«Все могут победить Синнера и Алькараса в конкретный день». Медведев — после старта на AO

Даниил Медведев успешно начал выступление на Australian Open — 2026, уверенно победив на старте соревнования нидерландца Йеспера де Йонга — 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Благодаря этой победе россиянин прервал серию из четырёх поражений на ТБШ, а также выиграл 90-й матч на «Шлемах». После выхода во второй круг наш спортсмен пообщался с журналистами на пресс-конференции и рассказал о своём состоянии, впечатлениях от победы, условиях на турнире, изменениях в игре, призовых на мельбурнском мэйджоре, непростом прошлом сезоне и соперничестве с Синнером и Алькарасом.

— Отличная работа, Даниил. Победа в первом круге в трёх сетах. Что вам больше всего понравилось в выступлении?

— Думаю, в целом я играл довольно хорошо, однако были моменты, когда мог действовать ещё лучше, особенно на своей подаче. Я чувствовал себя хорошо на корте — не медленным, но и не быстрым. Йеспер, как и я, любит вытаскивать мяч из сложных позиций, а это иногда непросто. В общем, я доволен матчем, самое главное — это победа в трёх партиях. С нетерпением жду возможности повысить свой уровень.

— Несколько игроков сегодня столкнулись с судорогами, а Феликс Оже-Альяссим даже снялся с турнира. Как вы оцениваете условия на турнире?

— Я чувствовал себя нормально. Концовка оказалась немного тяжёлой для меня, но я ощущал, что мой соперник уже тоже устал. У меня была хорошая предсезонка, я много работал как над физической, так и над психологической формой. Так что посмотрим, что будет дальше на турнире. Я знаю себя, у меня иногда могут быть судороги. Сегодня их не было, так что всё хорошо. Я чувствовал себя нормально, и это самое главное.

— Даниил, некоторые ваши коллеги на этом турнире много говорили о призовых. Как считаете, призовой фонд на Australian Open приемлем?

— Он сильно увеличился, и это, конечно, здорово. Хорошо, что у нас есть представитель, который сейчас ведёт переговоры с ТБШ. Как и в любом другом виде спорта, самое главное — это процент от дохода, потому что деньги большие, не будем врать. Так что я даже не знаю, является ли это открытой информацией, какой процент у нас от призового фонда и можно ли его сравнивать с другими видами спорта. Оставлю это нашим командам. Надеюсь, это приведёт к большей прозрачности между ТБШ и игроками, что принесёт пользу всем.

Даниил Медведев Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Показалось, что ралли, которые вы играли, были короче, чем год назад. Вы пытаетесь делать розыгрыши менее долгими?

— Мне часто задавали этот вопрос в Брисбене, где корты ещё быстрее, так что было легче действовать агрессивнее. Когда я играл лучше всего, был топ-1 и даже выигрывал «Шлем», меня считали защищающимся игроком, потому что я умел просто доставить мяч в корт и сделать ралли из 40 ударов. Тогда я играл с кем-то из теннисистов с мощными ударами вроде Рублёва и Оже-Альяссима. Я был в своей лучшей форме, мысленно покидал матч и думал: «Ладно, я сделал 40 виннерсов, а они — 20, потому что я защищался, пытался коснуться мяча и так далее». И такой: «Кто же тогда защищался?»

Думаю, когда неплохо играю, я агрессивен, особенно на приёме. Это немного сложнее – быть агрессивным. Но как только я делаю хороший удар, пытаюсь войти в корт, и это то, что я делал хорошо в этом году. Опять же, когда играю хорошо, я именно так действую, поэтому люди говорят, что я кажусь более агрессивным, чем в прошлом году. Это здорово, потому что в том сезоне я не чувствовал свою игру. Тогда ещё было ощущение, что я перехожу в защиту, чего я не хотел. Так что здорово ощущать себя агрессивным.

— В прошлом году у тебя не очень хорошо шли дела, ты был немного расстроен на корте, но приходил на пресс-конференцию и не выглядел сильно обеспокоенным тем, как обстояла ситуация. Оглядываясь назад, думаю, что всё идёт хорошо. Были ли вы тогда больше обеспокоены, чем казалось нам? Как вы находили в себе оптимизм?

— Это сложный вопрос, безусловно. Но в целом вне корта стараюсь быть более оптимистичным, чем когда играю. Просто такой я есть, как и многие другие теннисисты — они просто показывают своё разочарование по-разному. Многие игроки агрессивны на корте, если у них, например, не работает форхенд: «О боже мой, он плохо идёт». Да, мужик, но ты ведь впереди со счётом 6:3, 5:3… И это тоже я!

