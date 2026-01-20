Скидки
Australian Open 2026: расписание среды 21 января, Медведев, Мирра Андреева, Соболенко, live-трансляции, сетки, где смотреть

5 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Соболенко на Australian Open
Даниил Сальников
Australian Open — 2026: расписание среды 21 января
За кем следить 21 января на первом в сезоне турнире «Большого шлема».

Посмотреть все события 21 января в Матч-центре «Чемпионата»

Программа коротко:

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🎾 3:00*: Талия Гибсон (Австралия, WC) — Диана Шнайдер (Россия, 23), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Талия Гибсон
119
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: повторит ли Диана Шнайдер свой рекорд на АО?

Диана Шнайдер успешно стартовала на Australian Open, одержав волевую победу над двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой. Теперь, чтобы повторить свой рекорд на АО — выход в третий круг-2025, — 21-летней россиянке необходимо справиться со своей ровесницей — австралийкой Талией Гибсон, которая попала в основу благодаря уайлд-кард. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Элина Свитолина — Линда Климовичова.

Шнайдер здорово начала сезон в Австралии:
Мирра и Диана вышли друг на друга! Нас ждёт «русский» полуфинал «пятисотника» в Аделаиде
Мирра и Диана вышли друг на друга! Нас ждёт «русский» полуфинал «пятисотника» в Аделаиде

🎾 3:30*: Жайме Фария (Португалия, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 13), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
Жайме Фария
151
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: справится ли Рублёв с выскочкой из Португалии?

Андрей Рублёв чётко и уверенно принял старт на Australian Open — 2026, разобравшись с итальянцем Маттео Арнальди. Следующим соперником 28-летнего россиянина будет 22-летний квалифаер из Португалии Жайме Фария, у которого за карьеру было всего пять победных матчей на уровне ATP. Одну из них он одержал на ТБШ. Год назад здесь же, в Мельбурне, Жайме пробился через квалификацию в основу и победил в первом круге россиянина Павла Котова, после чего был остановлен в четырёх сетах Новаком Джоковичем. На сей раз Фария после успеха в квалификации выбил из основной сетки бельгийца Александра Блокса. Теперь португалец померится силами с Рублёвым, с которым ранее на корте не пересекался. Победитель будущего матча далее сразится с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Дамир Джумхур.

Андрей — один из 12 россиян, принявших старт на АО-2026:
Медведев, Рублёв, Мирра, Александрова: все россияне в обеих сетках Australian Open — 2026
Медведев, Рублёв, Мирра, Александрова: все россияне в обеих сетках Australian Open — 2026

🎾 3:30*: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Чжосюань Бай (Китай, Q), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжосюань Бай
702
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай

Интрига: продлит ли Соболенко победную серию в сезоне?

Первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно начала сезон. С учётом титула на «пятисотнике» в Брисбене и первого круга Australian Open белорусская теннисистка выиграла уже шесть матчей из шести. Её следующей соперницей будет китаянка Чжосюань Бай, которая пробилась в основу через квалификацию, а в первом круге одолела россиянку Анастасию Павлюченкову. Ранее Соболенко и Бай друг с другом не играли, а будущая победительница сразится в третьем круге с кем-то из пары Анастасия Потапова — Эмма Радукану.

Арина затмила всех в плане стиля:
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами

🎾 4:30*: Даниил Медведев (Россия, 11) — Кентен Алис (Франция), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кентен Алис
83
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Интрига: пробьётся ли Медведев впервые за год в третий круг ТБШ?

Даниил Медведев успешно стартовал на Australian Open — 2026, без потери сета справившись с нидерландцем Йеспером де Йонгом. Таким образом, первая ракетка России впервые за год пробился во второй круг ТБШ. Следующим соперником россиянина будет француз Кентен Алис. Теннисисты ранее на уровне ATP пересекались дважды, и в обоих случаях успех сопутствовал Медведеву — в Майами-2023 и Галле-2025. А вот задолго до этого — на фьючерсе в Пуатье-2015 – сильнее был Алис. Победитель нового матча сразится в третьем круге Australian Open с кем-то из пары Камиль Майхшак — Фабиан Марожан.

Чем опасен Кентен Алис?
Больше всего Медведев проигрывает французам. Новая битва — уже во втором круге АО-2026
Больше всего Медведев проигрывает французам. Новая битва — уже во втором круге АО-2026

🎾 11:00*: Мария Саккари (Греция) — Мирра Андреева (Россия, 8), Australian Open, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:00 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: справится ли Мирра с давлением греческой диаспоры?

18-летняя Мирра Андреева блестяще провела «пятисотник» в Аделаиде, а следом не без проблем стартовала на Australian Open, одержав волевую победу над опытной Донной Векич. Теперь юную россиянку ждёт не менее тяжёлое испытание — матч с Марией Саккари, которой гарантирована на трибунах неистовая поддержка греческой диаспоры австралийских фанатов. Теннисистки ранее на корте не пересекались, а будущая победительница встретится в третьем круге с кем-то из пары Елена-Габриэла Русе — Айла Томлянович.

Андреева рассказала, в чём прибавила в этом году:
«Стала спокойнее, когда завела щенка». Мирра — после победы в первом круге на АО
«Стала спокойнее, когда завела щенка». Мирра — после победы в первом круге на АО
