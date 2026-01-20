Скидки
Главная Теннис Статьи

Australian Open — 2026: сетки, результаты, расписание, где смотреть, как сыграли Карен Хачанов, Елена Рыбакина, Анна Калинская

Хачанов начал AO с победы в пятисетовике! С восьмого матчбола он дожал американца
Александр Насонов
Карен Хачанов
Карен мучился четыре часа. Анна Калинская и Елена Рыбакина тоже вышли во второй круг.

Сегодня, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии проходили заключительные матчи первого круга в одиночных разрядах. В мужской сетке выступил россиянин Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером. Его соперником был 21-летний американец Алекс Михельсен, 38-я ракетка мира. Хачанов, полуфиналист Australian Open 2023 года, в этот раз приехал на турнир защищать очки за третий круг. Михельсен же год назад вышел во вторую неделю в Мельбурне (в четвёртый круг, то есть в 1/8 финала), и пока это его лучший результат не только на AO, но и вообще на ТБШ.

В минувшем сезоне Карен и Алекс дважды сражались друг с другом. Год назад американец выбил россиянина как раз в третьем круге Australian Open — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале «Мастерса» в Торонто Хачанов взял реванш — 6:4, 7:6 (7:3). Кроме того, в этом сезоне российские болельщики имели возможность лицезреть игру Михельсена в матче с Даниилом Медведевым. Россиянин остановил его в полуфинале Брисбена — 6:4, 6:2.

В первом сете в целом шла равная борьба. Теннисисты не реализовали три брейк-пойнта на двоих — Хачанов в седьмом гейме упустил двойную возможность взять подачу соперника. А вот в концовке удачная игра Михельсена на приёме позволила американцу сделать неожиданный брейк — 6:4 за 46 минут.

Australian Open — 2026. Мужчины. Турнирная сетка

Во второй партии Хачанов реабилитировался за эту неудачу. 14 активно выигранных очков (четыре из них — эйсы) и всего пять невынужденных ошибок (и ни одной двойной) — такие показатели в полной мере отражают перевес россиянина. Карен в третьем гейме добился брейка, а у его соперника ни до, ни после этого не было брейк-пойнтов. В 10-м гейме Хачанов сравнял счёт по сетам — 6:4 за 42 минуты.

Третью партию лучше начал Михельсен, который без брейк-пойнтов взял два своих гейма, а на приёме упустил два шанса взять чужую подачу. Впоследствии Хачанов перехватил инициативу и, сделав трудовой брейк в пятом гейме (с четвёртого брейк-пойнта!), удержался впереди. Закончил сет Карен вторым брейком — 6:3 за 46 минут. Эту партию он тоже провёл чисто: 10 виннерсов и всего четыре невынужденные ошибки. Михельсен же, проиграв сет, не выдержал и швырнул ракетку.

Алекс Михельсен

Алекс Михельсен

Фото: Кадр из трансляции

В четвёртой партии Хачанову пришлось тяжело, хотя эйсы он собирал исправно: только в этом сете их было 11. Карен дважды начинал геймы с 0:30, и на брейк-пойнты выходил в основном Михельсен, а у россиянина был лишь один шанс на брейк. Как бы то ни было, игроки долгое время не пользовались своими возможностями, но в 11-м гейме американец здорово атаковал на приёме и, отдав лишь один розыгрыш, добился брейка — 6:5. После этого Алекс уверенно подал на сет — 7:5 за 1 час 2 минуты — и перевёл игру в пятую партию.

В решающем сете состоялся лишь один брейк, и сделал его Хачанов. В шестом гейме он под ноль взял подачу оппонента, после чего Михельсен опять бросил ракетку.

Алекс Михельсен

Алекс Михельсен

Фото: Кадр из трансляции

В восьмом гейме американец каким-то чудом спасся с тройного матчбола, который у Хачанова появился на приёме. Тем не менее россиянин в следующем гейме подал на матч (с пятого матчбола — с восьмого с учётом предыдущих!), отыграв ещё и два брейк-пойнта перед этим, — 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 за 3 часа 57 минут.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:05 МСК
Карен Хачанов
18
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 5 6
6 		4 3 7 3
             
Алекс Михельсен
38
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен

Таким образом, Хачанов, собравший 24 эйса и 71 виннерс, в 10-й раз подряд пробился во второй круг Australian Open. Он неизменно выступает здесь в основной сетке с 2017 года и никогда не проигрывал в первом круге.

В 1/32 финала Хачанов сразится с победителем матча Кристофер О'Коннелл (Австралия, WC) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — там тоже пятисетовик. Последнего, напомним, тренирует Жиль Сервара, бывший наставник Даниила Медведева.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:10 МСК
Кристофер О'Коннелл
118
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 7 7 2 3
4 		7 9 6 3 6 6
             
Нишеш Басаваредди
242
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

19-летний Жоао Фонсека, который потенциально выходит на Янника Синнера в третьем круге, выбыл в первом же круге. 85-я ракетка мира Элиот Спиццирри оказался сильнее — 6:4, 2:6, 6:1, 6:2 за 2 часа 41 минуту.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 06:20 МСК
Жоао Фонсека
32
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 1 2
6 		2 6 6
             
Элиот Спиццирри
85
США
Элиот Спиццирри
Э. Спиццирри

В женской сетке свой матч провела чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (5). Она играла со словенкой Каей Юван, замыкающей топ-100 рейтинга WTA. Три года назад Рыбакина добралась до финала в Мельбурне, а в этот раз вышла с задачей как минимум защитить очки за четвёртый круг. Что касается Юван, то она ещё ни разу не выходила во вторую неделю на ТБШ, а прошлогодний AO и вовсе пропустила.

