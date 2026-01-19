Медведев одержал 90-ю победу на «Шлемах»! Рублёв тоже вышел во второй круг AO

Даниил выступил уже не хуже, чем год назад, а Андрей — лучше.

В понедельник, 19 января, на Australian Open продолжились матчи первого раунда. Сегодня в борьбу вступил чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под 11-м номером. Соперником Медведева, трёхкратного финалиста AO, был представитель Нидерландов Йеспер де Йонг, 73-я ракетка мира. Даниил год назад выбыл из борьбы во втором круге в Мельбурне. Де Йонг же в сезоне-2024 выиграл один матч в основной сетке, а в 2025-м не смог пройти квалификацию.

Медведев одержал победу на классе, в трёх сетах, хотя нельзя сказать, что это было просто. В первом сете россиянин дважды вёл с брейком, но де Йонг восстанавливал равенство, причём при 5:4 Даниил не подал на матч. После 5:5 Медведев забрал два гейма подряд, а с ними и партию — 7:5 за 59 минут.

Второй сет прошёл чуть спокойнее. Медведев в четвёртом гейме отыграл все три брейк-пойнта и ушёл в отрыв — 4:0. К этому моменту он уже сделал два брейка. После этого Даниил спокойно довёл дело до победы и в этой партии — 6:2 за 40 минут.

В третьем сете у де Йонга долгое время не было брейк-пойнтов, а Медведев лидировал благодаря брейку в третьем гейме. В концовке россиянин дважды не подал на матч, но на тай-брейке дожал оппонента — 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) за 2 часа 55 минут. Это его 90-я победа на «Шлемах».

«Что касается погоды, то чувствую себя нормально. Моему сопернику сегодня наверняка было сложнее, чем мне. Но я всё же надеюсь, что жарче становиться не будет», — сказал победитель.

Во втором круге Даниил, год назад проигравший во втором раунде AO, сразится с французом Кентеном Алисом.

Андрей Рублёв (13) вышел на корт с итальянцем Маттео Арнальди, 65-м номером рейтинга ATP. Рублёв трижды доходил до четвертьфинала Australian Open, однако год назад остановился в первом раунде — как и Арнальди, чьим лучшим результатом в Мельбурне пока что является выход во второй круг (в 2024 году).

Ранее Андрей и Маттео четырежды играли друг с другом, взяв по два матча. В минувшем сезоне итальянец не пустил россиянина в третий раунд Индиан-Уэллса — 6:4, 7:5. Сегодня Рублёв взял реванш. Андрей победил ещё увереннее, нежели Медведев. За весь матч российский теннисист так ни разу и не отдал подачу, хотя брейк-пойнты у Арнальди возникали в каждой из трёх партий. Активный теннис Рублёва (36 виннеров и 22 невынужденных ошибки) принёс свои плоды — 6:4, 6:2, 6:3 за 1 час 54 минуты. В первом сете он один раз взял подачу соперника, во втором и третьем — по два.

Во втором круге Рублёв, в 2025-м выбывший в первом же раунде в Мельбурне, сыграет с португальским квалифаером Жайме Фарией.

Из сетки выбыл седьмой сеяный Феликс Оже-Альяссим, который был потенциальным соперником Медведева по четвёртому кругу. Он не смог доиграть встречу с Нуну Боржешем — 3:6, 6:4, 6:4 (отказ) в пользу португальца.

Во вторник, 20 января, в первом круге AO выступит Карен Хачанов.

Также сегодня свои матчи 1/64 финала проведут, в частности, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова. А в мужском турнире выступит 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович, 10 раз выигрывавший Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии завершится 1 февраля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».