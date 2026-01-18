Новая битва с американкой Гауфф уже в 1/4 финала? Сложный путь Мирры на Australian Open

Если Андреева дойдёт до решающих стадий, то там её могут ждать Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Расписали все расклады.

В воскресенье, 18 января, в Мельбурне стартовал первый ТБШ сезона-2026 — Australian Open. 18-летняя Мирра Андреева начнёт мэйджор в статусе чемпионки турнира WTA-500 в Аделаиде в хорошем настроении и с отличной игровой практикой. Самое время внимательно посмотреть на сетку россиянки и оценить её возможный путь на австралийском «Шлеме» прямо до финала.

На Australian Open Андреева получила самый высокий посев среди всех российских теннисистов как в женской, так и в мужской сетке, и начнёт борьбу под восьмым номером. В двух предыдущих розыгрышах мельбурнского «Шлема» Андреева добиралась до четвёртого круга: в 2024 году она уступила Барборе Крейчиковой, а в 2025-м проиграла Арине Соболенко. С учётом статуса нашей спортсменки и её недавнего трофея на «пятисотнике» возникает логичный вопрос — сможет ли она пройти дальше в этом году?

Первый круг

Донна Векич (Хорватия)

Свой путь на Australian Open — 2026 Мирра Андреева начнёт с поединка с Донной Векич. Хорватка на данный момент занимает 70-е место в рейтинге WTA, а её наивысшее достижение — 17-я строчка в мировой классификации. За карьеру Векич завоевала четыре трофея, последний раз она выиграла титул на турнире в Монтеррее-2023.

В прошлом сезоне Донна дошла до четвёртого круга Australian Open, где уступила Анастасии Павлюченковой. С Андреевой Векич встречалась лишь однажды — на «тысячнике» в Пекине-2024, и тогда россиянка одержала волевую победу над соперницей (3:6, 6:4, 6:4). С учётом опыта хорватки и давления на старте «Шлема» лёгкой прогулки здесь ждать не стоит, однако текущая форма Мирры позволяет смотреть на это сражение с оптимизмом.

Второй круг

Мария Саккари (Греция)

Во втором круге соперницей Мирры Андреевой станет 30-летняя Мария Саккари, если россиянка победит в первом. Только что греческая теннисистка прошла стартовый барьер, успешно обыграв Леолию Жанжан (6:4, 6:2). Мария занимает 52-е место в мировом рейтинге, хотя ещё в 2022 году поднималась на третью строчку. За карьеру Саккари выиграла два титула, включая «тысячник» в Гвадалахаре-2023, который остаётся её последним трофеем.

Прошлый Australian Open сложился для Марии крайне неудачно — она вылетела уже в первом круге, уступив Камиле Осорио. С Андреевой Саккари ранее не встречалась, так что возможный матч станет для них первым. Если учитывать текущую форму греческой теннисистки, вряд ли этот поединок должен стать серьёзной проблемой для Мирры.

Третий круг

Айла Томлянович (Австралия)

Для Мирры Андреевой наиболее вероятной соперницей на стадии третьего круга выглядит 32-летняя Айла Томлянович. На данный момент австралийка находится на 76-й строчке в мировом рейтинге, а её наивысшим достижением остаётся 32-я строчка, на которую она поднималась в 2023 году. На уровне тура у Томлянович нет ни одного титула, однако она пять раз доходила до финалов турниров WTA-250.

На прошлом Australian Open Айла получила уайлд-кард, но завершила выступление уже во втором круге, уступив Диане Шнайдер. Очных встреч с Андреевой у Томлянович не было, поэтому возможный матч на домашнем для австралийки турнире будет интересной проверкой для Мирры с точки зрения психологической устойчивости под давлением местной публики.

Елена-Габриэла Русе (Румыния)

Ещё одной потенциальной соперницей нашей спортсменки в третьем круге может стать Елена-Габриэла Русе. Румынка сейчас находится на 79-й строчке в рейтинге WTA, а в 2022-м она забиралась на 51-е место. У Русе в коллекции всего один трофей, выигранный в 2019 году в Гамбурге.

