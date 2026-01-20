Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами

Наоми Осака и Арина Соболенко затмили всех в плане стиля, но к дизайнерам Янника Синнера и Иги Швёнтек есть много вопросов.

Стартовавший Australian Open порадовал многими яркими образами теннисистов.

Некоторые звёзды заключили новые спонсорские контракты и на первом турнире «Большого шлема» в сезоне предстали перед публикой в ярчайшем виде.

Пожалуй, всех затмила четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака. Японка вышла на матч первого круга AO с Антонией Ружич в объёмных штанах, белой шляпе, с которой свисала вуаль, а в руках у неё был небольшой зонтик. Эксклюзивную форму для неё произвела американская компания Nike. Осака знаменита своими необычными нарядами на турнирах «Большого шлема». На прошлом US Open она предстала в образе Лабубу, но в Мельбурне она выглядит ещё круче. Примечательно, что шляпа Наоми отсылает к её вирусному моменту с севшей на лицо бабочкой на Открытом чемпионате Австралии 2021 года.

Наоми Осака Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Vogue пишет, что Осака привлекла кутюрье Robert Wun, а идея такого красочного выхода родилась из образа медузы, которую Наоми показывала дочери. Отсюда и вся логика комплекта: полупрозрачные слои, ощущение движения, энергия «трансформации». Под этот визуальный фурор легла не модная, а очень взрослая тема контроля над собственной карьерой. Накануне турнира Осака в эксклюзивном интервью Бену Ротенбергу впервые объяснила, почему ушла из Evolve — агентства, которое она сама основала. И почему возвращение в IMG стало для неё логичным шагом. Были вещи, с которыми Осака не соглашалась, хотя компания продолжала использовать её имя. Первая, но вряд ли последняя серия трансформации Наоми прошла в Мельбурне.

Наоми Осака Фото: Quinn Rooney/Getty Images

«Вау! Наряды Наоми Осаки всегда удачны!» — отметил официальный аккаунт «Ролан Гаррос», который ждёт нечто не менее эпатажное от теннисистки во время приезда в Париж в мае.

«Наоми Осака эффектно появилась на Открытом чемпионате Австралии! Замужем за теннисом», — написал французский журналист Бастиан Фашан.

«Осака сегодня вышла на корт вот так. Что вы думаете? Лучше я ничего не буду говорить», — неоднозначно отреагировал испанский обозреватель Хосе Морон.

«Знаковое появление на корте», — восхитился официальный аккаунт WTA.

«Наоми Осака произвела фурор, выйдя на корт Открытого чемпионата Австралии 2026 года. Одно из самых смелых модных решений в истории тенниса. Вау», — подчеркнул The Tennis Letter.

«Само платье выглядит потрясающе. Момент, который наверняка облетит весь мир. Для этого нужно быть запредельно уверенной в себе. Один из самых ярких модных образов в истории тенниса», — очаровался обозреватель Хосе Моргадо.

В плане стиля с Осакой действительно сложно конкурировать, но другие звёзды тенниса тоже предстали в эффектных образах, заслуживающих внимания.

Первая ракетка мира Арина Соболенко играет в платье Nike, напоминающем по цветовой гамме комбинезон, в котором Серена Уильямс выступала в Мельбурне в 2021 году. Уникальности образу Арины придают украшения в виде кастомного ювелирного сета от бренда Material Good. Единственный экземпляр сделали специально к выступлению Соболенко в Австралии. В дизайне соединили её любовь к пляжу, океану и теннису.

Созданное с учётом особенностей австралийского побережья, это колье — исследование текучести, света и естественного движения. В результате получилось украшение с холодным синим сапфиром, напоминающим органические волны и приливные бассейны, — дань уважения океану и безоблачному солнечному небу. Овальный сапфир весом 4,30 карата закреплен в оправе из жёлтого золота органической формы, украшенной бриллиантами разного размера, которые по своим размерам и блеску имитируют каплю в ряби воды. Каждая деталь, вплоть до уникальной цепочки, специально подобранной для этого изделия, была отобрана и изготовлена ​​вручную.

«Я очень рада этому сотрудничеству. Впервые познакомилась с Material Good, кажется, в прошлом году в Нью-Йорке. Я даже купила там подарок на день рождения. Мне очень нравится их бутик. Мне нравится команда. Они очень креативные, весёлые, отлично подходят моей команде и дают пространство для творчества, самовыражения, уникальности. Меня очень хорошо понимают и знают в этой компании, поэтому создают такие прекрасные вещи, как эта», — сказала Соболенко.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Хорватка Донна Векич запустила свой ювелирный бренд Dash Diamonds, который сделал коллаборацию с Australian Open. Линейка состоит из трёх браслетов (Полночь в Мельбурне, Королевский синий и Королевский корт). Каждый выпущен в количестве 50 штук, а слоган говорит: «Упустишь сейчас — упустишь навсегда».

