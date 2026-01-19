За кем следить 20 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

5 топ-матчей вторника в теннисе: Калинская, Хачанов и Рыбакина на Australian Open

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 4:30*: Карен Хачанов (Россия, 15) — Алекс Михельсен (США), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Хачанов реванш у американца за AO-2025?

Карен Хачанов последним из россиян начинает борьбу в мужском одиночном разряде Australian Open. Для 29-летнего теннисиста это будет уже 10-е участие в мельбурнском мэйджоре, и пока он раньше второго круга не проигрывал. Однако первый соперник Карена в розыгрыше-2026 будет довольно непростым — американец Алекс Михельсен. Теннисисты ранее встречались дважды, и счёт личных встреч у них пока равный — 1-1. Именно Алекс выбил Карена из сетки АО ровно год назад на стадии третьего круга, а Хачанов отыгрался в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Кристофер О'Коннелл — Нишеш Басаваредди.

🎾 5:30*: Елена Рыбакина (Казахстан, 5) — Кая Юван (Словения), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: каким получится путь Рыбакиной по сетке Australian Open?

Чемпионка Итогового турнира WTA — 2025 Елена Рыбакина начинает поход за титулом Australian Open — 2026 матчем со словенкой Каей Юван. Теннисистки ранее пересекались на корте один раз — на Australian Open — 2023 сильнее оказалась Рыбакина. Победительница будущего матча далее сразится с кем-то из пары Варвара Грачёва — Виктория Голубич.

🎾 6:30*: Анна Калинская (Россия, 31) — Сонай Картал (Великобритания), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Калинская повторить лучший результат на ТБШ?

Анна Калинская регулярно выступает на ТБШ с 2018 года. Её лучший результат — четвертьфинал — был показан как раз на Australian Open — в 2024 году. Теперь россиянка начинает новый поход на турнире матчем с британкой Сонай Картал. Теннисистки ранее друг с другом не пересекались на корте. А победительница далее сразится с кем-то из пары Юлия Грабер — Элизабетта Коччаретто.

🎾 8:30*: Лаура Зигемунд (Германия) — Людмила Самсонова (Россия, 18), Australian Open, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Самсонова добраться до второго круга в Мельбурне?

Людмила Самсонова — последняя из россиянок, начинающая борьбу на турнире в женском одиночном разряде. Ранее в Мельбурне она дальше второго круга не проходила. Её первой соперницей на Australian Open — 2026 станет немка Лаура Зигемунд. Теннисистки ранее играли четыре раза. В первых двух случаях сильнее была Людмила — в Штутгарте-2022 и Кливленде-2022, а потом преуспела уже Лаура — в Чжэнчжоу-2023 и в Аделаиде-2024 — и сравняла счёт личных встреч — 2-2. Победительница новой встречи далее сразится с кем-то из пары Мэддисон Инглис — Кимберли Биррелл.

🎾 11:00*: Юго Гастон (Франция) — Янник Синнер (Италия, 2), Australian Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продлит ли Синнер победную серию на Australian Open?

Двукратный победитель Australian Open Янник Синнер начинает поход за третьим подряд титулом матчем с непростым французом Юго Гастоном. Теннисисты ранее играли дважды, и в обоих случаях сильнее был итальянец, причём без потери сета — в Марселе-2021 и Майами-2021. Победитель нового матча далее померится силами с кем-то из пары Джеймс Дакворт — Дино Прижмич.