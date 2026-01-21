Россиянин более трёх часов бился с французом и одержал победу, уступая 0:1 по сетам. В Мельбурне он уже перекрыл результат 2025-го.

Медведев — в 3-м круге AO! Даниил впервые за полтора года так далеко прошёл на «Шлемах»

Второй круг Australian Open начался с приятных результатов для российских болельщиков. В третий раунд вышли Андрей Рублёв, который, правда, проиграл один сет, и Диана Шнайдер, одержавшая волевую победу и отыгравшая к тому же целых три матчбола. Об этих встречах читайте в отдельном материале.

Большие надежды были связаны и с первой ракеткой России. Чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев (11) провёл матч с французом Кентеном Алисом, 83-м номером мирового рейтинга. Оба теннисиста не потеряли ни сета в первых матчах: Алис прошёл Алехандро Табило, а Медведев оказался сильнее Йеспера де Йонга.

Медведев в целом по карьере далеко не всегда успешно играет с теннисистами из Франции, однако Алис представляет собой исключение. Даниил обыграл его и в Майами в 2023 году (6:4, 6:2), и на траве Галле в 2025-м (6:2, 7:5). Статистика хорошая, и россиянин считался явным фаворитом противостояния.

В первом сете Алис преподнёс неприятный сюрприз — уже тем самим фактом, что ни в чём не уступал Медведеву. В стартовых геймах соперники обменялись нереализованными брейк-пойнтами (по два у каждого), после чего держали каждый свою подачу. И повезло ещё, что россиянину удалось добиться тай-брейка, ведь в 10-м гейме он отыграл два сетбола на приёме. На тай-брейке Даниил сам упустил три сетбола — особенно обидно было в последнем случае, ведь третий сетбол был на подаче. Алис взял своё благодаря острому приёму — 9:9. Следующие два мяча, а вместе с ними и сет, тоже забрал француз — 7:6 (11:9) за 1 час 9 минут.

Вторую партию Алис начал с брейка, подтвердил его — 2:0. И тут в игре наконец-то случился перелом. Кентен в этом сете не мог толком попасть первым мячом (всего 43%), количество невынужденных ошибок превышало виннеры. И Медведев не замедлил этим воспользоваться. В четвёртом гейме россиянин впервые в матче взял чужую подачу — 2:2. В дальнейшем Даниил в трёх своих геймах проиграл всего одно очко и победил за счёт важнейшего брейка в восьмом гейме. Сразу после этого он подал на сет — 6:3 за 43 минуты.

В третьей партии заданный тренд продолжился. Тут Медведев взял своё в гораздо более спокойной манере. У него было явное преимущество в физике. Ни о каких брейк-пойнтах у Алиса и речи не было: из пяти своих геймов три россиянин взял под ноль. Брейк, правда, Даниил сделал всего один, зато под ноль. И этого с лихвой хватило для победы в сете. В 10-м гейме Медведев выиграл эту партию — 6:4 за 32 минуты. В этом сете ему насчитали всего одну невынужденную ошибку!

В четвёртой партии брейк-пойнты у игроков возникали в каждом гейме, притом что подача как таковая у них была вполне на уровне — в районе 70% попадания первой у каждого. Брейки при этом были только в начале сета, и два из них (против одного у соперника) сделал Медведев. Россиянин всё время вёл в счёте, в седьмом гейме ещё раз забрал чужую подачу, а потом подал на матч — 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2 за 3 часа 4 минуты.

Так Медведев, трёхкратный финалист AO, вышел в третий круг турнира. В 2025-м, напомним, у Даниила вообще не было таких результатов на ТБШ: в Мельбурне он остановился во втором раунде, а остальные мэйджоры покидал после первого же матча. До этого россиянин играл в третьем круге ТБШ на US Open — 2024, то есть почти полтора года назад. Тот турнир завершился для него в 1/4 финала.

В третьем раунде Медведев сразится с венгерским теннисистом Фабианом Марожаном, 47-й ракеткой мира.

Кроме того, сегодня свой матч 1/32 финала проведёт Мирра Андреева.

А в четверг, 22 января, во втором круге AO выступят Карен Хачанов, Анна Калинская и Оксана Селехметьева.