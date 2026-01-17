«Наверное, я старею. Никуда не хожу». Мирра сияла и юморила после триумфа в Аделаиде

Мирра Андреева подходит к первому «Шлему» сезона-2026 в отличном настроении и с трофеем в руках. Перед стартом Australian Open 18-летняя россиянка выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде, уверенно разобравшись в финале с канадкой Викторией Мбоко — 6:3, 6:1. После победы спортсменка пообщалась с журналистами на пресс-конференции, где рассказала о своей форме, решающем матче, эмоциях после триумфа, реакции на плохое самочувствие соперницы, подготовке к Мельбурну, ритуалах, мозолях и ожиданиях от грядущего мэйджора.

— Мирра, поздравляю с титулом в Аделаиде. Поделитесь своими мыслями о матче и выступлении на турнире.

— Очень рада выиграть тут трофей. Я видела, что Вики играла очень хорошо в самом начале, а потом я заметила, что у неё были небольшие проблемы с самочувствием. Надеюсь, что она сможет восстановиться к Мельбурну. Она потрясающая теннисистка, поэтому я рада, что смогла встретиться с ней в финале.

— Когда вы поняли, что ваша соперница травмирована, и что именно вы сделали? Пытались ли затянуть розыгрыши или сделать что-то другое, когда заметили, что с ней что-то не так?

— Очевидно, она начала очень хорошо, сильно била по мячу и много пробивала навылет. Потом я просто почувствовала, что интенсивность её игры немного снизилась, при этом она продолжала делать потрясающие удары. Я просто сказала себе не обращать на это внимания, сосредоточиться на своей игре, пытаться заставить её бегать по корту, а затем найти возможность сделать винер и закончить розыгрыш. После этого я увидела, что она всё меньше и меньше бегает, ей было немного тяжело. Потом она вызвала физиотерапевтов, и стало ясно, что она не чувствует себя на 100%. С этого момента я сказала себе не думать об этом, просто сосредоточиться на том, что я делаю, до самого последнего очка, и на этом всё.

— Что происходило в вашей голове, когда вы уступали со счётом 0:3 в начале матча? Как вам удалось так быстро переломить ситуацию?

— Не знаю, что происходит с этим турниром, однако мне кажется, что я начинаю тут очень вяло. Потом я обычно беру ситуацию в свои руки и начинаю играть более агрессивно и рискованно. Но у меня были возможности в самом начале сделать брейк. Я также могла взять свою подачу, и счёт уже был бы 2:0. Однако это же игра. Когда у меня был брейк-пойнт на её подаче, она сделала эйс. Потом она нанесла ещё пару победных ударов. Всё шло в её пользу, и я ничего не могла с этим поделать. После того как она сделала брейк, она начала хорошо подавать. По сути, ей просто нужен был один брейк, и счёт бы стал 3:0. Так что я просто сказала себе продолжать, придерживаться плана, и, к счастью, всё получилось.

Мирра Андреева Фото: Mark Brake/Getty Images

— После полуфинала мы говорили с вами о подготовке к решающему поединку. Вы пошли в десерт-бар или смотрели Netflix?

— Я осталась в номере. Честно говоря, не могу поверить в это… Наверное, я старею, не знаю. Я никуда не хожу. Предпочитаю просто оставаться в номере, в своей кровати, смотреть Netflix и заказывать еду. Так что не знаю, что со мной происходит, потому что раньше я 100% выбрала бы пойти в десерт-бар. Но не знаю, мне нужно это изменить. В следующий раз я обязательно пойду туда.

— Что эта победа значит для вашей уверенности перед Мельбурном и чего вы надеетесь добиться там?

— Конечно, это отличная подготовка к Australian Open. Это придаёт мне уверенности, когда я вижу, что хорошо выступаю на корте, и при этом через два дня собираюсь снова играть. Я просто должна быть на том же уровне и с тем же настроем в Мельбурне. Думаю, там я тоже буду хорошо играть. Очевидно, я чувствую себя более уверенно после этой победы. Завоевание титула — это очень особенное событие для меня. Сегодня и завтра я немного отдохну, потренируюсь, а потом надо будет снова приступать к работе.

— Насколько сложно поддерживать высокий уровень, когда вы замечаете, что ваша соперница испытывает проблемы? Как вы справились с этим сегодня?

