойдёт итальянку Жасмин Паолини.

А ещё триумф на «пятисотнике» позволил нашей теннисистке собрать полную коллекцию титулов уровня WTA: 250, 500 и 1000. Россиянке в личном зачёте осталось только выиграть золото Олимпиады, а также завоевать трофеи на Итоговом турнире и «Шлеме». Если учитывать любопытную связь между победами в финалах Аделаиды и Australian Open, можно с оптимизмом смотреть на перспективы россиянки в Мельбурне и задаться вопросом: не пора ли ей замахнуться на австралийский мэйджор?

Турнир в Аделаиде проходил с 12 по 17 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».