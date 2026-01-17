Без Синнера и Алькараса до полуфинала. Возможный путь Медведева на Australian Open — 2026

Australian Open – 2026 стартует совсем скоро – в ночь на воскресенье, 18 января, по московскому времени! А значит, пришло время изучить путь наших спортсменов на ближайшие две недели. Особое внимание в этом году привлекает Даниил Медведев.

Во-первых, у Даниила в этом году невысокий посев – только №11 – из-за чего он рисковал попасть на опасных оппонентов на более ранней стадии. Об этом россиянин, кстати, говорил за пару недель до турнира.

«У меня невысокий посев, так что могу попасть на очень сложного соперника уже в начале. Но иногда случаются сенсации, и можно, даже имея невысокий посев, получить хорошую сетку или просто на старте обыграть сильного игрока. Никогда не знаешь наверняка.

Что касается моих шансов на победу: на текущий момент я уже не фаворит и не считаюсь тем, кто может выиграть всё, но я буду стараться как можно быстрее снова стать этим человеком», — поделился Медведев на пресс-конференции в Брисбене, где он завоевал свой 22-й титул в карьере.

А во-вторых, Даниил трижды боролся в Австралии за кубок. Только вот до него так ни разу и не добрался. Хотя в двух последних финалах был очень близок к заветной цели.

Что касается сетки, то она для Медведева сложилась весьма удачно. Вопреки всем страхам, которые могли терзать Даниила и его болельщиков до жеребьёвки.

Первый круг: Йеспер де Йонг

Медведев начнёт выступление в Мельбурне в ночь на понедельник, 19 января. Первым соперником россиянина станет представитель Нидерландов Йеспер де Йонг.

Что известно об этом парне? Ему 25 лет, в рейтинге сейчас стоит №73, максимум был 71-й ракеткой мира в начале января. Играл в основе всех турниров «Большого шлема», взял семь трофеев на уровне ITF, а на Australian Open даже одержал победу в первом круге в сезоне-2024. Друг с другом Медведев и де Йонг ранее не встречались.

В прошлом сезоне Даниил с трудом выиграл стартовый матч в Мельбурне. Тогда в пяти сетах он одолел 414-ю ракетку мира Касидита Самрея, а следом в тяжёлом поединке уступил Лёнеру Тьену. В этом году Медведев приехал в Австралию в более убедительной форме, однако начальные стадии ТБШ бывают опасны. Следует оставаться бдительным.

Йеспер де Йонг Фото: Hu Chengwei/Getty Images

Второй круг: Кентен Алис/Алехандро Табило

С одной стороны, любого из возможных соперников во втором круге можно счесть коварным. С другой – когда Медведев в форме, ни одно из имён его не пугает. Но про них всё же стоит поговорить.

Кентен Алис (№85) и Алехандро Табило (№81) могут играть в тягучий теннис, но второй в этой паре всё же бывает надёжнее первого. Например, у Табило в активе три титула на уровне ATP, у Алиса – 0. У Алехандро нет поражений (как и побед) над Медведевым, а у Кентена – сразу два неудачных матча с россиянином.

И Алис, и Табило на Australian Open максимум добирались до второго круга. Удастся ли кому-то из них улучшить результат в этом году – большой и спорный вопрос.

Третий круг: Артур Риндеркнеш/Камиль Майхшак

В теории уже в третьем круге Медведев может столкнуться с проблемами. Всё же здесь в соперники может достаться либо Артур Риндеркнеш (№26), которому Даниил проиграл в полуфинале Шанхая в прошлом году, либо Камиль Майхшак (№58), который в том сезоне на «Шлемах» потрепал нервы Карену Хачанову.

Кстати, с Майхшаком Медведев встречался совсем недавно, в четвертьфинале Брисбена на прошлой неделе. Победа, что логично, осталась за Даниилом (6:7, 6:3, 6:2).

Четвёртый круг: Лёнер Тьен/Феликс Оже-Альяссим

А вот здесь делаем остановку. Если вас при мысли о матче с вывеской Медведев – Тьен бросает в дрожь, представьте, каково при этом самому Даниилу. Именно Лёнеру россиянин уступил во втором круге Australian Open в прошлом году – 3:6, 6:7, 7:6, 6:1, 6:7.