На Australian Open — 2025 Елена-Габриэла уступила Мэдисон Киз и покинула турнир уже во втором круге. Ранее Андреева и Русе не пересекались на корте, поэтому возможный матч станет их первым очным противостоянием. Разница в классе слишком очевидна, поэтому этот поединок выглядит для Мирры как формальность на пути к следующему кругу.

Четвёртый круг

Элина Свитолина (Украина)

Обычно на ТБШ сеяные теннисистки начинают встречаться друг с другом с третьего круга, однако сейчас после поражения Даяны Ястремской (№26) Мирра может сразиться с такой соперницей не ранее четвёртого круга. Там для Андреевой не исключён поединок с Элиной Свитолиной. 31-летняя украинка является 12-й ракеткой мира, а в 2017 году была на третьей строчке рейтинга WTA. В активе Свитолиной 19 титулов, включая свежий трофей с турнира в Окленде. В прошлом сезоне Элина добралась аж до четвертьфинала Australian Open, где её остановила будущая чемпионка турнира Мэдисон Киз.

Счёт личных встреч Андреевой и Свитолиной говорит в пользу россиянки — 1-0. Единственный их очный матч прошёл в четвертьфинале Индиан-Уэллса-2025, где Мирра уверенно закрыла соперницу (7:5, 6:3), а впоследствии выиграла и сам турнир. Так что в случае нового поединка украинка захочет взять реванш, и россиянке надо быть готовой к агрессивной игре Элины.

Диана Шнайдер (Россия)

Теоретически в четвёртом круге Australian Open наша спортсменка может встретиться со своей подругой и соотечественницей Дианой Шнайдер. На прошлогоднем розыгрыше турнира Диана зачехлила ракетку в третьем круге, уступив Донне Векич. Статистика личных встреч Шнайдер с Андреевой полностью на стороне Мирры — 2-0, причём последний их поединок она выиграла совсем недавно, в полуфинале Аделаиды (6:3, 6:2). Если учитывать, что во всех предыдущих встречах Андреева выглядела заметно сильнее, возможное дерби в Мельбурне вряд ли станет проблемным для первой ракетки России.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер Фото: Clicks Images/Getty Images

1/4 финала

Кори Гауфф (США)

Настоящие трудности для Мирры Андреевой на Australian Open могут начаться в 1/4 финала, где её потенциальной соперницей станет Кори Гауфф. Про заслуги американки можно говорить долго, ведь сейчас она занимает третье место в рейтинге WTA, а также выиграла два «Шлема». На предыдущем Australian Open Гауфф дошла до четвертьфинала, где её остановила Паула Бадоса.

Счёт личных встреч с Андреевой — 4-0 в пользу Кори. Последнее их сражение на харде состоялось на US Open — 2023, где Гауфф уверенно закрыла россиянку (6:3, 6:2). Для Мирры эта вероятная битва получится серьёзнейшим испытанием, однако в случае победы наша спортсменка получит мощный заряд уверенности и мотивации на оставшуюся часть мэйджора.

Кори Гауфф Фото: Graham Denholm/Getty Images

Эмма Наварро (США)

На стадии 1/4 финала Мирре Андреевой может достаться соперница, которая россиянке вполне по силам — Эмма Наварро. Американка в 2024 году была восьмой ракеткой мира, а сейчас находится на 15-й строчке. На Australian Open — 2025 Эмма вышла в четвертьфинал, где разгромно проиграла Иге Швёнтек.

С Андреевой Наварро встречалась дважды, и оба сражения завершились победой россиянки. Такой расклад позволяет предположить, что потенциальный матч на мельбурнском «Шлеме» не окажется сложным для Мирры и даст ей возможность повысить уверенность в себе перед более тяжёлыми испытаниями.

1/2 финала

Арина Соболенко (Беларусь)

На стадии полуфинала Australian Open Мирре Андреевой придётся совсем уж несладко, ведь на её пути может встать Арина Соболенко. Лидер мирового рейтинга, в прошлом сезоне дошла до финала в Мельбурне, а в 2023 и 2024 годах завоёвывала трофей на этом турнире.

