Александрова проиграла на старте Australian Open — 2026! Хотя в решающем сете вела 3:0

Australian Open – 2026 официально стартовал! Ура! Мы уже посмотрели первые матчи с участием российских теннисистов. Рассказываем, как обстоят дела к утру.

Одной из первых на корт вышла Анна Блинкова (№62). В прошлом году она уступила во втором круге Магдалене Френх, но на старте турнира одолела хозяйку кортов Дарью Сэвилл.

Похожее начало пути сложилось для россиянки и в этот раз – в первом поединке ей предстояло сразиться с австралийской, обладательницей уайлд-кард и 121-й ракеткой мира Талией Гибсон.

Гибсон ещё юна, ей только 21 год. В 2025-м она, кстати, тоже стартовала на Australian Open с победы – переиграла Зейнеп Сёнмез. Но в следующем же круге, как и Блинкова, завершила борьбу.

Увы, ничего не клеилось у Блинковой в матче с Гибсон, очень много активных действий она позволяла совершать сопернице. Уже в первом гейме австралийка сделала брейк, а в сумме за сет у неё их набралось три штуки. Хотя ошибались обе: Талия за партию набрала 10 невынужденных, Анна – семь. Однако если хозяйка кортов срывала удары, но при этом действовала активно и часто шла вперёд, то россиянка допускала неточности и сидела в обороне. Отсюда и результат в стартовом сете – 6:1 в пользу Гибсон.

К середине второй партии Блинкова разыгралась, в шестом гейме спасла три брейк-пойнта, а затем сразу забрала подачу соперницы, однако вывести свою игру на стабильный уровень Анна так и не смогла. Итог этой встречи: 1 час 17 минут, счёт 6:1, 6:3 и победа 121-й ракетки мира Гибсон. Статистика по активно выигранным розыгрышам и невынужденным ошибкам получилась показательной: 43/26 у австралийки и лишь 5/12 у россиянки. «Перебила» Талия Анну в этом матче.

Дальше Гибсон сыграет с победительницей встречи Барбора Крейчикова – Диана Шнайдер. Девушки должны сразиться утром в понедельник, 19 января. А Блинкова продолжит выступление в парном разряде с Камиллой Рахимовой.

Ранним утром в первый игровой день выступила и Екатерина Александрова (№11). Прошлогодний Australian Open сложился для россиянки совсем не так, как хотелось – с поражения в первом же матче от Эммы Радукану. Лучшим результатом Екатерины в Мельбурне был третий круг.

В этом году первой соперницей Александровой стала Зейнеп Сёнмез – 112-я ракетка мира и квалифаер, выбившая единственную россиянку в финале отборочного турнира Анастасию Гасанову. В сезоне-2025 молодая турчанка, как и Александрова, в Мельбурне завершила борьбу в первом круге. Так что давление на обеих теннисистках было невелико – как минимум им не нужно в ближайшие недели защищать большое количество очков.

Но, как часто бывает, девушки сами создавали себе трудности по ходу встречи. Александрова не сразу влилась в матч, отдала свою подачу, после чего тут же проснулась, забрала четыре гейма подряд и была буквально в шаге от победы в сете. Однако помешала сама себе. Екатерина вдруг стала играть слишком пассивно, засиживалась на задней линии и всё чаще ошибалась. Из-за этого возникли суета и нервы. Как итог: россиянка упустила стартовый сет, а Сёнмез отыгралась по геймам с 2:5 до 7:5.

Зейнеп Сёнмез Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Зейнеп поймала волну и на старте второй партии оформила ранний брейк. Помогали ей в этом глубокие удары под заднюю линию, взрывные комбинации с выходами к сетке и относительная терпеливость при активности в розыгрышах. Но к пятому гейму турчанка растеряла концентрацию, немного дала слабину и пустила Александрову вперёд. Екатерина повела – 5:3.

При счёте 5:3, 40:40 на подаче Александровой стало плохо болбою – всё же палящее дневное солнце и 27 градусов жары не щадят никого. Возникла восьмиминутная пауза, которая выбила из колеи Сёнмез. Турчанка то ли стала переживать за самочувствие ребёнка, то ли сама стала себя неважно ощущать, из-за чего упустила сет, в котором вела с брейком – 4:6.

В решающей партии Сёнмез изо всех сил пыталась вернуть пиковую форму с концовки первого сета. А Александрова тем временем постепенно возвращалась в игру, стала действовать надёжнее и разнообразнее. Кульминацией этой встречи точно стал гейм при счёте 2:3 на подаче Зейнеп. Он длился почти 15 минут! А ещё остался за турчанкой и подарил ей былую уверенность в своей игре.

Сёнмез вновь стала действовать агрессивно, благодаря чему сразу следом оформила брейк и отыгралась по геймам с 0:3 до 4:3. После этого продолжилась череда брейков, которую остановила Зейнеп. У Екатерины же всё летело то в сетку, то по аутам.

При 5:4 Сёнмез немного заволновалась, но с четвёртой попытки всё же подала на матч. В итоге 112-я ракетка мира выбила с Australian Open 11-й номер рейтинга за 2 часа 37 минут и с итоговым счётом 7:5, 4:6, 6:4.

Дальше у Сёнмез – Анна Бондарь или Элизабет Мандлик. А Александрова продолжит выступление в паре с Винус Уильямс.

Впереди – две недели насыщенного, яркого, всепоглощающего тенниса. А следить за Australian Open проще и интереснее вместе с «Чемпионатом».