В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и шесть россиян.

Медведев рвётся во второй круг AO-2026! Ещё играют Мирра, Рублёв и Шнайдер. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию второго игрового дня на Australian Open. В понедельник, 19 января, в Мельбурне будет проведено 56 матчей – по 28 у мужчин и женщин. На кортах появятся и шесть россиян – Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23), Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова (LD), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (13). Из представителей топ-10 посева первые встречи также проведут Новак Джокович (4), Алекс де Минор (6), Кори Гауфф (3), Аманда Анисимова (4), Джессика Пегула (6) и Ига Швёнтек (2).