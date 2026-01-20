«Паника не поможет». Мирра сразится на АО не только с Саккари, но и её безумными фанатами

Первая ракетка России Мирра Андреева успешно преодолела барьер первого круга на Australian Open и вышла в следующую стадию турнира. Эта победа позволила нашей спортсменке продлить серию выигранных матчей до пяти с учётом «пятисотника» в Аделаиде и продолжить выступление на кортах мельбурнского «Шлема», где по ходу соревнования сетка становится всё плотнее.

Стартовое сражение на мэйджоре получилось для россиянки не самым простым. Мирра уступила первый сет Донне Векич, однако перестроилась и забрала две следующие партии, одержав волевую победу со счётом 4:6, 6:3, 6:0. После неудачного начального отрезка матча Андреева прибавила в агрессии и взяла контроль над происходящим на корте, что в итоге позволило ей перевернуть ход игры. Лёгкой прогулки в противостоянии с хорваткой не получилось, но наша спортсменка справилась с этим испытанием. Теперь счёт личных встреч между Донной и Миррой стал 2-0 в пользу Андреевой. Примечательно, что обе победы над хорваткой россиянка одержала в трёх сетах.

После выигранного матча наша спортсменка дала интервью на корте, в котором не изменила традиции и в шуточной манере вновь поблагодарила саму себя. «Думаю, я бы, как и ранее, сказала себе спасибо за всё. Я сделала абсолютно всё сама. Не знаю, чем вообще занималась моя команда, сидя в углу и ничего не делая (смеётся). Если честно, я очень довольна тем, как смогла вернуться в этот матч, как не потеряла концентрацию и продолжала идти на удары. Ладно, может быть, Кончита пару раз дала мне совет тут и там… Но в целом — опять всё сделала я сама (улыбается)», — сказала первая ракетка России.

На пресс-конференции после поединка Мирра раскрыла, как ей удалось добиться такой хорошей формы прямо на старте нового сезона. «Думаю, дело в собаке. С тех пор как мы завели щенка, я действительно стала спокойнее и на корте, и за его пределами. Так что это точно энергия щенка! Выходит, что всем надо завести по собачке? Именно. Просто заведите щенка, и всё», — отметила спортсменка.

Также Андреева рассказала, как трудится с тренерами над тем, чтобы не поддаваться панике в случае неудачного старта матча. «Мы много работаем над этим. Весь прошлый год я работала над деталями, чтобы придерживаться плана в любой ситуации, сохранять фокус и не включать режим паники, когда что-то идёт не по плану. Сейчас чувствую, что мне стало легче фокусироваться. Может, наконец становлюсь умнее? Просто стало легче осознавать, что паника не поможет. Помогает только сохранять спокойствие, слушать свою команду, что говорит Кончита. И единственный шанс выиграть матч – делать правильные вещи, которые советует тренер», — подчеркнула Мирра.

Седьмая ракетка мира отдельно рассказала, в чём улучшилась и почему считает, что становится умнее. «Например, сейчас мне легче понимать, что происходит на корте, как реагировать на определённые ситуации. Может, набираюсь опыта в туре, чувствую, что я меняюсь, не разбрасываюсь энергией на некоторые вещи. Ещё становлюсь умнее, потому что просто делаю то, что мне говорит команда. Мне ещё и лениво с ними спорить, так что если мне говорят что-то делать, я делаю», — рассказала спортсменка. «Я ведь всё ещё подросток… Раньше всё было для меня в новинку, я хотела делать всё по-своему. Иногда это работало, иногда – не очень. А сейчас мне всё равно, я просто делаю всё, что они говорят», — добавила Андреева.

А ещё теннисистка заявила, что её восьмилетняя версия гордилась бы нынешней. «В восемь лет ещё не знаешь, чем будешь заниматься по жизни. Я играла в теннис, на турнирах в Европе. Думаю, восьмилетняя Мирра очень гордилась бы 18-летней Миррой», — высказалась россиянка.

Под конец беседы с журналистами спортсменка поделилась мыслями по поводу предстоящего сражения с Марией Саккари. «Мария — тоже очень опытная теннисистка, любит играть агрессивно. Я ни один её матч целиком не смотрела, а тренировались вместе мы только однажды, в Париже. Так что у меня есть представление, как она играет, но не скажу, что хорошо её знаю. Теперь дело за Кончитой: она скажет мне, что делать в следующем матче», — рассказала Мирра.

Мирра Андреева Фото: Cameron Spencer/Getty Images

30-летняя Мария Саккари уверенно вышла во второй круг Australian Open, обыграв француженку Леолию Жанжан всего за 1 час 19 минут (6:4, 6:2). Таким образом, греческая теннисистка уже превзошла свой прошлогодний результат на мельбурнском «Шлеме», когда зачехлила ракетку в первом раунде после поражения от Камилы Осорио.

