Джокович установил рекорд всех времён на AO. А ведь 21 год назад его здесь растерзал Сафин

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович уверенно стартовал на Australian Open, одолев в первом круге испанца Педро Мартинеса-Портеро (6:3, 6:2, 6:2).

Джокович добыл 100-ю победу в Мельбурне и идёт здесь за рекордным 11-м титулом. Вряд ли кто-то мог представить такое после дебютного матча Новака на AO в 2005 году, когда он без шансов проиграл россиянину Марату Сафину (0:6, 2:6, 1:6) всего за 74 минуты.

17-летний квалифаер Новак Джокович тогда впервые выступал не только в Австралии, но и в основной сетке ТБШ в целом. Ему определённо не повезло со жребием. Новак получил в соперники четвёртого сеяного Марата Сафина, который в конечном счёте завоевал в Мельбурне титул.

Сафин вообще не заметил 185-ю ракетку мира Джоковича на корте. В первом сете Марат повесил Новаку «баранку», после чего позволил взять три гейма за следующие две партии. Джоковичу уже тогда выдавали большие авансы, но великий чемпион в нём ещё не просматривался. Марат Сафин в том числе не видел в Джоковиче даже будущую первую ракетку мира, не говоря уже о рекордсмене по титулам ТБШ за всю историю тенниса.

«А вы знаете, что свой самый первый матч в Мельбурне Новак сыграл против меня?! В 2005 году Джокович, которому ещё не стукнуло и 18, дебютировал в основной сетке Australian Open. Серьёзных трудностей у меня не возникло. Я победил в трёх сетах. И, если честно, не почувствовал, что играю против будущей первой ракетки мира. Но Джокович вырос в большого чемпиона», — вспоминал Сафин.

Новак Джокович на Australian Open — 2005 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Спустя 21 год Джокович громит на Australian Open испанца Педро Мартинеса-Портеро. 38-летний Новак старше соперника ровно на десятилетие, однако не позволил тому заработать хотя бы один брейк-пойнт за матч. Во втором и третьем сетах серб на своей подаче вообще проиграл всего лишь два очка. И ведь Мартинеса-Портеро нельзя назвать слабым соперником. Сейчас он является 71-й ракеткой мира, но в прошлом сезоне входил в топ-40. Это крепкий середняк ATP-тура, а Джокович деклассировал его, словно неопытного юниора.

Похоже, Новак вводил заблуждение теннисную общественность, когда на пресс-конференции перед AO выглядел слишком подавленным и скромно оценивал свои способности конкурировать с Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. Если серб продолжит показывать такой же теннис, как в матче с Мартинесом-Портеро, то у него будут все шансы на завоевание столь вожделенного 25-го «Шлема».

Хотя Джокович уже и без того уже переписал историю тенниса на этом турнире. Australian Open стал третьим турниром «Большого шлема» для Новака, где он достигал 100 побед. Ранее это случилось на Уимблдоне (102) и «Ролан Гаррос» (101). Новак побил рекорд Роджера Федерера, который преодолевал данную отметку на Уимблдоне (105) и Australian Open (102). Ему нужно выиграть пять матчей на US Open, чтобы пробить «карьерную сотню» на всех мэйджорах. Сделать это он вполне способен уже в этом году, дойдя до полуфинала в Нью-Йорке.

Джокович участвует в 21-м для себя AO. Пока делит равенство по этому показателю с Федерером, однако серб давал понять, что планирует играть до Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе, поэтому данный рекорд Роджера тоже падёт. Джокович также сравнялся с Федерером и испанцем Фелисьяно Лопесом по количеству выступлений на всех ТБШ. Они 81 раз принимали участие в турнирах данной категории. В мае на «Ролан Гаррос» Новак станет единоличным лидером по данному показателю.

Новак Джокович добыл 100-ю победу на Australian Open Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В интервью на корте Джоковичу напомнили, что он добыл 100-ю победу в Мельбурне, а перед этим сделал подобное на двух других «Шлемах».

«Мне нравится, как это звучит: «Пробить сотню». Я всегда показываю лучшую версию себя на корте. Творить историю – большая мотивация в последние 5-10 лет моей карьеры. Я поставил себя в позицию, когда могу переписывать историю тенниса. Это мотивирует показывать лучшую игру. Мне повезло на старте пути встретить людей, которые говорили, чтобы я думал о долгосрочной перспективе и не гнался за быстрыми результатами. Я заботился о своём теле и созревал ментально, что позволило максимально продлить карьеру. Это настоящее благословение – продолжать играть на таком уровне. Сегодня я добыл очередную победу здесь. Это, безусловно, сбывшаяся мечта», — сказал Джокович.

Не забыл Джокович и о старом поражении от Сафина. Новак не считает эти воспоминания чем-то плохим, наоборот – полученный опыт в игре с Маратом помог ему стать сильнее в будущем.

«Конечно, я помню, как играл на арене Рода Лэйвера впервые. Прошёл квалификацию и попал на Марата Сафина. Я тогда ещё был подростком. Это был разгром — он выиграл в трёх сетах, а позже вообще стал чемпионом турнира. Сафин был одним из моих кумиров в детстве, я на него равнялся. Честно говоря, на корте он просто «съел меня живьём», но для меня это был невероятный опыт — первый раз на центральном корте турнира «Большого шлема». Так что это очень тёплые, красивые воспоминания», – заявил Джокович в интервью Eurosport.