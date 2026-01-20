Хачанов начал AO с победы в пятисетовике! С восьмого матчбола он дожал американца

Карен мучился четыре часа. Анна Калинская и Елена Рыбакина тоже вышли во второй круг.

Сегодня, 20 января, на Открытом чемпионате Австралии проходили заключительные матчи первого круга в одиночных разрядах. В мужской сетке выступил россиянин Карен Хачанов, посеянный под 15-м номером. Его соперником был 21-летний американец Алекс Михельсен, 38-я ракетка мира. Хачанов, полуфиналист Australian Open 2023 года, в этот раз приехал на турнир защищать очки за третий круг. Михельсен же год назад вышел во вторую неделю в Мельбурне (в четвёртый круг, то есть в 1/8 финала), и пока это его лучший результат не только на AO, но и вообще на ТБШ.

В минувшем сезоне Карен и Алекс дважды сражались друг с другом. Год назад американец выбил россиянина как раз в третьем круге Australian Open — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2. В четвертьфинале «Мастерса» в Торонто Хачанов взял реванш — 6:4, 7:6 (7:3). Кроме того, в этом сезоне российские болельщики имели возможность лицезреть игру Михельсена в матче с Даниилом Медведевым. Россиянин остановил его в полуфинале Брисбена — 6:4, 6:2.

В первом сете в целом шла равная борьба. Теннисисты не реализовали три брейк-пойнта на двоих — Хачанов в седьмом гейме упустил двойную возможность взять подачу соперника. А вот в концовке удачная игра Михельсена на приёме позволила американцу сделать неожиданный брейк — 6:4 за 46 минут.

Во второй партии Хачанов реабилитировался за эту неудачу. 14 активно выигранных очков (четыре из них — эйсы) и всего пять невынужденных ошибок (и ни одной двойной) — такие показатели в полной мере отражают перевес россиянина. Карен в третьем гейме добился брейка, а у его соперника ни до, ни после этого не было брейк-пойнтов. В 10-м гейме Хачанов сравнял счёт по сетам — 6:4 за 42 минуты.

Третью партию лучше начал Михельсен, который без брейк-пойнтов взял два своих гейма, а на приёме упустил два шанса взять чужую подачу. Впоследствии Хачанов перехватил инициативу и, сделав трудовой брейк в пятом гейме (с четвёртого брейк-пойнта!), удержался впереди. Закончил сет Карен вторым брейком — 6:3 за 46 минут. Эту партию он тоже провёл чисто: 10 виннерсов и всего четыре невынужденные ошибки. Михельсен же, проиграв сет, не выдержал и швырнул ракетку.

Алекс Михельсен Фото: Кадр из трансляции

В четвёртой партии Хачанову пришлось тяжело, хотя эйсы он собирал исправно: только в этом сете их было 11. Карен дважды начинал геймы с 0:30, и на брейк-пойнты выходил в основном Михельсен, а у россиянина был лишь один шанс на брейк. Как бы то ни было, игроки долгое время не пользовались своими возможностями, но в 11-м гейме американец здорово атаковал на приёме и, отдав лишь один розыгрыш, добился брейка — 6:5. После этого Алекс уверенно подал на сет — 7:5 за 1 час 2 минуты — и перевёл игру в пятую партию.

В решающем сете состоялся лишь один брейк, и сделал его Хачанов. В шестом гейме он под ноль взял подачу оппонента, после чего Михельсен опять бросил ракетку.

Алекс Михельсен Фото: Кадр из трансляции

В восьмом гейме американец каким-то чудом спасся с тройного матчбола, который у Хачанова появился на приёме. Тем не менее россиянин в следующем гейме подал на матч (с пятого матчбола — с восьмого с учётом предыдущих!), отыграв ещё и два брейк-пойнта перед этим, — 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 за 3 часа 57 минут.

Таким образом, Хачанов, собравший 24 эйса и 71 виннерс, в 10-й раз подряд пробился во второй круг Australian Open. Он неизменно выступает здесь в основной сетке с 2017 года и никогда не проигрывал в первом круге.

В 1/32 финала Хачанов сразится с победителем матча Кристофер О'Коннелл (Австралия, WC) — Нишеш Басаваредди (США, Q) — там тоже пятисетовик. Последнего, напомним, тренирует Жиль Сервара, бывший наставник Даниила Медведева.

