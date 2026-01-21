Скидки
Australian Open 2026, онлайн-трансляция: Шнайдер, Мирра Андреева, Соболенко, Медведев, расписание, результаты, сетки, где смотреть

Шнайдер рвётся в 3-й круг AO-2026! Ещё играют Мирра, Соболенко, Медведев и Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open — 2026, онлайн-трансляция
В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Australian Open. В среду, 21 января, в Мельбурне начнётся второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. На кортах появится и четыре россиянина – Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (13). Из представителей топ-10 также сыграют Карлос Алькарас (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (6), Бен Шелтон (8), Александр Бублик (10), Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3) и Жасмин Паолини (7).

Australian Open – 2026. Мужчины. Сетка
Australian Open – 2026. Женщины. Сетка
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:00 МСК
Талия Гибсон
119
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжосюань Бай
702
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
Жайме Фария
151
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кентен Алис
83
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:00 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Янник Ханфман
102
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:30 МСК
Александр Бублик
10
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Мартон Фучович
54
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:00 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
