Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Хачанов, Рыбакина, Калинская, Самсонова, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов рвётся во второй круг AO-2026! Ещё играют Рыбакина, Калинская и Самсонова. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и три россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию третьего игрового дня на Australian Open. Во вторник, 20 января, в Мельбурне завершится первый круг. Будет проведено 40 матчей – по 20 у мужчин и женщин в нижних половинах сеток. На кортах появится и три россиянина – Карен Хачанов (15-й номер посева), Людмила Самсонова (18) и Анна Калинская (31). Из представителей топ-10 посева первые встречи также проведут Янник Синнер (2), Лоренцо Музетти (5), Бен Шелтон (8), Тейлор Фриц (9), Елена Рыбакина (5), Мэдисон Киз (9) и Белинда Бенчич (10).

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Алекс Михельсен
38
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:30 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Кая Юван
100
Словения
Кая Юван
К. Юван
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 06:30 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Сонай Картал
66
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 08:30 МСК
Лаура Зигемунд
48
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:00 МСК
Юго Гастон
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Расписание вторника
Live Даниил Сальников

За кем следить 20 января на Australian Open — первом в сезоне турнире «Большого шлема», читайте в нашем подробном анонсе дня.

00:31 Даниил Сальников

Накануне прошёл второй день Australian Open — 2026. Обо всех подробностях второго игрового дня читайте в нашем понедельничном лайве.

00:01 Даниил Сальников

Расписание вторника

Сегодня пройдёт третий день первого в сезоне турнира «Большого шлема» — Australian Open. Среди прочих сыграют и россияне. Вот как выглядит расписание дня.

