Какой камбэк у Шнайдер! Диана спаслась с трёх матчболов и вновь вышла в третий круг AO

В среду, 21 января, на Australian Open в Мельбурне начался второй круг. В обеих одиночных сетках выступали участники, попавшие в верхние половины. Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный под 13-м номером, вышел на корт с португальским квалифаером Жайме Фарией, 151-й ракеткой мира. Рублёв в первом раунде без потери партий прошёл Маттео Арнальди, а Фария выбил лаки-лузера Александра Блокса (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

В первом сете поначалу лучше смотрелся Фария. Португалец спокойно забирал свои геймы, а Рублёв то и дело продирался сквозь брейк-пойнты — к счастью, успешно. После 3:3 картина резко изменилась: Андрей сделал столь нужный брейк, и партия закончилась очень быстро. В трёх геймах принимающая сторона взяла лишь одно очко, и в 10-м гейме российский теннисист закрыл партию — 6:4 за 40 минут.

Во втором сете Рублёв взвинтил обороты, и у Фарии уже не было шансов. Андрей в четырёх своих геймах проиграл лишь четыре очка. Хорош россиянин был и на приёме: два брейка — весомое тому доказательство. В девятом гейме Рублёв принял на партию — 6:3 за 34 минуты. Его показатели в этом сете внушают уважение: 12 активно выигранных очков и восемь невынужденных ошибок.

В третьей партии Фария собрался и не дал Рублёву оформить лёгкую победу. Португалец прибавил буквально во всём: процент попадания первой подачи составил 71%, а на 16 виннеров (в том числе четыре эйса) пришлось девять невынужденных ошибок (и ни одной двойной). В третьем гейме Андрей не удержал подачу, и это решило исход сета. Россиянин даже до брейк-пойнтов не смог добраться, и в 10-м гейме Фария сократил общее отставание — 6:4 за 39 минут.

Рублёв обязан был без нервов заканчивать четвёртую партию — особенно после того, как в шестом гейме сделал брейк, а в седьмом отыграл брейк-пойнт. Однако россиянин не смог подать на матч при 5:3, упустив матчбол. Особенно неприятно то, что в этом гейме Андрей допустил целых три двойных ошибки. Фария отыграл брейк, а потом и сравнял счёт — 5:5. Но Рублёв разрушил мечты португальца о тай-брейке. В последних двух геймах российский теннисист отдал по очку и избежал глобальных неприятностей — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5 за 2 часа 52 минуты.

В третьем круге Андрей сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло (18), который на этом турнире пока не отдал ни партии — ему проиграли Чжан Чжичжэнь и Дамир Джумхур.

В женском турнире Диана Шнайдер (23) встретилась с 21-летней австралийкой Талией Гибсон, получившей уайлд-кард. Шнайдер в стартовой встрече одержала сложную победу над двукратной чемпионкой ТБШ Барборой Крейчиковой (2:6, 6:3, 6:3), а Гибсон, 119-я ракетка мира, выбила другую россиянку Анну Блинкову (6:1, 6:3).

В первом сете у Шнайдер регулярно возникали трудности в своих геймах — в основном во второй половине партии. Россиянка трижды подряд не смогла удержать подачу, а Гибсон сплоховала лишь однажды, когда не подала на сет при 5:2. Сразу после этого австралийка снова сделала брейк — 6:3 за 35 минут.

Вторую партию Диана провела сильнее: 13 активно выигранных очков, пять из которых — эйсы, и всего девять невынужденных ошибок (и ни одной двойной). При этом выход в третий круг для неё трижды висел на волоске. Шнайдер вела с брейком, в восьмом гейме потеряла отрыв — 4:4. А в 10-м её соперница упустила три матчбола на приёме! Этого Диана ей не простила и, уверенно взяв следующие два гейма, перевела матч в третий сет — 7:5 за 54 минуты.

А в решающей партии определяющим стал неудачный баланс виннеров/невынужденных у Гибсон (9/18). Австралийская теннисистка вела 2:0, однако дальше царила Шнайдер. Россиянке удался обратный брейк, после чего она ещё дважды брала подачу соперницы, а свои геймы выигрывала даже без брейк-пойнтов. В девятом гейме Диана приняла на матч — 3:6, 7:5, 6:3 за 2 часа 15 минут.

В третьем круге Шнайдер, уже повторившая личный рекорд на AO (в 2025-м она остановилась тут в 1/16 финала), сразится с украинкой Элиной Свитолиной (12).

А четырёхкратная чемпионка ТБШ первая ракетка мира Арина Соболенко (1) играла с Чжосюань Бай из Китая — та в первом раунде победила Анастасию Павлюченкову, драматично выиграв тай-брейк в третьем сете.

Расклад был очевиден, и помешать Соболенко победить 702-ю ракетку мира могло разве что какое-то невероятное стечение обстоятельств. В первом сете казалось, что белоруска идёт на «баранку». В первых пяти геймах она проиграла всего четыре очка. Но потом Бай всё же создала ей проблемы. Китаянка размочила счёт, а потом неожиданно добилась брейка, после чего взяла ещё один свой гейм — Арина упустила четыре сетбола на приёме. Вторая попытка подать на партию всё же стала успешной — 6:3 за 40 минут, — хотя и там понадобилось ещё три сетбола.

Во втором сете Соболенко отдала только один гейм — брейк-пойнтов у её соперницы не было. Огромный разрыв в классе сказался, и Арина оформила в этой партии три брейка — 6:3, 6:1 за 1 час 14 минут.

В третьем раунде Соболенко сыграет либо с Анастасией Потаповой, либо с чемпионкой US Open — 2021 Эммой Радукану.

Также сегодня во втором круге выступят, в частности, Даниил Медведев, Мирра Андреева, Карлос Алькарас и Александр Бублик.

Australian Open завершится 1 февраля.