Что творит Мирра! Разгромила экс третью ракетку мира, второй раз кряду оформив «баранку»

18-летняя Мирра Андреева блестяще стартовала в 2026 году. На своём втором турнире в нынешнем сезоне – на «пятисотнике» в Аделаиде — российская теннисистка сразу же завоевала титул, причём не отдав ни единого сета. Для Мирры это был четвёртый трофей в карьере. В 2024-м она победила в Яссах, а в прошлом году взяла два «тысячника» – в Дубае и Индиан-Уэллсе.

На старте Открытого чемпионата Австралии – 2026 юная россиянка впервые за последние два турнира отдала сет, сразу же оказавшись в положении отыгрывающейся. Её противостояние с 29-летней хорваткой Донной Векич долгое время складывалось максимально непросто, однако россиянка переломила ход встречи и в решающей партии даже повесила опытной сопернице «баранку», одержав волевую победу – 4:6, 6:3, 6:0.

Во втором круге юную россиянку ожидало не менее тяжёлое испытание — матч с экс третьей ракеткой мира Марией Саккари, которой была гарантирована неистовая поддержка греческой диаспоры на трибунах. Теннисистки ранее на корте не пересекались, а победительница в третьем круге выходила на румынку Елену-Габриэлу Русе, которая в Австралии выбила из борьбы местную теннисистку Айлу Томлянович.

30-летняя Саккари выиграла традиционную жеребьёвку перед началом встречи и выбрала право подавать первой, однако воспользоваться сложившейся ситуацией и повести в счёте гречанка не смогла. Мирра отлично вошла в игру, выглядела гораздо стабильнее в розыгрышах и собирала ошибки соперницы, которых Мария допускала целую россыпь из всех возможных положений. Спустя всего девять минут после начала матча россиянка уже вела с весомым преимуществом в два брейка – 3:0.

Мирра Андреева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

В четвёртом гейме гречанка была близка к тому, чтобы совершить первый ответный брейк, однако Мирра ликвидировала три брейк-пойнта (в том числе двойной при 15:40) и ещё сильнее оторвалась в счёте – 4:0. Следом поймавшая настоящий кураж Андреева вновь блестяще действовала на приёме и своей активной игрой добилась третьего кряду брейка на подаче Саккари – 5:0. В шестом гейме россиянка поставила эффектную точку в партии, снова оформив «баранку» на Открытом чемпионате Австралии – 6:0.

С учётом матча первого круга Мирра выдала феноменальную серию из 13 (!) выигранных геймов, сумев забрать два подряд сета со счётом 6:0. Интересно, что 18-летняя россиянка стала самой юной теннисисткой, выигравшей два сета подряд со счётом 6:0 на Australian Open в одиночном разряде среди женщин с 2000 года, когда это удалось сделать ещё одной россиянке Анне Курниковой.

Но и на этом Мирра не собиралась останавливаться. В первом гейме второй партии наша теннисистка буквально вцепилась в подачу соперницы. Гречанка вроде бы даже смогла уйти с 15:40, однако с третьего брейк-пойнта Мирра всё-таки сделала брейк. Ключевым здесь получился розыгрыш при 40:40, в ходе которого мяч попал в трос после удара Андреевой, поменял траекторию и упал близко к сетке, а Саккари сорвала ответный форхенд.

Лишь спустя 43 минуты после начала матча греческая теннисистка взяла свой первый гейм в матче. Таким образом, серия Андреевой составила 15 выигранных геймов на австралийском «Шлеме». Вот только именно в этот момент россиянка словно на время упустила инициативу. Гейм на своей подаче Мирра отдала под ноль, благодаря чему Мария сначала сравняла счёт в партии, а затем впервые в матче вышла вперёд в сете – 3:2.

Мария Саккари Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Если при счёте 0:6, 0:2 на лице гречанки проступало отчаяние, то после ответного брейка она уже очевидным образом морально воспряла, и Андреевой приходилось прикладывать максимальные усилия, чтобы не потерять игру. И всё получилось как нельзя лучше. Россиянка прошла через непростой отрезок и добила соперницу при счёте 4:4, совершив ключевой брейк – 5:4 в пользу Мирры.

В 10-м гейме россиянка справилась с нервным напряжением и подала на матч – 6:0, 6:4! Мирра в третий раз в карьере выступает на Открытом чемпионате Австралии во взрослом одиночном разряде. В 2024 и 2025 годах россиянка добиралась до второй недели. Для повторения личного рекорда в Мельбурне Мирре остаётся сделать ещё один шаг и справиться с румынкой Русе.