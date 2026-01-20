Больше всего Медведев проигрывает французам. Новая битва — уже во втором круге АО-2026

За выход в третий круг австралийского «Шлема» лидер российского тенниса сразится с Кентеном Алисом. Чем опасен этот парень?

Набирает обороты первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. В среду, 21 января, стартуют матчи второго круга. В одном из них примет участие и россиянин Даниил Медведев. Он сразится с французом Кентеном Алисом, занимающим 86-ю строчку рейтинга ATP. Рассказываем, чего ожидать от встречи и в какой форме к ней подошли теннисисты.

Даниил начал свой путь на Australian Open — 2026 матчем с нидерландцем Йеспером де Йонгом, которого не без труда обыграл в трёх сетах — 7:5, 6:2, 7:6 (7:2).

«Думаю, в целом я играл довольно хорошо, однако были моменты, когда мог действовать ещё лучше, особенно на своей подаче. Я чувствовал себя хорошо на корте — не медленным, но и не быстрым. Йеспер, как и я, любит вытаскивать мяч из сложных позиций, а это иногда непросто. В общем, я доволен матчем, самое главное — это победа в трёх партиях. С нетерпением жду возможности повысить свой уровень», — отметил россиянин на пресс-конференции.

Текущий сезон Даниил начал на довольно высоком уровне — пока ещё не проиграл ни одного поединка и завоевал трофей на своём первом турнире в 2026-м — ATP-250 в австралийском Брисбене. А выход во второй круг на Открытом чемпионате Австралии — лучший результат Медведева на ТБШ за последний год.

«Медведев и Рублёв очень уверенно прошли первый круг. Даня проиграл пару своих подач, где-то были срывы. Однако мне понравилось, когда нужно, ребята собираются и играют. В решающий момент играли очень цепко, хорошо, стабильно и быстро. Их игра вселяет оптимизм. И до турнира играли хорошо, и сейчас показывают хороший уровень, но впереди две недели», — так оценил игру теннисиста чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Второй соперник Медведева в сетке АО-2026 — француз Кентен Алис — в прошлом сезоне не отмечался большими результатами. Открытый чемпионат Австралии он покинул во втором круге, а максимум на ТБШ доходил до третьего — на «Ролан Гаррос» — 2025. На «Мастерсах» Алис также пробивался не дальше второго круга. Всего за прошлый сезон у теннисиста соотношение побед и поражений — 12-24.

Однако стоит отметить выступление Кентена на турнире ATP-500 в Дубае. Он добрался аж до полуфинала и уступил лишь 23-й ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 7:5, 4:6, 3:6.

Уже в этом году на недавно прошедших соревнованиях в Брисбене и Аделаиде француз дважды пробился в основу через квалификации и добрался до второго круга. Ну а в первом круге Australian Open – 2026 он в трёх сетах уверенно справился с чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 6:2, 7:6.

В 2024-м Алис бился за титул на ATP-250 в Гштааде и выходил в четвертьфинал на турнире в Метце, а в середине 2025-го вошёл в топ-50. Но сейчас теннисист снова опустился в рейтинге до 86-го места.

Кентена отличает агрессивная игра: он рано встречает мячи и рискует, особенно на подаче, плотно играет на задней линии. Один из кумиров детства французского спортсмена — Марат Сафин, поэтому неудивительно, что его стиль схож с манерой игры легенды российского тенниса. Подобные черты могут доставить неприятности Даниилу Медведеву в предстоящем матче.

К тому же встречи с французскими игроками традиционно даются Даниилу нелегко. В прошлом сезоне россиянин дважды покидал ТБШ в первом круге после неудачных матчей с французом Бенжамином Бонзи — на Уимблдоне и US Open. В четвертьфинале ATP-500 в Вашингтоне и во втором круге «пятисотника» в Вене Медведев уступил Корентену Муте, а в полуфинале «Мастерса» в Шанхае — Артуру Риндеркнешу. Пять поражений от французов — это худший показатель для Медведева за сезон-2025 среди всех стран.

Да и вообще за карьеру россиянин уступал представителям Франции больше всего — 29 раз. Да, французов в туре много, поэтому вероятность с ними пересечься на корте тоже большая. И Даниил их чаще побеждал — 35 раз. Но, скажем, с американцами у Медведева соотношение побед и поражений «+45» (57-12), а с немцами – «+23» (33-10). Даже с итальянцами этот показатель вполне приличный — «+17» (30-13), или с австралийцами — «+15» (26-11). Так что «+6» с французами при таком большом количестве сыгранных с ними матчей — 64 (35-29) – выглядят аномалией.

Статистику Даниила в матчах с французами можно объяснить тем, что он сам — воспитанник французской школы. Поэтому соперники хорошо понимают стиль и принципы его игры. Россиянин считает, что одна из причин их успехов — усердная работа на корте, которой научился и он, тренируясь долгое время во Франции: «Помню, что на первой тренировке я умирал через 30 минут, потому что интенсивность была очень высокой. Я никогда не работал в таком объёме до этого. Ни разу не выполнял в полную силу каждый пункт тренировок в течение часа или двух. Франция научила меня всему этому».

История встреч Медведева и Алиса не столь велика. Всего они пересекались три раза, а на уровне ATP — дважды. Впервые Даниил и Кентен провели очный матч в 2015 году на соревнованиях серии «фьючерс» в Пуатье (Франция) на харде в зале. Тогда сильнее оказался француз со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Однако на турнирах ATP победы оставались за россиянином: он обыгрывал Алиса в 2023 году в четвёртом круге «Мастерса» в Майами — 6:4, 6:2. Матч тогда был задержан более чем на три часа, и спортсмены выходили на корт практически в полночь по местному времени, что сказалось на их состоянии. Но Медведев всё же уверенно выиграл.

«Я думал, матч перенесут. Всё это время лежал, нечего больше делать было. Лежал часов пять. Доволен, что сыграл не так плохо, потому что было непросто. Думаю, поэтому Кентен много ошибался. В полночь ты обычно спишь – попробуйте поиграть в полночь», — сказал он в интервью на корте.

Последний раз теннисисты встречались во втором круге турнира ATP-500 в Галле в прошлом сезоне. Россиянин одолел соперника в двух сетах — 6:2, 7:5.

Формально счёт в личных встречах — 2-1 в пользу Медведева. Но если учитывать только турниры ATP, то 2-0.

Удастся ли Даниилу добраться до третьего круга Australian Open? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в среду, 21 января.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 18 января по 1 февраля. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».