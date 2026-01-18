Скидки
Australian Open 2026: расписание понедельника 19 января, Медведев, Мирра Андреева, Рублёв, live-трансляции, сетки, где смотреть

7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Мирра и Рублёв на Australian Open
Даниил Сальников
Australian Open — 2026: расписание на 19 января
Комментарии
За кем следить 19 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 19 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Йеспер де Йонг (Нидерланды), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг

Интрига: продолжит ли Медведев победную серию, начатую в Брисбене?

Даниил Медведев начал сезон с победы на турнире в Брисбене. Теперь россиянин стартует на Australian Open матчем с нидерландцем Йеспером де Йонгом, занимающим 73-е место в рейтинге ATP. Теннисисты ранее друг с другом не встречались, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Кентен Алис — Алехандро Табило.

Даниил переживал, что рано встретится с опасными соперниками:
🎾 4:30*: Маттео Арнальди (Италия) — Андрей Рублёв (Россия, 13), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: сумеет ли Рублёв впервые в карьере добраться до полуфинала ТБШ?

Андрей Рублёв — один из самых стабильных теннисистов современности. Он выходил в 10 четвертьфиналов на всех ТБШ, в том числе трижды – на Australian Open (2021, 2023, 2024). А вот до полуфинала россиянин ни разу пока не добирался. Путь на турнире-2026 Андрей начинает матчем с итальянцем Маттео Арнальди. У теннисистов довольно богатая история встреч. Они уже играли раньше четыре раза, и счёт пока равный — 2-2. В Вене-2023 и Канаде-2024 сильнее был Рублёв, а на «Ролан Гаррос» — 2024 и в Индиан-Уэллсе-2025 — Арнальди. Победитель новой встречи далее сразится с португальцем Жайме Фарией.

На первом турнире сезона россиянин дошёл до полуфинала:
🎾 5:00*: Джессика Пегула (США, 6) — Анастасия Захарова (Россия, LD), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова

Интрига: даст ли бой Захарова шестой ракетке турнира?

24-летняя Анастасия Захарова попала в основную сетку Australian Open после снятия Вероники Кудерметовой. Ей в соперницы сразу попалась шестая ракетка турнир Джессика Пегула. Теннисистки ранее друг с другом не встречались, а будущая победительница далее померится силами с кем-то из пары Эмилиана Аранго — Маккартни Кесслер.

Анастасия ведёт непростую борьбу за место в элите:
🎾 6:30*: Оксана Селехметьева (Россия) — Элла Зайдель (Германия), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 06:30 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Не начался
1 2 3
         
         
Элла Зайдель
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель

Интрига: сумеет ли Селехметьева впервые в карьере одержать победу на ТБШ?

Оксана Селехметьева пятый раз в карьере выступит на ТБШ, но во всех предыдущих случаях она пока проигрывала в первом круге. Её первой соперницей на Australian Open — 2026 будет немка Элла Зайдель. Теннисистки ранее пересекались на корте один раз — на турнире WTA-125 в Анталье-2025 сильнее оказалась Зайдель. Будущая победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Зарина Дияс — Паула Бадоса.

Прошлый сезон стал для спортсменки лучшим в карьере:
🎾 8:30*: Барбора Крейчикова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия, 23), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 08:30 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: что покажет Диана Шнайдер в матче с двукратной чемпионкой ТБШ?

Перед стартом Australian Open россиянка Диана Шнайдер неплохо провела «пятисотник» в Аделаиде, где её лишь в полуфинале остановила подруга по сборной Мирра Андреева. Первой соперницей Дианы на Australian Open стала очень непростая теннисистка — двукратная чемпионка ТБШ Барбора Крейчикова, которая выпала уже из зоны посева, но до сих пор является грозной силой. Девушки ранее друг с другом не встречались на корте, а будущая победительница матча далее сразится с австралийкой Талией Гибсон.

Разыгравшуюся Диану остановила в Аделаиде лишь Мирра Андреева:
🎾 11:00*: Донна Векич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия, 8), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: как Мирра проведёт первый матч после титула в Аделаиде?

18-летняя Мирра Андреева блестяще провела «пятисотник» в Аделаиде, который выиграла без потери сета. Теперь путь на Australian Open юная россиянка начинает матчем с хорваткой Донной Векич, которая ровно год назад входила в топ-20 рейтинга WTA, а сейчас откатилась на 70-е место. Ранее теннисистки уже пересекались однажды на корте — в Пекине-2024 волевую победу одержала россиянка. Победительница нового матча далее встретится с ещё одной непростой соперницей — гречанкой Марией Саккари.

Россиянка набралась уверенности перед Australian Open:
🎾 12:30*: Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Новак Джокович (Сербия, 4), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: как сыграет Джокович «с листа» на первом в сезоне «Шлеме»?

10-кратный чемпион Australian Open Новак Джокович не сумел выступить на предварительном турнире в Аделаиде и теперь начнёт выступать в Мельбурне «с чистого листа», без игровой практики. Первым соперником серба стал непростой испанец Педро Мартинес-Портеро. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель во втором круге сразится с кем-то из пары Теренс Атман — Франческо Маэстрелли.

Легендарный серб выглядел подавленным перед стартом:
