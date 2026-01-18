Павлюченкова сенсационно проиграла 697-й ракетке на AO. А Соболенко и Бублик прошли дальше

Анастасия не защитила очки за четвертьфинал и откатится в конец топ-100, а то и выпадет из неё.

В воскресенье, 18 января, в Мельбурне стартовал очередной розыгрыш Открытого чемпионата Австралии. Как обычно, это первый в сезоне турнир «Большого шлема». Первыми запусками организаторы поставили несколько любопытных матчей. Увы, российские теннисистки Екатерина Александрова и Анна Блинкова потерпели в них поражения. Об этих поединках читайте в отдельном материале.

Первая ракетка мира Арина Соболенко, посеянная, разумеется, под первым номером, противостояла Тьянцоа Ракотоманга-Ражане, которой дали уайлд-кард в основную сетку. 20-летняя француженка занимает 118-ю строчку в мировой классификации. Сегодня она провела свой второй матч в основной сетке ТБШ, после того как дебютировала на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

Соболенко же, которая из четырёх своих титулов на мэйджорах два взяла именно в Мельбурне, готовилась к турниру, держа в уме прошлогодний выход в финал. Встречу с участием белорусской теннисистки почтили своим вниманием легендарные Род Лэйвер и Роджер Федерер, у которых на двоих 31 титул ТБШ в одиночных разрядах.

В первом сете Ракотоманга-Ражана дала настоящий бой Соболенко. Француженка неожиданно начала игру с того, что взяла подачу соперницы. И хорошо ещё, что белоруска смогла ответить обратным брейком — 1:1. В дальнейшем Арина всё же захватила инициативу. Брейк-пойнты зарабатывала только она, хотя реализовывать их не получалось. И всё же в концовке Соболенко добилась своего. В 10-м гейме, принимая при 5:4, Арина использовала первый же сетбол на приёме — 6:4 за 46 минут.

Во второй партии всё было уже ожидаемо — сюрприза не случилось. Соболенко в четырёх геймах на своей подаче проиграла только три очка. Во всех трёх геймах на приёме она заработала брейк-пойнты, а подачу соперницы смогла взять дважды. В седьмом гейме Арина подала на матч — 6:4, 6:1 за 1 час 17 минут. Эта победа стала для белоруски 101-й на ТБШ, так что вторая сотня открыта. Кроме того, Соболенко в 15-й раз подряд обыграла на «Шлеме» теннисистку, не входящую в топ-100.

47-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова вышла на корт с Чжосюань Бай, занимающей 702-е место в рейтинге WTA. Год назад Павлюченкова дошла до четвертьфинала Australian Open — излишне говорить, сколь важен был для неё этот матч. Что касается китайской теннисистки, то она лишь в пятый раз попала в основную сетку ТБШ. Бай даже в квалификацию прошла по защищённому рейтингу, но выиграла все три встречи отбора.

Стоит отметить, что это уже 18-е участие Павлюченковой в основной сетке AO, и из действующих теннисисток больше только у 45-летней Винус Уильямс, которая тоже играет на этом турнире. А по количеству участий в основных сетках ТБШ (67) Анастасия идёт вровень с легендарной Мартиной Навратиловой — россиянка и чехословацкая американка делят девятую строчку.

Анастасия Павлюченкова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Начало первого сета выдалось равным – 2:2. После этого у Павлюченковой участились ошибки, и Бай этим воспользовалась. Китаянка забрала три гейма подряд, сделав два брейка, в промежутке между которыми ушла с брейк-пойнта — серии этой могло и не быть. Анастасия, уступая 2:5, не позволила сопернице подать на партию, но со второй попытки та закончила сет — 6:4 за 47 минут.

В начале второй партии Павлюченковой тоже пришлось тяжело. Однако Анастасия отыграла все четыре брейк-пойнта, и после этого дела наконец-то пошли на лад. В оставшейся части сета у её соперницы больше не было таких шансов на приёме. Что касается россиянки, то после 2:2 она взяла четыре гейма подряд, дважды добившись брейка, — 6:2 за 42 минуты. И матч перешёл в решающую партию.

