Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Мирра Андреева, Медведев, Рублёв, Шнайдер, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Медведев рвётся во второй круг AO-2026! Ещё играют Мирра, Рублёв и Шнайдер. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и шесть россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Australian Open. В понедельник, 19 января, в Мельбурне будет проведено 56 матчей – по 28 у мужчин и женщин. На кортах появятся и шесть россиян – Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23), Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова (LD), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (13). Из представителей топ-10 посева первые встречи также проведут Новак Джокович (4), Алекс де Минор (6), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4), Джессика Пегула (6) и Ига Швёнтек (2).

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 03:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Йеспер де Йонг
Нидерланды
Йеспер де Йонг
Й. де Йонг
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Маттео Арнальди
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 05:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Захарова
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 06:30 МСК
Оксана Селехметьева
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
Не начался
1 2 3
         
         
Элла Зайдель
Германия
Элла Зайдель
Э. Зайдель
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 08:30 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Australian Open (ж). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 11:00 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Australian Open (м). 1-й круг
19 января 2026, понедельник. 12:30 МСК
Педро Мартинес-Портеро
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня пройдёт второй день первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

