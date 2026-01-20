В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянина.

Хачанов рвётся во второй круг AO-2026! Ещё играют Рыбакина, Калинская и Самсонова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Australian Open. Во вторник, 20 января, в Мельбурне завершится первый круг. Будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. На кортах появится и три россиянина – Карен Хачанов (15-й номер посева), Людмила Самсонова (18) и Анна Калинская (31). Из представителей топ-10 посева первые встречи также проведут Янник Синнер (2), Лоренцо Музетти (5), Бен Шелтон (8), Тейлор Фриц (9), Елена Рыбакина (5), Мэдисон Киз (9) и Белинда Бенчич (10).