— Очевидно, что это не так легко, когда ты видишь, что соперник испытывает трудности. Не так просто продолжать говорить себе: «Знаешь, даже если у неё плохое самочувствие, она всё равно может хорошо играть». У Вики достаточно высокий уровень, чтобы играть хорошо всегда. Нелегко сохранять концентрацию до самого последнего очка, потому что ты ожидаешь, что она начнёт больше ошибаться и не будет бегать за мячами. Тогда ты начинаешь играть более пассивно, и именно тогда она переходит в наступление и играет агрессивнее.

Это то, что она сделала после медицинского тайм-аута на её подаче. Я думаю, что это всё ещё был довольно хороший гейм для меня, однако она играла очень агрессивно после того, как у меня был брейк-пойнт. Просто нужно действительно стараться сохранять концентрацию до самого последнего очка. Кончита всё время напоминала мне: «Сохраняй концентрацию». В общем, я просто рада, что смогла завершить это дело.

— Вы сказали в интервью на корте, что заклеиваете пальцы ног. Что с ними?

— (Смеётся). У меня небольшие волдыри на пальцах ног. Мы заклеиваем их всю неделю, с тех пор как я приехала в Аделаиду. Так что каждое утро это была та же рутина. Я приходила, ложилась на стол, а физиотерапевт всё для меня готовил. Мы заклеивали, проводили немного времени, общались, и всё такое. Очевидно, таким же образом заклеивали мою лодыжку. Потом у меня была та же рутина заклеивания ног. Я просто чувствовала, что это своего рода моя обязанность – поблагодарить физиотерапевтов за то, что они каждый день приходили ко мне, готовили тейпы, заботились о моих пальцах ног.

Сегодня другой физиотерапевт сказала: «Давай сделаем финальные заклейки пальцев ног». Я такая: «Что это?». И она нарисовала смайлики на моих пальцах ног, типа мультяшные лица. Я сфотографировала это и выложила на своей странице в соцсетях, чтобы вы все могли это увидеть. Это было довольно смешно. Так что было забавно упомянуть это в интервью на корте.

Весёлые заклейки на ногах Мирры Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

— Получается, в этом вы становитесь похожи на Рафу? В плане суеверий.

— Я стараюсь этого не делать. Раньше мне было очень тяжело в этом плане, буквально каждая мелочь имела для меня значение. Но теперь, когда ты проигрываешь много раз, делая одно и то же, думая о суевериях, выполняя те же ритуалы… Ты понимаешь, что это не работает.

Однако каждый раз, когда ты проходишь дальше в турнире, ты всё равно чувствуешь, что должен соблюдать какой-то ритуал, чтобы это работало. Сегодня так и вышло, когда я делала разминку. Когда я делаю какие-то упражнения, Кончита [Мартинес] обычно говорит: «О, это получилось хорошо, ты улучшилась». Я сказала ей сегодня: «Не забудь проговорить вслух эту фразу». Она послушно повторила, и мы продолжили этот ритуал. Но потом я точно так же сказала: «Ладно, достаточно», потому что иногда это не помогает. В общем, я думаю, чем больше ты на этом фокусируешься, тем больше это мешает тебе.

— На твоей куртке есть надпись «Я хочу поблагодарить себя». Откуда это пошло?

— Это началось, когда я впервые сказала эту фразу. Это было в Яссах, когда я выиграла свой первый турнир. С тех пор, каждый раз, когда я выигрываю и у меня есть речь, я всегда благодарю себя. Но это не моя идея, я украла её у Снуп Догга. Я увидела, как он благодарил себя в каком-то интервью, и на заднем плане играла его песня. Людям нравится, когда я говорю себе спасибо. Я благодарила себя в Дубае и Индиан-Уэллсе. Так что эти слова стали тем, что я говорю в речи.

— Вы играли пару матчей в Брисбене, а потом ещё и много поединков здесь. Это то, что заставляет вас чувствовать себя лучше перед «Шлемом»? Или же вас беспокоит количество сражений, которые вы сыграли перед Мельбурном?

— Я бы сказала, что это меня точно не беспокоит. Думаю, если вы играете много матчей, а потом ещё и побеждаете в них, то это даёт только уверенность в себе и в своей игре. Я никогда ещё не играла в финале турнира прямо перед «Шлемом». В общем, в мою голову пойдёт больше уверенности и игровой практики, чем беспокойства.

Турнир в Аделаиде проходил с 12 по 17 января. Соревнования женщин на Australian Open состоятся с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».