Australian Open — 2026. Женщины. Турнирная сетка

На том самом AO-2023, где Рыбакину лишь в финале остановила Арина Соболенко, казахстанская теннисистка во втором круге встретилась с Юван. Тогда она не испытала проблем — 6:2, 6:1. Сегодня картина была схожей. Подача Елены работала, может, и не так здорово, как это иногда бывает, но вполне на уровне для победы над 100-й ракеткой мира. Пять эйсов — маловато по меркам одной из лучших подающих; зато двойных ошибок не было вовсе.

Уроженка Москвы подарила сопернице лишь один брейк-пойнт, в последнем гейме. В первом сете она добилась брейка с единственного брейк-пойнта в 10-м гейме, то есть тогда, когда ответить уже не было возможности. Во второй партии Рыбакина уже в четвёртом гейме взяла чужую подачу, что позволило ей подать на матч в девятом гейме. Там и случился тот единственный брейк-пойнт у Юван, но словенка не использовала его, и казахстанская теннисистка реализовала первый же матчбол — 6:4, 6:3 за 1 час 13 минут.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:15 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кая Юван
100
Словения
Кая Юван
К. Юван

Во втором круге Рыбакина сразится с другой экс-россиянкой Варварой Грачёвой, 77-й ракеткой мира. С 2023 года Грачёва представляет Францию. В первом круге Варвара выбила швейцарку Веру Голубич – 6:1, 2:6, 6:1.

Порадовала результатом Анна Калинская (31), игравшая с 66-й ракеткой мира из Великобритании Сонай Картал. В первом сете теннисистки обменялись брейками — обратный брейк удался именно россиянке, ответившей таким образом сопернице. На тай-брейке Анна одержала победу — 7:6 (7:3) за 1 час 2 минуты.

Во второй партии Калинская доминировала и была буквально в шаге от «баранки», но упустила матчбол на приёме в шестом гейме. В следующем гейме Анна ушла с брейк-пойнта и реализовала матчбол — 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час 39 минут. Следующая соперница россиянки — 95-я ракетка мира Юлия Грабер. В первом раунде австрийка остановила Элизабетту Коччаретто – 7:5, 2:6, 6:4.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 07:10 МСК
Анна Калинская
33
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Сонай Картал
66
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

Действующая чемпионка AO Мэдисон Киз начала защиту титула матчем с украинкой Александрой Олейниковой, 92-й ракеткой мира. Первый сет сложился непросто для Киз. Она уступала 0:4, сравняла счёт, а на тай-брейке отыграла двойной сетбол. Вторую партию американка забрала уже без проблем — 7:6 (8:6), 6:1 за 1 час 42 минуты. Но 37 невынужденных ошибок (в том числе восемь двойных) должны настораживать.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:40 МСК
Александра Олейникова
92
Украина
Александра Олейникова
А. Олейникова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		1
7 8 		6
         
Мэдисон Киз
9
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Финалистка US Open 2021 года Лейла Фернандес завершила борьбу в первом круге. 23-я ракетка мира неожиданно уступила Джаниче Чен, 59-му номеру рейтинга WTA. Индонезийка выиграла матч, продолжавшийся 1 час 45 минут, со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 03:10 МСК
Лейла Фернандес
23
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 1
6 		7 7
         
Джаниче Чен
59
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен

Также состоялся матч с громкой вывеской: бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова сражалась с чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс. Правда, обе теннисистки сейчас даже в первую тысячу рейтинга не входят. В первом сете Плишкова вела 5:1, Стивенс догнала её, но на тай-брейке чешка была сильнее. Во второй партии Каролина довела встречу до победы — 7:6 (9:7), 6:2 за 1 час 35 минут. Во втором раунде её соперницей станет Чен, обидчица Фернандес.

Australian Open (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:05 МСК
Каролина Плишкова
1057
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		2
         
Слоан Стивенс
1102
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс

В парном разряде дуэт Екатерины Александровой и легендарной Винус Уильямс, увы, потерпел поражение. Россиянка и 45-летняя американка уступили колумбийско-французской паре Эмилиана Аранго/Эльза Жакемо, выигравшей со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 06:30 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Винус Уильямс
США
Винус Уильямс
Е. Александрова В. Уильямс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		4
7 7 		6
         
Эмилиана Аранго
Колумбия
Эмилиана Аранго
Эльза Жакемо
Франция
Эльза Жакемо
Э. Аранго Э. Жакемо

Также сегодня сыграют, в частности, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Янник Синнер.

Открытый чемпионат Австралии закончится 1 февраля. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».

