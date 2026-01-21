Шнайдер рвётся в 3-й круг AO-2026! Ещё играют Мирра, Соболенко, Медведев и Рублёв. LIVE!

В Мельбурне проходит первый ТБШ в сезоне. На кортах появятся и четыре россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на Australian Open. В среду, 21 января, в Мельбурне начнётся второй круг. Будет проведено 32 матча – по 16 у мужчин и женщин в верхних половинах сеток. На кортах появится и четыре россиянина – Мирра Андреева (восьмой номер посева), Диана Шнайдер (23), Даниил Медведев (11) и Андрей Рублёв (13). Из представителей топ-10 также сыграют Карлос Алькарас (1), Александр Зверев (3), Алекс де Минор (6), Бен Шелтон (8), Александр Бублик (10), Арина Соболенко (1), Кори Гауфф (3) и Жасмин Паолини (7).