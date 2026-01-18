Скидки
Главная Теннис Статьи

Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Александрова, Соболенко, Блинкова, Бублик, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Блинкова рвётся во второй круг AO-2026! Ещё играют Александрова, Соболенко и Бублик. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
Комментарии
В Мельбурне стартует первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянки.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Australian Open. В воскресенье, 18 января, в Мельбурне будет проведено 32 матча – по 16 в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На кортах появятся и три россиянки – Екатерина Александрова (11-й номер посева), Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова. Из представителей топ-10 посева первые поединки проведут Арина Соболенко (1), Карлос Алькарас (1), Александр Бублик (10), Александр Зверев (3) и Жасмин Паолини (7). Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Талия Гибсон
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Зейнеп Сёнмез
Турция
Зейнеп Сёнмез
З. Сёнмез
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 09:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
         
Чжосюань Бай
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби
Australian Open (м). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Адам Уолтон
Австралия
Адам Уолтон
А. Уолтон
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Накануне старта Australian Open в Мельбурне прошла жеребьёвка одиночных сеток Открытого чемпионата Австралии, первого турнира «Большого шлема» в сезоне. На турнир заявились почти все сильнейшие теннисисты. Давайте изучим сетки.

Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
Медведев и Синнер в разных половинах, Мирра идёт на Соболенко в полуфинале: жеребьёвка AO
00:31 Даниил Сальников

За кем следить 18 января на Australian Open — первом в сезоне турнире «Большого шлема», читайте в нашем подробном анонсе дня.

6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Александрова, Бублик и Соболенко на Australian Open
6 топ-матчей воскресенья в теннисе: Александрова, Бублик и Соболенко на Australian Open
00:01 Даниил Сальников

Расписание воскресенья

Сегодня стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

Комментарии