Опять же, у меня был длинный предсезонный период, прошедший год был тяжёлым. Я чувствую себя отлично с моей новой командой, так что не особо зацикливаюсь на прошедшем. То, что произошло в прошлом году, уже случилось, и это нормально. Это часть карьеры, часть жизни. Мне удалось закончить год на 13-м месте, что, честно говоря, для многих игроков отлично. Конечно, я не был доволен. Я не был на Итоговом турнире впервые после стольких лет, но это всё же не так уж плохо. Конец года был лучше, чем он сам целиком. И я приложил большие усилия, чтобы стать более позитивным на корте. Пока что у меня это получается, но я никогда не буду тем парнем, который говорит: «Ладно, больше так не буду делать». Мы не знаем, что будет дальше, однако я просто стараюсь быть позитивным на корте, как и в жизни, на самом деле.

— Насколько трудности прошлого года связаны с тем, что твоё тело не чувствовало себя наилучшим образом? Были ли вещи, которые ты делал во время предсезонки, чтобы попытаться восстановиться и подготовиться к этому сезону, который начался довольно хорошо?

— Я думаю, это было больше связано с психологией и с самим теннисом. В своей игре я не чувствовал себя хорошо в некоторые моменты. Психологически это непросто, потому что ты думаешь: «Окей, почему мой бэкхенд вдоль линии не идёт? Почему моя подача не идёт?»

И тогда физически ты начинаешь чувствовать себя плохо, ведь давишь на себя психологически. Ты немного нервничаешь во время матчей, и дело становится немного тяжелее. Но, опять же, я доволен своей командой, своим тренером по физподготовке. Потрудились, сделали большой прорыв в межсезонье. И, конечно, это совсем иная работа, не как раньше, потому что это другие люди. Я не привык к такому за последние 10 лет, когда делал это с Жилем и Эриком, однако тогда было здорово. Сейчас немного по-другому, больше похоже на свежий воздух. И это хорошо — физически я чувствую себя отлично на корте. Был трудный матч с Камилем Майхшаком в 1/4 финала в Брисбене, да и сегодня был немного трудный матч. Я справился с этим хорошо, так что всё выглядит здорово и лучше, чем в том году.

— Игроки с 3-го по 15-е место играют примерно на одном уровне и могут победить в любой день. Что потребуется этой группе людей, чтобы бросить вызов Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу?

— С Янником и Карлосом тяжело. У них просто лучше теннис, чем у других парней. Думаю, важно то, что я играл со многими именитыми спортсменами. Ты можешь победить любого в определённый день. Я не стесняюсь сказать, что если сыграю по 10 матчей и с Карлосом, и с Янником, то, вероятно, уступлю во многих из них.

Однако я постараюсь выложиться в каждом из этих поединков, чтобы победить. Опять же, из этих 10 матчей ты можешь выиграть некоторые. Не буду называть конкретную цифру, но ты можешь победить, они могут просто плохо выступить в тот день. Я побеждал их на разных ТБШ, так что… Стремлюсь быть последовательным, потому что прошлый год был плохим для меня. Не мог встретиться с ними, потому что они всегда были в решающих стадиях, а я рано покидал турниры. Для меня важно держаться на своём месте, хорошо играть и доходить до стадий, где сражусь с ними. Тогда я буду рад принять этот вызов, но, опять же, это два лучших игрока в мире. Вероятно, сейчас нет никого, кто мог бы бросить им вызов на постоянной основе, однако они всегда могут проиграть один матч. И даже у Алькараса был тай-брейк в первом круге. Окей, это небольшой шаг, но каждый может победить их в определённый день.

Янник Синнер и Карлос Алькарас Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

— Александр Зверев сказал, что не забыл, как играл с парнем, который выиграл 1 млн очков в 14 лет. Вы тот тип теннисиста, который помнит 1000 сыгранных матчей, или же наоборот?

— Нет, я помню многие из них, но, конечно, некоторые забываются. Считаю, что у меня хорошая память, однако не знаю, как лучше ответить. Я могу вспомнить много матчей, и, возможно, когда увижу кого-то, то скажу: «Окей. Я тебя знаю». А потом он скажет, что мы встречались по юниорам, и я отвечу: «Окей, был этот матч и тот». Иногда случалось так, что кто-то говорил мне: «Мы играли там и там». А я отвечал: «Понятия не имею». Так что всё зависит от случая. У меня хорошая память, и мне нравится вспоминать свои матчи. Но мне также нравится думать о том, каким будет следующий поединок.

Соревнования мужчин на Australian Open проходят с 18 января по 1 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».