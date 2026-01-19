«Стала спокойнее, когда завела щенка». Мирра — после победы в первом круге на АО

Ещё Андреева рассказала, в чём прибавила в этом году и что помогает ей держать фокус и не включать режим паники.

18-летняя Мирра Андреева с победы стартовала на Australian Open – 2026, обыграв в трёх сетах Донну Векич (4:6, 6:3, 6:0). Во время интервью на корте она светилась от счастья, шутила и рассказывала о своём щенке.

«Я всё сделала сама. Не знаю, зачем мне команда в боксе, они ничего не делают!»

— Сегодня я сделала всё сама. Не знаю, зачем в боксе сидит моя команда, ничего не делает (смеётся). Очень довольна, как вернулась в игру, не теряла фокус, старалась идти на удары, быть храброй. Ну, может, Кончита разок или два подкинула совет, но в остальном я всё сама! Она всё равно хороший тренер, однако ещё надо прибавить (смеётся).

— Вы в невероятной форме на старте этого сезона. Это всё результаты кропотливой работы или того, что у вас появилась собака?

— Думаю, дело в собаке. С тех пор как мы завели щенка, я действительно стала спокойнее и на корте, и за его пределами. Так что это точно энергия щенка!

— Так что, получается, всем надо завести по собачке?

— Именно. Просто заведите собачку, и всё.

— Сейчас все в соцсетях вспоминают 2016-й, вам тогда было восемь лет. Что впечатлило бы восьмилетнюю Мирру в том, какая вы сейчас?

— В восемь лет ещё не знаешь, чем будешь заниматься по жизни. Я играла в теннис, на турнирах в Европе. Думаю, восьмилетняя Мирра очень гордилась бы 18-летней Миррой.

«Я становлюсь умнее. Слушаю команду, не включаю режим паники»

На пресс-конференции Мирра подробнее рассказала, как удалось вернуться в игру после поражения в первом сете, что изменилось для неё по сравнению с прошлым годом, а также поделилась ожиданиями от встречи со следующей соперницей – Марией Саккари.

— Она довольно хорошо начала. Мне тоже казалось, что я хорошо начала матч, но она была очень агрессивна, шла на удары, делала виннеры. Потом я просто старалась оставаться в игре, придерживаться плана, и в итоге это сработало.

— Донна в прошлом много раз выигрывала такие матчи с сильными соперницами в первом круге. Как отреагировали, когда узнали, что будете играть с ней в первом круге?

— Я однажды играла с ней в Пекине, там тоже было три сета. Знала, что это сильная соперница. Но я в тот момент ещё играла турнир в Аделаиде, поэтому старалась не обращать внимания на сетку в Мельбурне, мне надо было фокусироваться на турнире, который шёл. Но когда увидела, что в первом круге мне выпала Донна, подумала – что ж, не самый лёгкий соперник. Она очень опытная и играет очень хорошо. Была не слишком довольна, когда увидела.

— Кажется, уже третий раз в этом году вы проигрываете первый сет, однако потом возвращаетесь в игру. Что-то изменилось с прошлого года, что помогает вам не паниковать, когда уступаете в счёте?

— Мы много работаем над этим. Весь прошлый год я работала над деталями, чтобы придерживаться плана в любой ситуации, сохранять фокус и не включать режим паники, когда что-то идёт не по плану. Сейчас чувствую, что мне стало легче фокусироваться. Может, наконец становлюсь умнее? Просто стало легче осознавать, что паника не поможет. Помогает только сохранять спокойствие, слушать свою команду, что говорит Кончита. И единственный шанс выиграть матч – делать правильные вещи, которые советует тренер.

— В каком плане становитесь умнее?

— Например, сейчас мне легче понимать, что происходит на корте, как реагировать на определённые ситуации. Может, набираюсь опыта в туре, чувствую, что я меняюсь, не разбрасываюсь энергией на некоторые вещи. Ещё становлюсь умнее, потому что просто делаю то, что мне говорит команда. Мне ещё и лениво с ними спорить, так что если мне говорят что-то делать, я делаю.

— Раньше вы больше сопротивлялись?

— Я ведь всё ещё подросток… Раньше всё было для меня в новинку, я хотела делать всё по-своему. Иногда это работало, иногда – не очень. А сейчас мне всё равно, я просто делаю всё, что они говорят.

— В следующем круге вы играете с Саккари, какие ожидания от матча?

— Мария – тоже очень опытная теннисистка, любит играть агрессивно. Я ни один её матч целиком не смотрела, а тренировались вместе мы только однажды, в Париже. Так что у меня есть представление, как она играет, но не скажу, что хорошо её знаю. Теперь дело за Кончитой, она скажет мне, что делать в следующем матче.

— Часто первые ракетки мира довольно закрытые, но Арина общительная, снимается в тик-токах, общается. Каково это, когда с лидером рейтинга так легко общаться?

— Думаю, это здорово. Она очень активна в соцсетях, показывает жизнь в туре. Мне нравится смотреть её «сториз», они интересные. У неё весёлые страницы в соцсетях, много активностей с болельщиками. Это здорово. Все люди разные, Ига более тихая и закрытая, но мы же все разные. Арина активная, любит болтать, снимать видео. Я за то, чтобы каждый делал то, что хочет.

— Соцсети – это хорошо, но, с другой стороны, многие сталкиваются там с хейтом. Касаткина недавно рассказала, что каждый раз, когда выходит на матч, отключает уведомления. Как вы реагируете на хейт в соцсетях?

— Поначалу было тяжело и непривычно. Видела негативное сообщение, читала его, начинала выяснять, что это за человек, зачем он мне написал. Но потом поняла, что такие сообщения получают все, даже если выигрываешь. Я просто стараюсь поменьше сидеть в соцсетях. Иногда делаю репосты «сториз» или выкладываю фото, однако в остальное время там особо не сижу.