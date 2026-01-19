«Финиш на стиле». Первые победы Медведева и Мирры на АО-2026 уже вызвали восторг

В Мельбурне набирает обороты первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Australian Open. 19 января стартовые матчи провели Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Оксана Селехметьева, Анастасия Захарова, Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Все они, за исключением Захаровой, успешно прошли во второй круг. Рассказываем, что эксперты говорят о выступлении российских теннисистов.

Всё внимание было приковано к Мирре Андреевой и Даниилу Медведеву — чемпионам недавно завершившихся соревнований в Аделаиде и Брисбене. Даниил за три часа одолел нидерландца Йеспера де Йонга со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

«Сегодня было тяжело — это был мой первый матч на турнире «Большого шлема» в этом году. В прошлом сезоне я часто уступал уже в первом круге на таких соревнованиях, здесь тогда удалось выиграть только один матч. Надеюсь прибавить в следующих встречах. В некоторых эпизодах мне следовало действовать точнее, но первый круг на «Шлеме» всегда непростой», — сказал Медведев в интервью после матча.

Эта победа стала шестой подряд для россиянина. «Даниил отлично стартует в 2026 году. 6-0. Завоевал титул в Брисбене. Из 14 сыгранных в этом году сетов проиграл только одну партию. Было немного сложно завершить матч сегодня, но мы продолжаем», — написал аккаунт издания The Tennis Letter в социальных сетях, сопроводив комментарий эмодзи в виде осьминога.

Изданием был отмечен и удар Даниила, которым он завершил встречу. Далеко за задней линией принял Медведев подачу соперника и ответным ударом попал в угол корта: «Даниил Медведев нанес этот удар, завершив матч с де Йонгом на Открытом чемпионате Австралии. Он находился так далеко за линией, что его почти не было видно. Победитель с идеально поставленным ударом справа. Только Медди».

«Финиш на стиле», — опубликовал комментарий к заключительному удару Медведева один из официальных аккаунтов ATP-тура.

Португальский журналист Жозе Моргаду тоже высказался об игре теннисиста: «Прекратите то, что вы делаете, и посмотрите, что Медведев только что сотворил на матч-пойнте». «Даниил Медведев усложнил себе жизнь в первом и третьем сете, но убедительно победил Йеспера де Йонга. Невероятный удар! Он является явным фаворитом в своей части сетки после снятия Феликса Оже-Альяссима», — добавил он.

Выигранный матч стал не только шестым подряд для Даниила, но и первым после серии из нескольких поражений на ТБШ. Это заметило французское издание Jeu, Set et Maths: «Финал серии для Даниила Медведева: после четырёх поражений подряд на турнирах «Большого шлема» россиянин выиграл свой первый матч за год после проигрыша во втором круге Открытого чемпионата Австралии 2025 года».

«370 дней спустя Даниил Медведев выигрывает матч на турнире «Большого шлема» в каком-то своём особенном стиле! Это самый долгий промежуток времени в его карьере, когда ему приходилось ждать между двумя победами на ТБШ», — поделился любопытным фактом журналист Tennis majors Бастьен Фачан в социальных сетях.

«Медведев находит свой ритм. Мастер матч-пойнтов. Он девятый год подряд выходит во второй круг на «Мельбурн Парк» после тяжёлого испытания против де Йонга», — поддержал россиянина официальный аккаунт Australian Open.

«Даниил Медведев наслаждается возрождением после трудного года», — написало итальянское издание Ubitennis.

Не оставил Даниила без внимания и официальный аккаунт Открытого чемпионата США: «Даниил Медведев продолжает свой победный путь в 2026-м!» — так отреагировали на его первую победу на ТБШ в этом году.

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский тоже прокомментировал шансы Медведева: «Сетка у Даниила действительно удачная, до четвертьфинала очень неплохой жребий. Понятно, что нет слабых, но относительно того, какая могла быть сетка, сложилось всё хорошо. Сегодня он победил. Даниил где-то проиграл свою подачу, однако самое главное — уверенная игра в решающие моменты. Рано забегать вперёд, но по тому, как Даниил сейчас играет, можно рассчитывать на высокий результат. Выход в полуфинал — это уже успешный результат. Если получится пройти ещё дальше, будет вообще здорово», — цитирует Ольховского «Спорт-экспресс».

Успешно стартовал и Андрей Рублёв. Его первым соперником был итальянец Маттео Арнальди. Рублёв справился за два часа и завершил матч со счётом 6:4, 6:2, 6:3.

«Андрей продемонстрировал отличную игру. В прошлом году он выбыл здесь в первом круге, так что ему не нужно было защищать свои очки. И если судить по тому, как он выступает, у него есть всё, чтобы выиграть. Трёхкратный четвертьфиналист Открытого чемпионата Австралии демонстрирует потрясающий теннис», — написало издание The Tennis Letter.

«Рублёв с рёвом идёт вперёд», — такой комментарий опубликовал официальный аккаунт ATP-тура.

Поделился своими впечатлениями и португальский журналист Жозе Моргаду. «Это была битва Рублёва», — написал он в социальных сетях.

«Рублёв обыграл Арнальди в трёх сетах. Очень точен российский теннисист», — отметило итальянское издание Ubitennis.

А официальный аккаунт Australian Open был краток: «На классе», — было сказано в комментарии.

