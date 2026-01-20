Как же так?! Самсонова смела соперницу с корта в первом сете на АО, а затем отдала матч

Последней россиянкой, вышедшей на корты в Мельбурне во вторник, стала Людмила Самсонова. Ей предстояло сразиться с известной и давно выступающей в женском туре немкой Лаурой Зигемунд.

По личным встречам у теннисисток было равенство — 2-2 (2-1 на харде в пользу Лауры). Людмила дважды победила её в 2022 году — на траве Штутгарта и на харде Кливленда. После этого Зигемунд оказалась сильнее в Чжэнчжоу-2023 и в Аделаиде-2024. Любопытно, что если россиянка попадала на все те турниры напрямую, то немка всё время была слишком низко в рейтинге для основной сетки. В Штутгарте ей дали WC, в Кливленде и Чжэнчжоу она прошла квалификацию, а в Аделаиду попала через SE (благодаря участию в финале United Cup на предшествовавшей Аделаиде недели, из-за чего на отборочный турнир Лаура не успевала).

В любом случае играть с опытной 37-летней Зигемунд всегда непросто и неприятно: у Лауры очень специфическая даже для женского тенниса техника.

«Я не строю свою игру или поведение на корте с целью раздражать соперниц. Просто так у многих получается. У меня очень необычный стиль, и он не нравится большинству. В моей игре всегда было много разнообразия, но при этом я смогла добавить агрессии в удары с задней линии», — рассказывала сама немка, являющаяся ко всему прочему большим специалистом в парном теннисе.

Достаточно последить за необычным и практически отсутствующим форхендом немки, а также за её умением выходить к сетке — и всё сразу станет понятно.

Однако и Людмила не лыком шита: когда Самсонова в хорошей форме и показывает свой лучший теннис, остановить её максимально сложно. В чём, например, прекрасно убедилась Зигемунд в первом сете: немка получила от соперницы «баранку». Лаура, поняв, что спасти такую партию будет практически невозможно, явно решила сэкономить силы на второй сет. Выдерживать серьёзные физические нагрузки в столь солидном для профессионального спортсмена возрасте становится всё сложнее.

5/7 у россиянки, 4/19 – у немки по ударам навылет/невынужденным ошибкам и уйма просто подаренных со стороны соперницы мячей говорили о полном превосходстве россиянки в стартовой партии.

Людмила, казалось, продолжала контролировать игру и во втором сете (поначалу это так и было), периодически совершая небольшие, но не критические оплошности. Вот только затем ошибки начали нарастать словно снежный ком, а в самый нужный момент при счёте 5:2 в свою пользу Самсонова неожиданно «сдулась», вместо того чтобы дожать соперницу. Проиграть в такой ситуации 5:7 — это нужно очень сильно постараться. По психологии подобные вещи бьют серьёзно, в чём мы в очередной раз убедились.

Третий сет превратился в борьбу нервов: у кого они окажутся крепче? Увы, однако похвастаться здесь Людмиле нечем. Итоговый счёт 6:0, 5:7, 4:6 для Самсоновой в матче с Лаурой Зигемунд — это настоящая спортивная трагедия. Немка в концовке действовала практически безошибочно. Россиянка в данной ситуации должна пенять только на себя. Иначе как провалом случившееся не назовёшь.