Двойной камбэк от Мирры и Дианы на AO! Выбили грозных соперниц, проиграв стартовые сеты

Андреева и Шнайдер вышли во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2026. Мирра ещё и повесила «баранку»!

18-летняя Мирра Андреева блестяще стартовала в 2026 году. На своём первом в нынешнем сезоне турнире российская теннисистка сразу же завоевала титул на «пятисотнике» в Аделаиде, причём без потери сета. Для Мирры это был четвёртый титул в карьере. В 2024-м она победила в Яссах, а в прошлом году взяла два «тысячника» – в Дубае и Индиан-Уэллсе.

Свой путь на Australian Open – 2026 юная россиянка начала с противостояния с опытной хорваткой Донной Векич, которая ровно год назад входила в топ-20 рейтинга WTA, а сейчас откатилась на 70-е место. Ранее теннисистки уже пересекались на корте: в Пекине в 2024 году волевую победу одержала россиянка – 3:6, 6:4, 6:4.

В этом году Мирра в третий раз в карьере выступает на Открытом чемпионате Австралии во взрослом одиночном разряде. В 2024 и 2025 годах россиянка дважды подряд добиралась до второй недели, но каждый раз терпела поражение в матче четвёртого круга. Лучшим результатом Векич в Мельбурне является выход в четвертьфинал Australian Open – 2023.

Россиянка чуть лучше вошла в сегодняшний матч, дважды кряду уверенно удержав свою подачу. Хорватка же дрогнула уже в четвёртом гейме, в котором Мирра заработала тройной брейк-поинт. Первый брейковый мяч Векич отыграть сумела, однако следом допустила двойную ошибку, в результате чего Андреева повела 3:1 в стартовом сете. Вот только развить завоёванное преимущество не вышло: Векич сделала обратный брейк и восстановила равновесие в партии – 3:3.

Донна Векич Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Седьмой гейм дался Мирре непросто. Она уступала 0:15 и 15:30, а при счёте 30:30 Донна допустила грубейшую ошибку, не сумев заработать брейк-поинт. Андреева еле вытащила острый удар из угла корта резаной свечой, а Векич из выгоднейшего положения пробила короткий драйв-воллей в сетку.

Спустя 10 минут Донна допустила точно такую же ошибку, на сей раз упустив шанс на тройной брейк-поинт в девятом гейме. Но в целом Векич играла гораздо агрессивнее и активнее, чем в начале матча. Она действовала от атаки, постоянна нагнетала давление в розыгрышах и в итоге всё-таки добралась до второго брейка в сете, после чего забрала первую партию – 6:4.

Для Мирры этот потерянный сет оказался первым в стартовавшем теннисном сезоне. К счастью, эта локальная неудача никоим образом не повлияла на настрой россиянки. Получилось наоборот: Андреева взвинтила обороты и добавила в активности, став диктовать условия на корте и перестав действовать исключительно от обороны.

В середине второго сета россиянка сделала брейк на подаче Векич, а затем скорректировала сценарий встречи. Если в первой партии Мирра не смогла подтвердить брейк, то теперь она это сделала, завладев преимуществом в три гейма – 5:2. В девятом гейме россиянка допустила одну двойную, зато в остальном была просто безукоризненна – 6:3 в партии и 1:1 по сетам.

Мирра Андреевой Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Перед началом третьей партии Векич ушла в раздевалку, а Андреева сначала читала заметки в блокноте, сидя на скамейке, после чего подошла к Кончите Мартинес и выслушала наставления от тренера. При этом интересно, что в первом же гейме решающего сета Мирра едва ли не впервые во всём матче выплеснула негативные эмоции в сторону своего бокса.

Россиянка эмоционально отреагировала на обидное начало партии, где она упустила тройной брейк-поинт, допустив несколько ошибок. Выплеск эмоции пошёл Мирре на пользу: наша теннисистка забрала следующие два розыгрыша и всё-таки забрала важнейший брейк – 1:0.

Тем временем Векич силы с каждой минутой стремительно покидали. Хорватка перестала выдерживать длинные розыгрыши, пыталась форсировать игру, но лишь совершала невынужденные ошибки или нарывалась на обводящие удары, если шла к сетке. Мирра сделала ещё один брейк, увеличив преимущество до трёх геймов – 3:0!

В эти минуты россиянка уже полностью контролировала игру, тогда как в Векич не осталось и толики той энергии, с которой хорватка действовала в первом и начале второго сетов. В пятом гейме Векич ещё раз потеряла свою подачу, после чего посеянная в Австралии под восьмым номером россиянка закрыла матч «баранкой» – 4:6, 6:3, 6:0.

Второй раз в истории противостояния Мирра добыла волевую победу над Векич. Открывшая 2026 год с титула в Аделаиде россиянка продлила победную серию и прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. В следующем матче Андреева встретится с экс третьей ракеткой мира гречанкой Марией Саккари.

Приятно, что в параллельном матче волевую победу одержала и другая россиянка – Диана Шнайдер. В первом круге австралийского ТБШ 21-летняя теннисистка встречалась с победительницей двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Барборой Крейчиковой. 30-летняя чешка уверенно оставила за собой первый сет, однако следующие две партии прошли с преимуществом Шнайдер – 2:6, 6:3, 6:3.

Стоит заметить, что при счёте 2:1 в третьем сете в пользу Дианы чешка брала медицинский тайм-аут, чтобы перевязать травмированную левую ногу. Во втором круге 23-я сеяная Шнайдер сыграет с местной спортсменкой Талией Гибсон, которая накануне выбила из борьбы Анну Блинкову.

Диана Шнайдер Фото: Hannah Peters/Getty Images

Утром понедельника в следующий круг пробилась и ещё одна представительница России Оксана Селехметьева, а вот для Анастасии Захаровой Australian Open – 2026 завершён после поражения от одного из фаворитов турнира американки Джессики Пегулы.