История личных встреч между Андреевой и Соболенко складывается в пользу белоруски — 4-2. Однако последняя битва этих теннисисток осталась за Миррой — в финале Индиан-Уэллса-2025 россиянка сотворила камбэк (2:6, 6:4, 6:3). Любопытно, что на мельбурнском «Шлеме» спортсменки встречались в прошлом году, и победу тогда одержала Арина. Результат потенциального сражения предсказать сложно, но однозначно это будет один из самых напряжённых матчей на мэйджоре.

Жасмин Паолини (Италия)

Ещё одной возможной соперницей Мирры Андреевой на стадии полуфинала будет 30-летняя Жасмин Паолини. В отличие от сражения с Ариной Соболенко, поединок с итальянкой выглядит более проходимым для россиянки. Паолини сейчас занимает седьмое место в рейтинге WTA, а в 2024 году она была четвёртой ракеткой мира. На прошлом Australian Open итальянка покинула турнир уже в третьем круге, уступив Элине Свитолиной.

В личных встречах Жасмин и Мирры счёт в пользу Андреевой — 2-1. При этом на ТБШ за итальянкой осталась победа в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2024 (6:3, 6:1). Для россиянки главная задача — сосредоточиться на своей игре и не вспоминать парижское поражение, и тогда этот поединок пройдёт относительно спокойно.

Финал

Ига Швёнтек (Польша)

В финале Australian Open Мирра Андреева может выйти на Игу Швёнтек. Польская теннисистка на прошлогоднем Australian Open завершила выступление на стадии полуфинала, где её одолела будущая чемпионка Мэдисон Киз. Счёт личных встреч с Андреевой на стороне россиянки — 2-1, их последняя битва прошла в полуфинале Индиан-Уэллса-2025, где Мирра победила в трёх сетах (7:6 (7:1), 1:6, 6:3). В целом если наша спортсменка сохранит концентрацию, будет верить в себя и поймает кураж от выхода в финал, то сможет побороться за титул со второй ракеткой мира.

Аманда Анисимова (США)

Также в финале австралийского «Шлема» Мирру Андрееву может ждать Аманда Анисимова. Американка сейчас занимает четвёртое место в мировой классификации, а лучшим результатом в её карьере было третье место. Прошлогодний Australian Open завершился для Анисимовой поражением от Эммы Радукану во втором круге.

В личных встречах с Андреевой счёт в пользу американки — 1-0. Этот единственный выигранный поединок для американки состоялся в третьем круге «тысячника» в Майами, прервав серию россиянки из 13 побед (7:6 (7:5), 2:6, 6:3). По ходу того матча Мирра обвинила Аманду в ложном медицинском тайм-ауте, а после битвы Анисимова ответила Андреевой в соцсетях и вызвала скандал. Если они сразятся в в финале Australian Open, то битва наверняка будет пламенной и эмоциональной, поэтому от Мирры потребуется максимальная концентрация. Сохранив хладнокровие и сосредоточенность, Андреева способна справиться с Анисимовой.

Перебравшись из Аделаиды в Мельбурн, Мирра Андреева уже успела дать пресс-конференцию, где поделилась мыслями о себе и своём психологическом состоянии. Россиянка также отметила, что теперь она не та, кто будет устраивать истерики на корте. Остаётся дождаться старта Australian Open для нашей спортсменки, чтобы узнать, так ли это. «Между тем, что я делала на корте во время азиатской серии турниров, и тем, как я играла и как себя чувствовала даже вчера, огромная разница. Мы много общались во время предсезонной подготовки, много работали над теннисом и психологической подготовкой.

Если сравнивать меня сейчас с тем, кем я была в октябре, это два разных человека. Я просто надеюсь, что смогу сохранить этот настрой как можно дольше, потому что сейчас, особенно после победы [в Аделаиде], я чувствую себя более уверенно в своих действиях на корте. Очевидно, когда ты чувствуешь себя уверенно, ты чаще рискуешь, ты смелее», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Соревнования женщин на Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».