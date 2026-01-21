Шнайдер рвётся в 3-й круг AO-2026! Ещё играют Мирра, Соболенко, Медведев и Рублёв. LIVE!
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и четыре россиянина.
«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Australian Open. В среду, 21 января, в Мельбурне начнётся второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. На кортах появится и четыре россиянина – Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (13). Из представителей топ-10 также сыграют Карлос Алькарас (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (6), Бен Шелтон (8), Александр Бублик (10), Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3) и Жасмин Паолини (7).
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
119
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Не начался
|1
|2
|3
|
|
22
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
702
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
151
Жайме Фария
Ж. Фария
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:30 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
83
Кентен Алис
К. Алис
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
102
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:30 МСК
10
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
54
Мартон Фучович
М. Фучович
