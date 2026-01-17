Скидки
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026: расписание воскресенья 18 января, Александрова, Бублик, Соболенко, live-трансляции, сетки, где смотреть

6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Александрова, Бублик и Соболенко на Australian Open
Даниил Сальников
Australian Open — 2026: расписание 18 января
Комментарии
За кем следить 18 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 18 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Талия Гибсон (Австралия, WC) — Анна Блинкова (Россия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: доберётся ли Блинкова на AO-2026 до Дианы Шнайдер?

Анне Блинковой выпала честь открывать первый в сезоне ТБШ — Australian Open. Россиянка начинает свой девятый поход в Мельбурне матчем с местной теннисисткой Талией Гибсон, занимающей 119-е место в рейтинге. Соперницы ранее друг с другом не играли. Победительница далее сразится с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Диана Шнайдер.

Осенняя победа в Китае помогла Анне:
Блинкова в Цзюцзяне выиграла второй титул в карьере! Приданкина взяла трофей в паре
Блинкова в Цзюцзяне выиграла второй титул в карьере! Приданкина взяла трофей в паре

🎾 5:00*: Екатерина Александрова (Россия, 11) — Зейнеп Сёнмез (Турция, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез

Интрига: как Александрова стартует на Australian Open?

Екатерина Александрова не очень удачно начала сезон-2026. Проиграв в Брисбене и Аделаиде на ранних стадиях, россиянка выпала из топ-10 рейтинга WTA. Теперь Екатерина вступает в борьбу на Australian Open матчем с квалифаером из Турции Зейнеп Сёнмез. Девушки ранее уже встречались однажды. На Уимблдоне-2025 сильнее в двух сетах оказалась Александрова. Победительница нового поединка далее сразится с кем-то из пары Анна Бондарь — Элизабет Мандлик.

Прошлый сезон у Екатерины получился превосходным:
Теннисистка года в России — Екатерина Александрова! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2025
Теннисистка года в России — Екатерина Александрова! Итоговый рейтинг «Чемпионата» — 2025

🎾 9:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Чжосюань Бай (Китай, Q), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 09:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжосюань Бай
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай

Интрига: одержит ли Павлюченкова первую победу в сезоне?

34-летняя Анастасия Павлюченкова неудачно начала сезон, проиграв на старте «пятисотника» в Брисбене румынке Соране Кырсте. Теперь на старте Australian Open опытная россиянка попытается добиться первой победы в сезоне. Её соперницей станет квалифаер из Китая Чжосюань Бай. Девушки ранее друг с другом не встречались, а будущая победительница далее сразится с кем-то из пары Арина Соболенко — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана.

Анастасия заранее приехала на Зелёный континент:
«Дуэт мамы и дочки воссоединился». Мирра Андреева и Павлюченкова добрались до Австралии
«Дуэт мамы и дочки воссоединился». Мирра Андреева и Павлюченкова добрались до Австралии

🎾 11:00*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция, WC), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана

Интрига: сыграет ли Соболенко во втором круге АО с Анастасией Павлюченковой?

Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно начала сезон, взяв «пятисотник» в Брисбене. Теперь прошлогодняя финалистка Australian Open начинает борьбу в нынешнем розыгрыше матчем с обладательницей уайлд-кард из Франции Тьянцоа Ракотоманга-Ражаной, которая занимает 118-е место в рейтинге WTA. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница во втором круге встретится с кем-то из пары Анастасия Павлюченкова — Чжосюань Бай.

Арина вихрем прошлась по сетке турнира в Брисбене:
«Шесть лишних килограммов не проблема». Соболенко — перед финалом с опасной украинкой
«Шесть лишних килограммов не проблема». Соболенко — перед финалом с опасной украинкой

🎾 11:00*: Александр Бублик (Казахстан, 10) — Дженсон Бруксби (США), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

Интрига: продолжит ли Бублик победную серию, начатую в Гонконге?

Александр Бублик начал сезон с титула в Гонконге, в результате чего ворвался в топ-10 рейтинга ATP. Теперь представитель Казахстана начинает поход по сетке Australian Open матчем с непростым американцем Дженсоном Бруксби. Теннисисты ранее встречались один раз — на «Мастерсе» в Канаде-2022 сильнее оказался Брускби. Победитель нового поединка далее в Мельбурне сыграет с кем-то из пары Камило Уго Карабельи — Мартон Фучович.

Олимпийская чемпионка очень ждёт старта первого ТБШ сезона:
«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026
Эксклюзив
«Бублик может навести шороху в Мельбурне». Взгляд Елены Весниной на Australian Open — 2026

🎾 12:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Адам Уолтон (Австралия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адам Уолтон
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон

Интрига: соберёт ли Алькарас карьерный «Шлем» уже этой зимой?

Шестикратному чемпиону ТБШ Карлосу Алькарасу до карьерного «Шлема» не хватает победы лишь в Мельбурне. Поход за титулом на Australian Open — 2026 звёздный испанец начинает матчем с австралийцем Адамом Уолтоном. Теннисисты ранее уже играли один раз в прошлом году — на «пятисотнике» в Лондоне сильнее оказался Карлос. Победитель нового матча далее померится силами с кем-то из пары Янник Ханфман — Захари Свайда.

Карлос эмоционально провёл подготовку к ТБШ:
Звёзды АО-2026 в шоке! Теннисист-любитель выиграл миллион на глазах у Синнера и Алькараса
Звёзды АО-2026 в шоке! Теннисист-любитель выиграл миллион на глазах у Синнера и Алькараса
Комментарии