Саккари после матча с француженкой выделила свой безупречно выполненный приём навылет, отметив, что этот удар будет одним из лучших за турнир. «Мне 30 лет, я играю в теннис уже 25 лет — и никогда даже не думала, что способна выполнить такой приём. Подобные удары видишь от Роджера Федерера, от Карлоса Алькараса. А здесь – я. Этот удар точно станет одним из лучших на турнире», — заявила теннисистка.

Права на видео принадлежат Tennis Australia Limited (TA).

Мария Саккари Фото: Quinn Rooney/Getty Images

А ещё греческая спортсменка поделилась впечатлениями от матча и эмоциями от выхода в следующий круг. «Начало было довольно плохим, я очень нервничала. Это просто первый матч на ТБШ, ты всегда хочешь его закончить быстро, но разные мысли забивают голову. Я рада, что был всего один плохой сет, а вот вторая партия получилась хорошей», — сказала 52-я ракетка мира.

Кроме того, Мария выделила безумных греческих болельщиков, которые составляют местную диаспору и на всех розыгрышах Australian Open активно поддерживают земляков. «Греческие болельщики не только тут находятся, я уверена, что они везде. Это просто безумие! Когда я хожу по Мельбурну, я должна быть осторожна с тем, что говорю по телефону, потому что повсюду греки. Но я очень люблю их, они такие страстные и потрясающие. Спасибо вам, ребята, за то, что пришли. Не только грекам благодарность, конечно, каждому из вас», — подчеркнула Саккари.

Мария Саккари Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Под конец беседы с корреспондентом теннисистка растрогалась и поделилась эмоциями от скорой свадьбы. Женихом Марии стал сын премьер-министра Греции Константинос Мицотакис, о грядущем торжестве они объявили в январе этого года. «Кольца сейчас на мне нет, тут слишком жарко, мои пальцы опухли. Мне придётся положить руку в ледяную ванну, чтобы исправить это. Таким лайфхаком со мной поделилась Донна Векич, она сказала положить руку в лёд, чтобы она немного уменьшилась и можно было позже надеть кольцо. Я так счастлива, у меня потрясающий жених, он лучший просто! Он смотрит на меня прямо сейчас. Не могу дождаться, чтобы выйти за него замуж, я очень счастлива», — высказалась спортсменка.

Для Марии этот Australian Open стал уже 11-м в карьере. Лучшим результатом греческой теннисистки на кортах Мельбурна остаются выходы в четвёртый круг, которых она добилась в 2020 и 2022 годах. При этом в третий круг австралийского мэйджора Саккари в последний раз пробивалась три года назад — в 2023-м. Текущий турнир стал для Марии уже 40-м участием в основной сетке турниров «Большого шлема», а её наивысшими достижениями на мэйджорах остаются полуфиналы «Ролан Гаррос» и US Open в 2021 году.

В активе Саккари числятся 28 побед над теннисистками из топ-10 мирового рейтинга. Последний раз греческая спортсменка обыгрывала представительницу десятки в Мадриде-2025, где оказалась сильнее шестой ракетки мира Жасмин Паолини. При этом на турнирах «Большого шлема» Мария не побеждала соперниц из топ-10 аж с 2021 года, когда она переиграла на US Open Каролину Плишкову, занимавшую тогда четвёртую строчку.

Примечательно, что на харде греческая теннисистка уже два года не побеждала соперниц из топ-10. Последний раз на этом покрытии Мария одолела Кори Гауфф на Индиан-Уэллсе-2024, американка тогда находилась на третьей строчке мирового рейтинга. С тех пор на харде у Саккари насчитывается серия из восьми поражений от представительниц первой десятки.

На данный момент Мария занимает 52-е место в рейтинге WTA. Наивысшее достижение Марии в мировой классификации пришлось на 2022 год, когда она поднялась на третью строчку. За карьеру Саккари завоевала два титула, в том числе «тысячник» в Гвадалахаре-2023, который остаётся её последним трофеем, поднятым над головой.

Если исходить из текущей формы и статистики, Мирра Андреева выглядит очевидным фаворитом встречи. Мария Саккари сейчас находится в топ-60 мирового рейтинга и очень далека от своей наивысшей позиции. Кроме того, на харде греческая теннисистка проиграла восемь матчей подряд представительницам первой десятки, коей является россиянка (№7).

При этом Андреевой нельзя терять концентрацию, ведь на трибунах за Саккари будут активно болеть греческие фанаты, которых сама Мария назвала «безумными». История показывает, что большинство поединков Мирры с соперницами, которых поддерживали соотечественники на трибунах, вызывали у неё дополнительные трудности в матче, поэтому россиянке важно сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям.

Соревнования женщин на Australian Open проходят с 18 по 31 января. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».