Цена украшений варируется в диапазоне от $ 2500 до $ 4500, а приобрести их можно в бутике прямо на территории турнира. В рамках промо кампании браслеты уже получили Дарья Касаткина, Андрей Рублёв и Мария Саккари. Помимо линейки с АО, можно приобрести колье, кольца и серёжки от Донны. Самый дорогой аксессуар — колье за $ 23 500.

Донна Векич Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Векич не смогла долго блистать в своих украшениях на кортах Мельбурна, поскольку в первом круге уступила россиянке Мирре Андреевой. Мирра тоже предстала перед публикой в ярком наряде с сочетанием оттенков зелёного и чёрного цветов.

«Наряд Мирры чем-то напоминает Шего», — отметил The Tennis Letter, делая отсылку на злодейку из популярного мультсериала «Ким Пять-с-плюсом».

Мирра Андреева Фото: Cameron Spencer/Getty Images

У мужчин стильный наряд от Nike получил первая ракетка мира Карлос Алькарас. Испанцу сделали майку зелёно-чёрно-белого цвета.

Наряды подобного типа были очень популярны несколько десятилетий назад. В подобной форме в молодости играли легендарные Рафаэль Надаль и Андре Агасси. Карлос может собрать календарный «Шлем» в Мельбурне именно в таком консервативном наряде, отдав дань уважения представителям прошлых эпох.

«Дизайнеры Nike обратились к древним временам», — отметил Бастиан Фашан.

Карлос Алькарас Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Андрей Рублёв в последнее время демонстрирует довольно интересную тенденцию, стараясь слиться с фоном корта. На Australian Open россиянин играет в светло-синей футболке под стать цвету местного хардового покрытия.

Пока это приносит Рублёву удачу – в первом круге он в трёх сетах одолел итальянца Маттео Арнальди. А ещё Андрею обеспечены хвалебные отзывы о стиле в соцсетях.

Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Итальянский теннисист Маттия Беллуччи не слишком блистает на корте. В первом круге он уступил норвежцу Касперу Руду, но умение стильно одеваться у него не отнять.

Вместе с C.P. Company Маттия снова порадовал публику интересными экспериментами. Выйти на корт в бандане и светлой футболке с синими узорами – смелое решение теннисиста, которое оценили любители моды.

Маттия Беллуччи Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Не обошлось на Australian Open и без курьёзных нарядов. Вторая ракетка мира Янник Синнер играет в коричневой форме, которая вызывает различные ассоциации. Чаще всего наряд Янника сравнивают с горчичным соусом.

Синнеру для карьерного «Шлема» не хватает титула «Ролан Гаррос», но как пошутил Бастиан Фашан, «соусный» комплект мэйджоров он уже собрал. Дело в том, что на прошлом Australian Open итальянец играл в форме цвета майонеза, на «Ролан Гаррос» предстал в красной одежде типа кетчупа, а US Open провёл в наряде, очень напоминающим укропный соус. Теперь в комплект добавилась горчица, что вызывает смех в соцсетях.

«Кто в компании Nike настолько ненавидит Янника Синнера?» — задаётся вопросом журналист Бен Ротенберг.

Янник Синнер Фото: Phil Walter/Getty Images

Вторая ракетка мира в рейтинге WTA Ига Швёнтек прямо на корте продемонстрировала недовольство своей формой от ON.

Швёнтек растягивала юбку и даже разорвала её сбоку. После завершения первого сета матча с Юань Юэ полька вышла на корт уже в шортах. Ига явно была раздражена сложившейся ситуацией, поэтому на матч второго круга, вполне вероятно, выйдет в новом наряде.

Ига Швёнтек Фото: Robert Prange/Getty Images

Австралийка Айла Томлянович считается одной из самых красивых теннисисток WTA-тура.

Этот факт не затмил даже странный наряд Айлы, который больше напоминал пижаму в полоску, а не спортивную форму. Томлянович определённо есть о чём поговорить со своими дизайнерами.

Айла Томлянович Фото: Phil Walter/Getty Images

От теннисистов стараются не отставать фанаты. Живущий в США серб Зоран Павлович — один из самых известных и преданных поклонников Новака Джоковича. Зоран ездит за Новаком на турниры по всему миру и всегда предстаёт в необычной форме.

На этот раз в Мельбурне он надел футболку с изображением Джоковича, несущего на руках Синнера и Алькараса как своих сыновей. Павлович точно верит, что Новаку по силам выиграть 25-й мэйджор в Австралии, несмотря на силу молодых конкурентов.

Australian Open только набирает обороты, но уже ясно, что в плане стиля турнир удался. Некоторые яркие образы придётся видеть очень долго, в частности Арина Соболенко идёт в Мельбурне за четвёртым подряд финалом и третьим титулом.

«Горчичную» форму чемпиона AO последних двух лет Синнера тоже определённо доведётся лицезреть продолжительное время. Первый по-настоящему грозный соперник Яннику светит только в полуфинале – Новак Джокович, а в потенциальном финале с Алькарасом зрителей может ждать не только битва лучших теннисистов планеты, но и своеобразная борьба стильного и довольно безвкусного нарядов.