В третьем сете Павлюченкова сразу же отдала подачу, однако в четвёртом гейме Бай преподнесла ей ответный подарок — 2:2. Дальше теннисистки шли уже без брейк-пойнтов и так добрались до решающего тай-брейка, игравшегося до 10 очков. Там россиянка четырежды уступала с мини-брейком, столько же раз спасалась — в последнем случае ей удалось отыграть матчбол. Счёт стал 9:9, то есть это случилось прямо перед третьим переходом. Потом Анастасия сама упустила матчбол, а вот китаянка больше не ошибалась — 6:4, 2:6, 7:6 (12:10) за 2 часа 45 минут.

Это поражение стало наихудшим в профессиональной карьере Павлюченковой, если иметь в виду рейтинг соперницы. В Окленде в 2024 году Анастасия уступила Аманде Анисимовой — будущая двукратная финалистка ТБШ была тогда 373-й в рейтинге. Россиянка не защитила очки за 1/4 финала AO-2025 и теперь откатится в конец первой сотни, а может, даже выпадет из неё, если её обгонят те, кто сзади.

Во втором круге Соболенко и Бай сразятся друг с другом. Что касается выступлений россиянок, то все они — Александрова, Блинкова и вот теперь Павлюченкова — сегодня уступили.

Также в женской сетке стоит отметить большущую сенсацию. Украинка Марта Костюк, здорово выглядевшая в начале сезона, покинула турнир после первого же матча. 20-я ракетка мира за три с половиной часа уступила француженке Эльзе Жакемо. Все три партии заканчивались на тай-брейке, и 60-я ракетка мира победила со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 7:6 (10:7). Костюк во втором сете не подала на матч, а пару геймов спустя ещё и матчбол на приёме упустила.

Бывшая россиянка Анастасия Потапова, выступающая за Австрию, устроила, пожалуй, самый яркий камбэк дня. Её соперницей была Сюзан Ламенс. Нидерландская теннисистка вела 6:3, 5:1 и готовилась подавать на матч. И вот Потапова смогла выбраться из такой тяжелейшей ситуации. В этой второй партии Анастасия повесила сопернице скрытую «баранку», а в третьем сете додавила её — 3:6, 7:5, 6:2 за 2 часа 12 минут.

Ну а легендарная Винус Уильямс и не думает уходить на пенсию! Семикратная чемпионка ТБШ в одиночном разряде, которой уже 45 лет, провела матч с Ольгой Данилович, которая годится ей в дочери (сербке 24 года). Данилович идёт 69-й в рейтинге, а Уильямс-старшая, которая по понятным причинам уже редко выступает, располагается на далёкой 578-й строчке.

Это уже 22-е участие Уильямс на AO — первое с 2021 года. Это рекордный показатель. Дебютировала она на турнире в далёком 1998 году, в 17 лет. 45-летняя Винус стала самой возрастной участницей AO в Открытую эру. Мэйджор в Мельбурне она не выигрывала — были два финала только (в 2003 и 2017 годах, оба раза побеждала младшая сестра Серена).

Винус Уильямс Фото: Morgan Hancock/Getty Images

По ходу первого сета титулованная американка упустила сетбол на приёме, но на тай-брейке выиграла партию — 7:6 (7:5). Во втором сете Данилович с единственным брейк-пойнтом на двоих очень быстро взяла реванш — 6:3 всего за полчаса.

В решающей партии Винус вела 4:0, но проиграла все оставшиеся геймы. Ключевым на этом отрезке стал девятый гейм, когда Данилович после кучи «ровно» реализовала третий брейк-пойнт. После этого Ольга подала на матч — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 за 2 часа 19 минут.

В мужской сетке Александр Бублик (10), 10-я ракетка мира, сражался с американцем Дженсоном Бруксби, 48-м номером рейтинга ATP. Бублик исторически неудачно выступает на AO. Пока его максимумом здесь является выход во второй раунд. А с 2023 по 2025 год Александр неизменно проигрывал в первом же матче. Бруксби же в 2023-м дошёл до 1/16 финала в Мельбурне, а год назад покинул турнир после первого круга.

В личных встречах американец тоже имел преимущество над теннисистом из Казахстана. Дженсон победил в Монреале-2022 со счётом 6:2, 6:3. Несмотря на всё это, Бублик, набравший топ-форму, всё равно был явным фаворитом. И прогнозы подтвердились.

Первая партия закономерно осталась за Бубликом. Теннисист из Казахстана в первом же гейме сделал брейк и в дальнейшем держал преимущество. Поволноваться ему пришлось лишь однажды, в шестом гейме, когда пришлось отыгрывать брейк-пойнт. В остальном же всё было в порядке, и в 10-м гейме Александр подал на сет — 6:4 за 39 минут. В этой партии он собрал четыре эйса, а точность попадания первой подачи составила убийственные 90%.

