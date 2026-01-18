Джокович шокировал всех своим видом в Мельбурне. Неужели Новак провалит Australian Open?

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович на протяжении карьеры всегда отличался невероятной уверенностью в себе. Именно убеждённость в способности преодолеть любые препятствия, независимо от обстоятельств или соперника, привела его к статусу величайшего в своём виде спорта.

Сейчас заветной целью 38-летнего Джоковича является завоевание столь вожделенного 25-го титула на «Шлемах». Сможет ли Новак сделать это на Australian Open? Вероятность не слишком высокая, поскольку сам серб, похоже, не слишком верит в свою способность конкурировать с молодыми Янником Синнером и Карлосом Алькарасом.

Джокович на пресс-конференции перед стартовым матчем AO с испанцем Педро Мартинесом-Портеро выглядел неуверенным в себе. Новак признал, что ему банально не хватило сил для участия в турнире категории ATP-250 в Аделаиде, хотя он всерьёз планировал туда поехать для получения игровой практики на старте сезона.

«Я завершил сезон в первую неделю ноября, так что прошло много времени с момента последнего выхода на корт. Я взял небольшой отпуск, чтобы восстановить тело, потому что это самая трудоёмкая часть подготовки за последние два года — и чтобы перезапустить организм, и чтобы восстановиться. К сожалению, у меня был небольшой сбой, и я не смог выступить в Аделаиде, поэтому не поехал туда, но здесь, на Открытом чемпионате Австралии, всё пока идёт очень хорошо. Конечно, каждый день есть над чем работать, однако в целом я чувствую себя готовым к соревнованиям», – заявил Джокович.

Вся предсезонная работа Джоковича свелась к небольшому количеству тренировок с известным специалистом по биомеханике Марком Ковачем.

«Мы работали вместе в Афинах всего семь или восемь дней, но, возможно, ещё поработаем. Он очень квалифицированный и высокообразованный эксперт в области биомеханики и кинематической цепи. Это главная причина, по которой мы его пригласили – он один из самых цитируемых экспертов в теннисе, опубликовал множество книг, проводит курсы и лекции по этим темам. Мы искали людей, наиболее авторитетных и востребованных в этой области, людей с опытом. Борис Боснякович и я провели с ним семь или восемь дней в Афинах, и это было действительно фантастически. У нас была возможность поработать над определёнными аспектами моей игры, что для меня всегда в приоритете.

Конечно, тактика и анализ соперника всегда присутствуют, особенно по мере приближения турниров, но, когда у меня есть время, я каждый год стараюсь работать над собой и улучшать определённые части своей игры по сравнению с предыдущим годом. Сейчас я чувствую, что двигаюсь не так, как раньше. Возможно, я потерял несколько десятых секунды в скорости, предвидении и принятии решений на корте по сравнению с периодом, когда доминировал в теннисе. Всё нормально, это биология. Сейчас мне нужно компенсировать то, что я потерял, совершенствоваться, чтобы скрывать свои слабости и подчёркивать свои сильные стороны – чтобы конкурировать на самом высоком уровне с Алькарасом, Синнером и всеми остальными», — отметил Джокович.

Новак Джокович выглядел подавленно на пресс-конференции перед Australian Open Фото: Andy Cheung/Getty Images

Новак не стал совсем вдаваться в пессимизм и констатировал свою готовность к Australian Open, однако способность соперничать конкретно с Синнером и Алькарасом за титул такой уверенности у него не вызывает. Джокович лишь «пытается быть рядом» и надеется на встречу с кем-то из них на решающих стадиях турнира.

«Мне немного не хватает игры ногами, чтобы конкурировать с этими ребятами на последних стадиях турниров «Большого шлема». Я выкладываюсь на максимум, как и в 2025 году, где, как мне кажется, выступил очень хорошо, бросал им вызов на пути к титулу. Не нужно больше восхвалять Синнера или Алькараса, их уже достаточно хвалили. Мы знаем, насколько они сильны, они заслуживают быть там, где находятся, они доминирующие силы в мужском теннисе на сегодняшний день. В моём случае я всё ещё пытаюсь быть рядом, не столько с точки зрения рейтинга, хотя приятно быть №4, но это не влияет на подход к турниру «Большого шлема». Сейчас моя главная задача — заботиться о теле и относиться к каждому матчу как к финалу, но при этом набирать импульс и не тратить энергию впустую. Надеюсь снова дойти далеко в Австралии, мне бы очень хотелось получить шанс сразиться с одним из них, а может, и с обоими. Посмотрим, что будет», – сказал Новак.

В целом Джокович выглядел на удивление подавленным во время пресс-конференции, что отметили присутствовавшие там журналисты. Ведущая The Tennis Podcast Кэтрин Уитакер первой выразила свою обеспокоенность.

«Я была весьма шокирована тем, насколько усталым, измождённым и смирившимся выглядел Новак», — отметила Уитакер.

«Да, я тоже так подумал. Модератор представил его как игрока, который участвует в 21-м Открытом чемпионате Австралии. Возможно, это утомляет и надоедает, когда ты прошёл через весь этот процесс, выиграл турнир 10 раз и побывал на стольких пресс-конференциях перед турниром? Может быть, трудно проявлять особый энтузиазм. Не то чтобы он был невежлив, когда вошёл. Новак уделил всем вопросам должное внимание, однако в его поведении чувствовалась какая-то нехватка энергии. Ему не хватало задора. Честно говоря, он даже не пытался быть активным. У него не было позитивных эмоций. Я спросил Новака о его здоровье. Он сказал, что снялся с турнира в Аделаиде на прошлой неделе, потому что почувствовал что-то неладное с шеей. И у меня нет ощущения, что он преодолел свои проблемы, если можно так выразиться», — согласился её коллега Дэвид Лоу.

Возможно, всё это хитрая тактика, чтобы запутать соперников. Джокович намеренно скромничает, чтобы его перестали воспринимать всерьёз те же Синнер и Алькарас. Год назад подобная тактика сработала в четвертьфинале AO с Карлосом, когда Новак страдал от болевых ощущений в колене, но в итоге одолел молодого испанца на корте.

Три дня назад Джокович в тренировочном матче уверенно обыграл 31-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо (6:3, 6:4) всего за 80 минут. Нельзя сказать, что Новак в ужасной форме и как-то особо подавлен. Он много шутил в интервью на корте с Тиафо, а затем весело проводил время на выставочных поединках Роджера Федерера в пятницу и субботу, в том числе тепло приветствовал некогда принципиального соперника.

Новак Джокович приветствует Роджера Федерера Фото: Andy Cheung/Getty Images

Только время покажет, насколько хорошо Джокович готов к AO-2026. Мало кто удивится, если Джокович доберётся до полуфинала, где ему светит потенциальная встреча с Синнером. Однако замахнуться на большее будет непросто, если вообще возможно, поэтому излишнюю скромность Новака в каком-то смысле стоит понять – нет смысла зазнаваться, если ты уже действительно не являешься главным претендентом на титул.