Оценил выход Медведева и Рублёва во второй круг Australian Open олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников: «Я не могу быть в шкуре Медведева и Рублёва и говорить, насколько важны их победы. Наверное, важны. С наименьшими затратами выйти во второй круг — это хорошо. Да, на старте могут быть тяжёлые матчи, но у них получилась такая история — молодцы», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«По старту ребят никаких серьёзных выводов пока делать нельзя. Молодцы, что выиграли, задачу-минимум выполняют — выходить во вторую неделю надо. Хорошо, что выиграли в трёх сетах, сэкономили силы — это не пять сетов гонять», — отметил он в интервью ТАСС.

Порадовала в первом круге и Мирра Андреева, которая всего два дня назад завоевала трофей на турнире в Аделаиде. Она встречалась с хорваткой Донной Векич. Стартовый сет россиянка проиграла, но собралась во втором, а третий и вовсе завершила с «баранкой» — 4:6, 6:3, 6:0.

«Сегодня я снова сделала абсолютно всё сама. Не знаю, чем вообще занималась моя команда, сидя в углу и ничего не делая (смеётся). Ладно, может быть, Кончита пару раз дала мне совет тут и там… Но в целом — опять всё сделала я сама (улыбается)», — поделилась Мирра в интервью на корте после матча.

«Мирра Андреева одержала потрясающую победу в Аделаиде. У неё, безусловно, есть реальные шансы на Australian Open», — так высказался об Андреевой американский теннисный обозреватель Мэтт Кронин.

А официальный аккаунт «Ролан Гаррос» в шутливой форме написал: «Мирра пережила испуг от игры Векич!»

«Хорошее возвращение», — оценил победу россиянки Жозе Моргаду.

Официальный аккаунт Открытого чемпионата Австралии тоже восхитился Миррой: «Снова на равных. Уверенный ответ тинейджера. Мирра Андреева совершила настоящий переворот, танцевав на корте и стильно завершив матч».

«На финише всё под контролем. Мирра Андреева обыграла Векич и вышла во второй круг!» — отметил официальный аккаунт WTA-тура.

«В первом сете Донна играла в какой-то безумный теннис. Но Мирра выдержала этот шторм и действительно повысила свой уровень. Взяв недавно титул в Аделаиде, она вновь обрела уверенность в себе. 7-1 в 2026 году. Самый крутой подросток в мире», — так прокомментировало матч Андреевой издание The Tennis Letter.

Волевую победу также одержала Диана Шнайдер. Она играла с победительницей двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде чешкой Барборой Крейчиковой. В первом сете Шнайдер уступила 2:6, однако второй и третий забрала со счётом 6:3, 6:3 и вышла в следующий круг.

«Я немного выдохлась, ведь уже поздно. Но, честно говоря, я очень счастлива. После первого сета казалось нереальным, что я смогу выиграть этот матч. Но я сказала себе, что нужно оставаться в игре, потому что она невероятно действовала в третьем сете. Я подумала: «Всё в порядке, нужно дождаться момента, когда всё может измениться, и просто поднять уровень своей игры». Конечно, первый матч, первый «Большой шлем» года — я была немного нервной и напряжённой, поэтому в первом сете не смогла найти свой ритм и игру, но я очень рада, что сумела переломить ход встречи и одержать победу», – сказала Диана в интервью на корте после поединка.

Во второй круг Australian Open вышла и россиянка Оксана Селехметьева. Она оказалась сильнее немки Эллы Зайдель, выиграла матч со счётом 6:3, 3:6, 6:0 и впервые в карьере пробилась во второй круг ТБШ.

Британский журналист Крис Голдсмит отметил, что сезон-2026 может стать лучшим в карьере Селехметьевой: «Оксана Селехметьева одерживает свою первую победу на турнире «Большого шлема». Ожидается, что 23-летняя спортсменка проведёт свой лучший сезон в туре, если не вмешаются травмы», — написал он в социальных сетях.

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова тоже высказалась об игре Оксаны: «Посмотрела бо́льшую часть матча Оксаны Селехметьевой, которая одержала дебютную победу на «Шлеме», поздравляю её. Играла очень уверенно, чисто. Во втором сете чуть дала слабину, может, потеряла концентрацию. Но здорово, что с не самыми высоко стоящими соперницами можно позволить такие моменты расслабления и упущенные возможности. Однако дальше нужно играть ещё лучше и собраннее, но сегодня очень порадовала Оксана», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Светлана оценила результаты и остальных российских теннисистов в первом круге Australian Open: «Даня Медведев и Андрей Рублёв уверенно стартовали на Australian Open, победив де Йонга и Арнальди соответственно в трёх сетах. Самое важное по такой жаре, которая стоит дневными запусками, стараться выигрывать как можно быстрее и не задерживаться на корте лишнее время, не тратить силы, что у ребят и получилось сегодня.

Что за потрясающие волевые победы одержали Мирра и Диана, над такими сложными соперницами в первом круге! Андреева смогла перебороть Векич, несмотря на колоссальное напряжение. Решающий сет Мирра выиграла безоговорочно, с «баранкой». Шнайдер сломила сопротивление двукратной чемпионки ТБШ Крейчиковой, тоже сумев совладать с нервами. Девочки, браво», — отметила она.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».