Во втором сете в целом мало что изменилось. Как и в стартовой партии, Бублик начал с брейка. Только в этот раз посражаться за подачу ему пришлось чуть больше. В шестом гейме он ушёл с двойного брейк-пойнта, а подавая на матч при 5:4, не дал сопернику реализовать ещё один шанс и дожал — 6:4 за 44 минуты.

В третьем сете Бруксби смог ответить на ранний брейк в исполнении соперника, принявшегося собирать невынужденные ошибки, — 2:2. Американец проявил упорство, но Бублик не дал ему устроить четвёртый сет. Ключевым моментом третьей партии стало то, что Александр в восьмом гейме отыграл два брейк-пойнта, которые были скрытыми сетболами, — так счёт стал 4:4. После этого казахстанский теннисист сделал брейк и подал на матч — 6:4, 6:4, 6:4 за 2 часа 7 минут. 73% попадания первой подачи и 13 эйсов — хорошие показатели. А на 47 активно выигранных очков пришлось 40 невынужденных ошибок — многовато.

На послематчевом интервью у Бублика спросили: «Впереди два выходных. Будет возможность немного насладиться Мельбурном или сразу вернётесь к тренировкам?» Он ответил: «Знаете, я не большой любитель тренировок. Конечно, надо готовиться, держать форму. Надеюсь, меня не поставят на 11 утра».

Во втором круге Александра ожидает встреча с 33-летним венгром Мартоном Фучовичем, 54-й ракеткой мира.

Александр Бублик Фото: Morgan Hancock/Getty Images

Нельзя пройти мимо ещё нескольких матчей. 22-я ракетка мира Флавио Коболли не взял ни партии у 186-го номера рейтинга ATP Артура Фери — 7:6 (7:1), 6:4, 6:1 в пользу британца. Коболли допустил 38 невынужденных ошибок, восемь из которых — двойные.

А квалифаер Майкл Чжэн, проведший первый матч на уровне тура, в пятисетовике одолел куда более известного соотечественника Себастьяна Корду. 174-й номер классификации обыграл 53-ю ракетку мира со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 6:7 (0:7), 6:3. Матч продолжался почти четыре часа. 22 эйса и положительное соотношение виннеров/невынужденных ошибок (71/58) не спасли сына Петра Корды, чемпиона AO-1998.

А первая ракетка мира Карлос Алькарас (1), защищающий очки за четвертьфинал, провёл матч с местным теннисистом Адамом Уолтоном, 81-м номером мировой классификации. В последние два сезона Уолтон терпел поражения в первом круге AO, и никто не удивился бы третьей неудаче подряд, ведь в соперниках был шестикратный чемпион ТБШ. Тем более что Алькарас обыграл оппонента на траве Лондона полгода назад (это не Уимблдон, а «пятисотник»), пусть и не без трудностей — 6:4, 7:6 (7:4).

Первый сет Алькарас провёл, как и подобает второму фавориту турнира (после Янника Синнера), — без единого брейк-пойнта у соперника. Испанец был хорош в своих пяти геймах, отдав в них всего четыре очка. На приёме он периодически выходил на брейк-пойнты, упускал их, но в восьмом гейме всё-таки взял чужую подачу, после чего подал на партию — 6:3 за 35 минут.

Во втором сете Алькарас в четвёртом гейме не удержал подачу и стал уступать с брейком — 1:3. Но испанские болельщики недолго переживали за своего любимца. Карлосу удался обратный брейк, и после этого брейк-пойнтов уже не было. На тай-брейке Уолтон не взял ни одного своего мяча, и Алькарас взял и эту партию — 7:6 (7:2) за 1 час 1 минуту.

В третьем сете залогом успеха Алькараса стал брейк под ноль, сделанный в шестом гейме. Уолтон ни до, ни после этого не выходил на брейк-пойнты. А в восьмом гейме испанец принял на матч — 6:3, 7:6 (7:2), 6:2 за 2 часа 8 минут. Во втором круге Карлос сыграет с теннисистом по имени Янник, но это будет не Синнер, с которым возможна встреча в финале, а немец Ханфман. 34-летний теннисист занимает 102-е место в мировом рейтинге.

В понедельник, 19 января, ожидается насыщенный день. Свои матчи, в частности, проведут Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова.