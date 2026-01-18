Блинкова рвётся во второй круг AO-2026! Ещё играют Александрова, Соболенко и Бублик. LIVE!

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию стартового игрового дня на Australian Open. В воскресенье, 18 января, в Мельбурне будет проведено 32 матча – по 16 в верхних половинах сеток у мужчин и женщин. На кортах появятся и три россиянки – Екатерина Александрова (11-й номер посева), Анна Блинкова и Анастасия Павлюченкова. Из представителей топ-10 посева первые поединки проведут Арина Соболенко (1), Карлос Алькарас (1), Александр Бублик (10), Александр Зверев (3) и Жасмин Паолини (7). Следите за всеми подробностями в нашем лайве дня.
Накануне старта Australian Open в Мельбурне прошла жеребьёвка одиночных сеток Открытого чемпионата Австралии, первого турнира «Большого шлема» в сезоне. На турнир заявились почти все сильнейшие теннисисты. Давайте изучим сетки.
За кем следить 18 января на Australian Open — первом в сезоне турнире «Большого шлема», читайте в нашем подробном анонсе дня.
Расписание воскресенья
Сегодня стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.