19-летний Жоао Фонсека, который потенциально выходит на Янника Синнера в третьем круге, выбыл в первом же круге. 85-я ракетка мира Элиот Спиццирри оказался сильнее — 6:4, 2:6, 6:1, 6:2 за 2 часа 41 минуту.

В женской сетке свой матч провела чемпионка Уимблдона 2022 года Елена Рыбакина (5). Она играла со словенкой Каей Юван, замыкающей топ-100 рейтинга WTA. Три года назад Рыбакина добралась до финала в Мельбурне, а в этот раз вышла с задачей как минимум защитить очки за четвёртый круг. Что касается Юван, то она ещё ни разу не выходила во вторую неделю на ТБШ, а прошлогодний AO и вовсе пропустила.

На том самом AO-2023, где Рыбакину лишь в финале остановила Арина Соболенко, казахстанская теннисистка во втором круге встретилась с Юван. Тогда она не испытала проблем — 6:2, 6:1. Сегодня картина была схожей. Подача Елены работала, может, и не так здорово, как это иногда бывает, но вполне на уровне для победы над 100-й ракеткой мира. Пять эйсов — маловато по меркам одной из лучших подающих; зато двойных ошибок не было вовсе.

Уроженка Москвы подарила сопернице лишь один брейк-пойнт, в последнем гейме. В первом сете она добилась брейка с единственного брейк-пойнта в 10-м гейме, то есть тогда, когда ответить уже не было возможности. Во второй партии Рыбакина уже в четвёртом гейме взяла чужую подачу, что позволило ей подать на матч в девятом гейме. Там и случился тот единственный брейк-пойнт у Юван, но словенка не использовала его, и казахстанская теннисистка реализовала первый же матчбол — 6:4, 6:3 за 1 час 13 минут.

Во втором круге Рыбакина сразится с другой экс-россиянкой Варварой Грачёвой, 77-й ракеткой мира. С 2023 года Грачёва представляет Францию. В первом круге Варвара выбила швейцарку Веру Голубич – 6:1, 2:6, 6:1.

Порадовала результатом Анна Калинская (31), игравшая с 66-й ракеткой мира из Великобритании Сонай Картал. В первом сете теннисистки обменялись брейками — обратный брейк удался именно россиянке, ответившей таким образом сопернице. На тай-брейке Анна одержала победу — 7:6 (7:3) за 1 час 2 минуты.

Во второй партии Калинская доминировала и была буквально в шаге от «баранки», но упустила матчбол на приёме в шестом гейме. В следующем гейме Анна ушла с брейк-пойнта и реализовала матчбол — 7:6 (7:3), 6:1 за 1 час 39 минут. Следующая соперница россиянки — 95-я ракетка мира Юлия Грабер. В первом раунде австрийка остановила Элизабетту Коччаретто – 7:5, 2:6, 6:4.

Действующая чемпионка AO Мэдисон Киз начала защиту титула матчем с украинкой Александрой Олейниковой, 92-й ракеткой мира. Первый сет сложился непросто для Киз. Она уступала 0:4, сравняла счёт, а на тай-брейке отыграла двойной сетбол. Вторую партию американка забрала уже без проблем — 7:6 (8:6), 6:1 за 1 час 42 минуты. Но 37 невынужденных ошибок (в том числе восемь двойных) должны настораживать.

Финалистка US Open 2021 года Лейла Фернандес завершила борьбу в первом круге. 23-я ракетка мира неожиданно уступила Джаниче Чен, 59-му номеру рейтинга WTA. Индонезийка выиграла матч, продолжавшийся 1 час 45 минут, со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

Также состоялся матч с громкой вывеской: бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова сражалась с чемпионкой US Open — 2017 Слоан Стивенс. Правда, обе теннисистки сейчас даже в первую тысячу рейтинга не входят. В первом сете Плишкова вела 5:1, Стивенс догнала её, но на тай-брейке чешка была сильнее. Во второй партии Каролина довела встречу до победы — 7:6 (9:7), 6:2 за 1 час 35 минут. Во втором раунде её соперницей станет Чен, обидчица Фернандес.

В парном разряде дуэт Екатерины Александровой и легендарной Винус Уильямс, увы, потерпел поражение. Россиянка и 45-летняя американка уступили колумбийско-французской паре Эмилиана Аранго/Эльза Жакемо, выигравшей со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Также сегодня сыграют, в частности, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Янник Синнер.

Открытый чемпионат Австралии закончится 1 февраля. За всеми событиями турнира в Мельбурне следите на «Чемпионате».