В Мельбурне на этой неделе Медведеву задали вопрос о возможной встрече с Тьеном.

«Мы сыграли всего несколько матчей, однако они оказались просто нереальными. Один из них был не в рамках ATP-тура [на Australian Open – 2025], но это была отличная встреча. Как по мне, он классный игрок. Да, он ещё очень юн и ему есть над чем работать. Никогда не знаешь… Например, Янник [Синнер]. Ему было 20, и все понимали, что он может здорово играть, однако никто не знал, что в какой-то момент никто не сможет одолеть его. Многие игроки могут добиться того же, и у него [Тьена] есть такой потенциал. Да, наши стили игры в чём-то схожи, из-за этого иногда мы оба не можем пробить виннер, боремся за каждое очко, читаем подачу друг друга – и ему ещё нужно поработать над этим элементом.

Оборачиваясь назад, я понимаю, что с ним весело играть. До прошлого сезона я не знал его и ментально был не готов к поединкам. Задавал себе вопросы: «Почему? Как? Что происходит?». Теперь же я получаю больше удовольствия», — признался Даниил на пресс-конференции.

В противостоянии с Лёнером Тьеном россиянин уступает (1-2), а с Оже-Альяссимом ведёт (7-2). Так что более опасный соперник на этой стадии, кажется, очевиден.

Четвертьфинал: Андрей Рублёв/Александр Зверев

Вторая неделя на турнире «Большого шлема» никогда не бывает лёгкой. Особенно если тебе приходится играть с одним из приятелей. Именно так может случиться в четвертьфинале у Даниила Медведева.

В случае если в соперники Даниилу достанется третья ракетка мира Александр Зверев, будет проще. Всё же россиянин уверенно ведёт в противостоянии с немцем (14-8). Да и в Австралии парни играли друг с другом: два года назад Медведев одолел Зверева в полуфинале (5:7, 3:6, 7:6, 7:6, 6:3).

В поединке с Рублёвым может быть сложнее. Всё же работа с Маратом Сафиным должна принести свои плоды, самый сладкий из которых – долгожданный выход Андрея в полуфинал на «Шлеме». И отношения у него с Даниилом ближе. Хотя и в этом соперничестве Медведев ведёт с большим отрывом (7-2).

Полуфинал: Карлос Алькарас/Алекс де Минор

Не исключено, что именно в этой части сетки могут случиться сюрпризы и сеяные игроки до решающих стадий так и не доберутся. Всё же Australian Open – не коронный «Шлем» для Карлоса Алькараса, а к форме Алекса де Минора пока есть вопросы. К тому же австралиец, как и Андрей Рублёв, ни на одном из мэйджоров не добирался дальше 1/4 финала.

Однако ни с Алькарасом, ни с де Минором Медведеву легко не будет. Даниил уступает испанцу по счёту личных встреч (2-6), но ведёт у австралийца (8-4). Хотя это, конечно, не имеет значения, когда дело доходит до встречи с Алексом на харде и при родных для него трибунах.

Финал: Янник Синнер/Новак Джокович

Это уровень невероятной сложности. Один из возможных соперников – действующий чемпион турнира, второй – 10-кратный победитель Australian Open и просто теннисный GOAT. Синнеру россиянин уступает по личным встречам 7-8, Джоковичу – 5-10.

Против Янника, кстати, Даниил провёл свой прошлый финал в Мельбурне. Случилось это два года назад. Развернулась целая драма: россиянин вёл 2:0 по сетам, но проиграл с итоговым счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

Как завещают все теннисные легенды, в этом спорте нужно идти от матча к матчу. Так и сделаем. И будем ждать первый поединок Медведева в Мельбурне.

Встреча Даниила с Йеспером де Йонгом запланирована на 19 января, в 3:30 ночи мск. За всеми событиями с Australian Open и успехами наших теннисистов следите на «Чемпионате».